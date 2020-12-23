Кабмін пропонує Раді ввести штрафи за перешкоджання аудиту доріг, - Криклій

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства з управління у сфері безпеки автомобільних доріг"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Законопроєкт запроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність аудиторів безпеки доріг та осіб, які перевіряють безпеку автошляхів.

"Сьогодні в чинному законодавстві відсутні спеціальні норми про відповідальність аудиторів безпеки автомобільних доріг і осіб, які проводять перевірки безпеки автодоріг. Ми пропонуємо внести зміни в низку законів і передбачити адміністративну відповідальність замовників робіт щодо будівництва та утримання автодоріг за незабезпечення здійснення аудиту та/або перевірки безпеки доріг, якщо такий аудит і перевірка є обов'язковими. А також ввести адміністративну відповідальність за створення перешкод під час здійснення аудиту та перевірки безпеки доріг", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами глави Мінінфраструктури, законопроєкт конкретизує статтю 288 КК про відповідальність аудиторів безпеки доріг або осіб, які проводять перевірки безпеки автодоріг за порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються безпеки дорожнього руху.

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