Отказываться от Минских соглашений не нужно, но альтернатива есть, - Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш считает, что отказываться от Минских договоренностей нельзя, но при этом нужно искать иные способы для прекращения войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Об этом Гармаш сказал, комментируя слова спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что по состоянию на сегодня альтернативы Минским договоренностям нет.

"Нельзя сказать, что альтернативы нет, альтернатива есть всегда. Другой вопрос, целесообразно ли ее сейчас искать и включать. Пока что "Минск" работает, если мы будем им правильно пользоваться, он будет эффективно работать. Искать какой-то другой механизм параллельно "Минску", более высокий политический уровень, подключать США, Великобританию, подписантов Будапештского меморандума, - в этом есть смысл", - отметил представитель украинской делегации в ТКГ.

Гармаш считает, что не следует отказываться от использования "работающего инструмента".

"Отказываться от "Минска", к которому есть привязка санкций, который решает массу технических и бытовых вопросов, касающихся жизнедеятельности как оккупированной, так и прифронтовой территории, нельзя. Глупо отказываться от какого-то инструмента, если нет другого, а нам нужно что-то строить", - сказал он.

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По словам Гармаша, без помощи парламента не обойтись.

"У нас есть закон о статусе (особом статусе Донбасса. - Ред.), он принят в 2014 году, и я считаю, что его не нужно менять, поскольку он достаточно обтекаем и выгоден для нас, и принятие нового закона будет означать согласование всего текста закона с Россией и ОРДЛО, что нам невыгодно. С другой стороны, решение конфликта на Донбассе предполагает принятие законов о коллаборации, переходном правосудии, но это не записано в Минском комплексе мер. И здесь нужно решение украинского парламента, чтобы он четко обозначил перспективы будущего для жителей оккупированных территорий и дал понимание нам, в каком направлении двигаться", - сказал Гармаш.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на сегодняшний день альтернативы "Минску" нет.

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