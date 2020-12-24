Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос. ВIДЕО
Народний депутат Гео Лерос стверджує, що питання призначення Романа Лещенка неодноразово обговорюється на так званих "плівках Єрмака", а саму посаду Лещенко отримав завдяки сприянню брата глави Офісу президента
Про це Лерос заявив у своєму відеоблозі, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував частину так званих "плівок Єрмака", на яких фігурує ім'я Романа Лещенка.
За словами Лероса, саме Лещенко влаштовував колишньому голові земельного агентства Олександру Луцькому аудієнцію з президентом Володимиром Зеленським.
"Лещенко влаштовував Луцькому (Олександр Луцький, який раніше очолював земельне агентство. - Ред.) аудієнцію із Зеленським. Луцький претендує на посаду голови Геокадастру, але йому потрібно виграти конкурс. Тому Денис Єрмак за винагороду бере цю задачу на себе. Є багато підтверджень того, що Луцький платив Єрмаку за посаду", - стверджує Лерос.
За даними нардепа, Луцький заплатив за можливість обійняти посаду голови Геокадастру хабар у сумі 100 тис. доларів, але посаду не отримав. Експрем'єр Олексій Гончарук призначив головою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що прем'єр "наклав на президента в повний зріст".
Лерос пояснює, що після відставки уряду Гончарука (разом із очільником Держгеокадастру - ред.) на цю посаду призначили Лещенка, оскільки сам Луцький "засвітився" на "плівках Єрмака".
Пізніше (кілька днів тому) того ж Лещенка призначили міністром агрополітики.
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...где народное сопротивление, где весь тот гнев, шо тут на Цензоре возмущённо в мозгу кипит, почему Йолка ещё не в палках???
-- очень много вопросов к протестному электорату от Диаспоры... -- за шо вы боретесь с нашей помощью?
За його словами, він приїхав в Україну у 2017 році з метою відкриття та розвитку агробізнесу. Цього ж року він познайомився з Романом Лещенком і у 2018 призначив його на посаду директора підприємства. Проте згодом з'ясувалося, що під час його керівництва з підприємства зник великий об'єм зерна у невідомому напрямку, а Лещенко, без його згоди безоплатно використовував техніку для обробки землі, що була у використанні підприємств, де він був вигодонабувачем.
"І останнє та значуще - Роман Лещенко без моєї згоди перерахував велику суму грошей з моєї компаній на свою, що можливо безпосередньо і було використано на його фінансування політичної партії "Слуга Народу". Все це було зроблено чинним головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на той час директором мого підприємства, дуже швидко після призначення на посаду і без мого погодження та користуючись службовим становищем", - повідомив Гросанс.
З цього приводу він подав заяву про вчинення злочину Романом Лещенком до поліції.
"Враховуючи вище наведене, а також розуміючи, що перед таким важливим призначенням президентові України точно було відомо хто такий Роман Лещенко, я здивований, як такій людині можна довіряти посаду Міністра настільки важливої для України галузі. Хочу запевнити усіх, що я зроблю все для того, щоб ситуація навколо Романа Лещенка була висвітлена в закордонних ЗМІ. Як іноземний інвестор я вболіваю за Україну та вважаю, що призначення подібних "реформаторів" руйнує інвестиційний клімат для України", - резюмував підприємець."