Новый министр агрополитики Лещенко фигурирует на "пленках Ермака", - Лерос. ВИДЕО
Народный депутат Гео Лерос утверждает, что вопрос назначения Романа Лещенко не раз обсуждается на так называемых "пленках Ермака", а саму должность Лещенко получил благодаря содействию брата главы Офиса Президента
Об этом Лерос заявил в своем видеоблоге, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал часть так называемых "пленок Ермака", на которых фигурирует имя Романа Лещенко.
По словам Лероса, именно Лещенко устраивал бывшему главе земельного агентств Александру Луцкому аудиенцию с президентом Владимиром Зеленским.
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"Лещенко устраивал Луцкому (Александр Луцкий, ранее возглавшявший земельное агентство. - Ред.) аудиенцию с Зеленским. Луцкий претендует на должность главы Геокадастра, но ему нужно выиграть конкурс. Поэтому Денис Ермак за вознаграждение берет эту задачу на себя. Есть много подтверждений того, что Луцкий платил Ермаку за пост", - утверждает Лерос.
По данным нардепа, Луцкий заплатил за возможность занять должность главы Геокадастра взятку в сумме 100 тыс. долларов, но пост не получил. Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер "наложил на президента в полный рост".
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Лерос объясняет, что после отставки правительства Гончарука (вместе с главой Госгеокадастра - ред.) на эту должность назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий "засветился" на "пленках Ермака".
Позднее (несколько дней назад) того же Лещенко назначили министром агрополитики.
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...где народное сопротивление, где весь тот гнев, шо тут на Цензоре возмущённо в мозгу кипит, почему Йолка ещё не в палках???
-- очень много вопросов к протестному электорату от Диаспоры... -- за шо вы боретесь с нашей помощью?
За його словами, він приїхав в Україну у 2017 році з метою відкриття та розвитку агробізнесу. Цього ж року він познайомився з Романом Лещенком і у 2018 призначив його на посаду директора підприємства. Проте згодом з'ясувалося, що під час його керівництва з підприємства зник великий об'єм зерна у невідомому напрямку, а Лещенко, без його згоди безоплатно використовував техніку для обробки землі, що була у використанні підприємств, де він був вигодонабувачем.
"І останнє та значуще - Роман Лещенко без моєї згоди перерахував велику суму грошей з моєї компаній на свою, що можливо безпосередньо і було використано на його фінансування політичної партії "Слуга Народу". Все це було зроблено чинним головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на той час директором мого підприємства, дуже швидко після призначення на посаду і без мого погодження та користуючись службовим становищем", - повідомив Гросанс.
З цього приводу він подав заяву про вчинення злочину Романом Лещенком до поліції.
"Враховуючи вище наведене, а також розуміючи, що перед таким важливим призначенням президентові України точно було відомо хто такий Роман Лещенко, я здивований, як такій людині можна довіряти посаду Міністра настільки важливої для України галузі. Хочу запевнити усіх, що я зроблю все для того, щоб ситуація навколо Романа Лещенка була висвітлена в закордонних ЗМІ. Як іноземний інвестор я вболіваю за Україну та вважаю, що призначення подібних "реформаторів" руйнує інвестиційний клімат для України", - резюмував підприємець."