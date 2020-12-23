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Новости Агрессия России против Украины
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Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Гармаш

Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш считает, что отказываться от Минских договоренностей нельзя, но при этом нужно искать иные способы для прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Об этом Гармаш сказал, комментируя слова спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что по состоянию на сегодня альтернативы Минским договоренностям нет.

"Нельзя сказать, что альтернативы нет, альтернатива есть всегда. Другой вопрос, целесообразно ли ее сейчас искать и включать. Пока что "Минск" работает, если мы будем им правильно пользоваться, он будет эффективно работать. Искать какой-то другой механизм параллельно "Минску", более высокий политический уровень, подключать США, Великобританию, подписантов Будапештского меморандума, - в этом есть смысл", - отметил представитель украинской делегации в ТКГ.

Гармаш считает, что не следует отказываться от использования "работающего инструмента".

"Отказываться от "Минска", к которому есть привязка санкций, который решает массу технических и бытовых вопросов, касающихся жизнедеятельности как оккупированной, так и прифронтовой территории, нельзя. Глупо отказываться от какого-то инструмента, если нет другого, а нам нужно что-то строить", - сказал он.

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По словам Гармаша, без помощи парламента не обойтись.

"У нас есть закон о статусе (особом статусе Донбасса. - Ред.), он принят в 2014 году, и я считаю, что его не нужно менять, поскольку он достаточно обтекаем и выгоден для нас, и принятие нового закона будет означать согласование всего текста закона с Россией и ОРДЛО, что нам невыгодно. С другой стороны, решение конфликта на Донбассе предполагает принятие законов о коллаборации, переходном правосудии, но это не записано в Минском комплексе мер. И здесь нужно решение украинского парламента, чтобы он четко обозначил перспективы будущего для жителей оккупированных территорий и дал понимание нам, в каком направлении двигаться", - сказал Гармаш.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на сегодняшний день альтернативы "Минску" нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение Лапутиной министром по вопросам ветеранов говорит о позитивных сдвигах в кадровой политике Зеленского, - Гармаш

Автор: 

Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+5
Є лише два шляхи,або перемога,або капітуляція !!))
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23.12.2020 16:37
+4
Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 7321
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23.12.2020 16:37
+4
Дійсно, з ким має воювати ,озброєна танками та важкою артою,нацгвардія ??)))
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23.12.2020 16:39
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Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 7321
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23.12.2020 16:37 Ответить
Дійсно, з ким має воювати ,озброєна танками та важкою артою,нацгвардія ??)))
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23.12.2020 16:39 Ответить
Те що Зеленський заблокував здачу України путіну, яку просував порошенко - це маленька перемога. Тепер потрібно взагалі відмовитись від Мінських угод як таких що не відповідають інтересам України! Мінські угоди не можна було підписувати, за ці Мінські угоди потрібно судити порошенка!
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23.12.2020 17:09 Ответить
Бубочка,це лялька з гачір"я,напхана тирсою, з кремлівського балагана і діє згідно кремлівського сценарія ,за волею ляльковода !!))
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23.12.2020 17:14 Ответить
ПОРОШЕНКО ЗВІЛЬНИВ ДВІ ТРЕТИНИ ДОНБАСУ ВІД РФ І ЗВІЛЬНИВ БИ ВЕСЬ ДОНБАС ЯКБИ НЕ РЕГУЛЯРНІ ВІЙСЬКА РФ МІНСЬК БУВ ПІДПИСАНИЙ ПІД СТРАШЕННИМ ТИСКОМ І ПОРОХ ПРОСУВАВ І ПРОСУВАЄ ЗВІЛЬНЕННЯ ДОНБАСУ І КРИМУ А ЗЕ ТІЛЬКИ ЗАМОРОЖУЄ СИТУАЦІЮ
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23.12.2020 20:44 Ответить
пьотр олексiйович, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ В ОТЧЕСТВЕ. 😅🤣😂😛😝
А ДВЕ ТРЕТИХ ДОНБАССА ОСВОБОДИЛИ НЕ ВЫ. ДВЕ ТРЕТИХ ДОНБАССА ОСВОБОДИЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВСУ, И ТОТ НАРОДНЫЙ ПОДЬЁМ И СОПРОТИВЛЕНИЕ АГРЕССИИ ОКАЗАННОЕ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ.
ЗАСЛУГА пьетра олексiйовича ТОЛЬКО В ОДНОМ - ПРОВЕДЕНИИ ПАРАДА ВО ВРЕМЯ САМЫХ ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА. ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК УЧИЛИ В ПРОПАГАНДОНСКИХ УЧЕБНИКАХ ПРО В.О.В.
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24.12.2020 04:08 Ответить
8 тыс. наличкой для всех фопов не хватит. По этому мусора с автозаками окажут им услуги на стоимость в 8 тыс.
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23.12.2020 16:41 Ответить
Таксі для мітингувальників !!)))
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23.12.2020 17:11 Ответить
Є лише два шляхи,або перемога,або капітуляція !!))
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23.12.2020 16:37 Ответить
ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ЦВЕТА - ЧЁРНЫЙ, И БЕЛЫЙ. 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 04:11 Ответить
В первую очередь, нужно поменять место встречи... -- сакральность, то есть...
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23.12.2020 16:43 Ответить
Сьогодні Коломойський купив на "аукціоні" майже половину!!!! річної генерації "Енергоатому" 2021 для продажу. Ціна була рекордно низька - 1 грн15 коп за кВт/г при ціні на ринку - 1 грн.50 коп. Для Енергоатому це - смерть. Адже в умовах, коли 60% генерації Енергоатом віддає населенню безкоштовно, така ціна за половину об'єму з тих 40%, які атомка може виробити для продажу, не принесе необхідної суми в бюджет атомного монополіста хоча б для банального виживання.

Зате Коломойський вже має вигідні контракти для продажу енергії в наступному році бюджетним підприємствам за...1грн.85 коп.
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23.12.2020 16:44 Ответить
А ХТО, ЯКА КУРВА МiШАЛА iХ КУПИТИ ТОБi?????? АБО ТВОМУ УЛЮБЛЕНЦЮ ахметову????? 😅😍😂😛😝
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24.12.2020 04:15 Ответить
Нельзя сказать, что альтернативы нет, альтернатива есть всегда. Другой вопрос, целесообразно ли ее сейчас искать и включать./ Чтобы да так нет(евр).
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23.12.2020 16:45 Ответить
если есть альтернатива, почему отказываться не нужно? может, все-таки что-нибудь другое попробовать?
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23.12.2020 16:48 Ответить
Ага!
Обхитрят они Путина, точно!
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23.12.2020 17:02 Ответить
Нашого полоненого мовби повернули. Ніхто не в курсі, що там?
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23.12.2020 17:09 Ответить
По ходу, завербовали!
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23.12.2020 17:38 Ответить
Заявление о том , что в случае "принятие нового закона будет означать согласование всего текста закона с Россией и ОРДЛО,Источник: https://censor.net/ru/n3238708 некорректно т.к. согласование с ОРДЛО это именно то, чего добивается россия
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23.12.2020 17:37 Ответить
Достаточно, чтобы Россия выполнила пункт 10 Минских угод.
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24.12.2020 16:59 Ответить
 
 