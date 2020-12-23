Кабмин предлагает Раде ввести штрафы за препятствование аудиту дорог, - Криклий

Кабинет Министров одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства по управлению в сфере безопасности автомобильных дорог"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Законопроект внедряет административную и уголовную ответственность аудиторов безопасности дорог и лиц, которые проверяющих безопасность автопутей.

"Сегодня в действующем законодательстве отсутствуют специальные нормы об ответственности аудиторов безопасности автомобильных дорог и лиц, проводящих проверки безопасности автодорог. Мы предлагаем внести изменения в ряд законов и предусмотреть административную ответственность заказчиков работ по строительству и содержанию автодорог за необеспечение осуществления аудита и/или проверки безопасности дорог, если такой аудит и проверка являются обязательными. А также ввести административную ответственность за создание препятствий при осуществлении аудита и проверки безопасности дорог", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам главы Мининфраструктуры, законопроект конкретизирует статью 288 УК об ответственности аудиторов безопасности дорог или лиц, проводящих проверки безопасности автодорог за нарушение нормативно-правовых актов, норм и правил, касающихся безопасности дорожного движения.

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