РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости
8 131 25

Новый министр агрополитики Лещенко фигурирует на "пленках Ермака", - Лерос. ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос утверждает, что вопрос назначения Романа Лещенко не раз обсуждается на так называемых "пленках Ермака", а саму должность Лещенко получил благодаря содействию брата главы Офиса Президента

Об этом Лерос заявил в своем видеоблоге, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал часть так называемых "пленок Ермака", на которых фигурирует имя Романа Лещенко.

По словам Лероса, именно Лещенко устраивал бывшему главе земельного агентств Александру Луцкому аудиенцию с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики. ВИДЕО+ФОТО

"Лещенко устраивал Луцкому (Александр Луцкий, ранее возглавшявший земельное агентство. - Ред.) аудиенцию с Зеленским. Луцкий претендует на должность главы Геокадастра, но ему нужно выиграть конкурс. Поэтому Денис Ермак за вознаграждение берет эту задачу на себя. Есть много подтверждений того, что Луцкий платил Ермаку за пост", - утверждает Лерос.

По данным нардепа, Луцкий заплатил за возможность занять должность главы Геокадастра взятку в сумме 100 тыс. долларов, но пост не получил. Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер "наложил на президента в полный рост".

Также на Цензор.НЕТ: Новый возможный совладелец купленного за 1,1 млрд отеля "Днепр" Шестаков - "алкаш" и "фунт" Кличко, - Лерос

Лерос объясняет, что после отставки правительства Гончарука (вместе с главой Госгеокадастра - ред.) на эту должность назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий "засветился" на "пленках Ермака".

Позднее (несколько дней назад) того же Лещенко назначили министром агрополитики.

Автор: 

Луцкий (74) Минагрополитики (412) Госгеокадастр (171) Ермак Андрей (1265) Комарницкий Денис (42) Лерос Гео (378) Лещенко Роман (68) Ермак Денис (93)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8143
показать весь комментарий
24.12.2020 00:08
+12
Подсчитывает барыш "бессребреница" наша. Не отвлекайте бабушку.
показать весь комментарий
24.12.2020 00:15
+11
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8412
показать весь комментарий
24.12.2020 00:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плёнки, плёнки да не смешите этим ретро материалом , уже 20 лет как носители информации изменились, а у них плёнки в голове
показать весь комментарий
24.12.2020 00:06 Ответить
Таки да. Даже торговля должностями идет по новым технологиям

Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 1558
показать весь комментарий
24.12.2020 00:16 Ответить
Весело, весело встретим Новый Год!

...где народное сопротивление, где весь тот гнев, шо тут на Цензоре возмущённо в мозгу кипит, почему Йолка ещё не в палках???

-- очень много вопросов к протестному электорату от Диаспоры... -- за шо вы боретесь с нашей помощью?
показать весь комментарий
24.12.2020 00:07 Ответить
Новый министр от новой коалиции. Какая коалиция - такой и министр.
показать весь комментарий
24.12.2020 00:07 Ответить
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8143
показать весь комментарий
24.12.2020 00:08 Ответить
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8412
показать весь комментарий
24.12.2020 00:10 Ответить
Кстати, где-то пропала(?) Юлія Володимирівна=>давненько не встречала новостей про нее ........🤔
показать весь комментарий
24.12.2020 00:13 Ответить
Подсчитывает барыш "бессребреница" наша. Не отвлекайте бабушку.
показать весь комментарий
24.12.2020 00:15 Ответить
☹️, а ведь не так давно (до весны 2019) еще такая «боевая» была......
показать весь комментарий
24.12.2020 00:21 Ответить
Она вам ещё дасть фору...так что ждите))) Она боевая лиса)))
показать весь комментарий
24.12.2020 00:46 Ответить
Вона одна працює і навіть мало спить, а Ви не зацінили її трудів. Дівуля чекає, коли пропливе труп прем'єра, вже давно купила собі його крісло, через те і мовчить, як в рот зеленого набрала.
показать весь комментарий
24.12.2020 08:50 Ответить
Такое впечатление, что Зеленский коллекционирует аферистов: ""Учора я отримав декілька запитів від журналістів. Питання у всіх одне: чи є правдою те, що Роман Лещенко дійсно працював директором мого підприємства. І чи правда те, що я подав заяву до поліції про вчинення злочину громадянином Романом Лещенком. З цього приводу хочу проінформувати суспільство, що все вищевикладене є правдою", - додав Гросанс.

За його словами, він приїхав в Україну у 2017 році з метою відкриття та розвитку агробізнесу. Цього ж року він познайомився з Романом Лещенком і у 2018 призначив його на посаду директора підприємства. Проте згодом з'ясувалося, що під час його керівництва з підприємства зник великий об'єм зерна у невідомому напрямку, а Лещенко, без його згоди безоплатно використовував техніку для обробки землі, що була у використанні підприємств, де він був вигодонабувачем.
"І останнє та значуще - Роман Лещенко без моєї згоди перерахував велику суму грошей з моєї компаній на свою, що можливо безпосередньо і було використано на його фінансування політичної партії "Слуга Народу". Все це було зроблено чинним головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на той час директором мого підприємства, дуже швидко після призначення на посаду і без мого погодження та користуючись службовим становищем", - повідомив Гросанс.

З цього приводу він подав заяву про вчинення злочину Романом Лещенком до поліції.

"Враховуючи вище наведене, а також розуміючи, що перед таким важливим призначенням президентові України точно було відомо хто такий Роман Лещенко, я здивований, як такій людині можна довіряти посаду Міністра настільки важливої для України галузі. Хочу запевнити усіх, що я зроблю все для того, щоб ситуація навколо Романа Лещенка була висвітлена в закордонних ЗМІ. Як іноземний інвестор я вболіваю за Україну та вважаю, що призначення подібних "реформаторів" руйнує інвестиційний клімат для України", - резюмував підприємець."
показать весь комментарий
24.12.2020 00:22 Ответить
зеЛю/еРмака/портнова и остальную банду ждет тюряга
показать весь комментарий
24.12.2020 00:24 Ответить
_Бандиты, грабители, враги Украины и народа - вот их главная и исчерпывающая характеристика.
показать весь комментарий
24.12.2020 00:27 Ответить
Процесс набирает обороты .. Василий Шкураков уволился с должности 1-о заместителя министра финансов. Человек просто прекрасно понимает к чему приведут игры с ОВГЗ и в момент падения этой пирамиды хочет быть как можно дальше от таблички "Міністерство фінансів України". (с)
показать весь комментарий
24.12.2020 00:33 Ответить
Що цікаво, в часи Порошенко, на Цензорі, під статтями про «свинарчуків», «мальдіви» і тому подібної фігні біли десятки сторінок коментів! А зараз- тиша.
показать весь комментарий
24.12.2020 00:47 Ответить
_По-твоему кремль должен натравить своих клавиатурных гиен (тм) на своих же зелёных слуг? Что ли спятил?
показать весь комментарий
24.12.2020 01:15 Ответить
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 8988
показать весь комментарий
24.12.2020 01:15 Ответить
На заборах много чего пишут ,и редко,что правда.
показать весь комментарий
24.12.2020 01:30 Ответить
В банді свої закони, а зелебенські - банда!
показать весь комментарий
24.12.2020 06:38 Ответить
Як самокат, заніс в ОПУ бабала і обана він вже міністр, і відбиває власні кошти , які потратив на хабарі. Як мило. Йде безпощадна боротьба зеленого фарисея з корупцією за допомогою хабарів. 73% голосувальників за ідіота - Ау!
показать весь комментарий
24.12.2020 07:25 Ответить
Там залишилися ті, яких можна на пальцях перерахувати, які десь не фігурірують і не тому, що порядні, просто не встигли.
показать весь комментарий
24.12.2020 08:43 Ответить
я так думаю что в Украине главой департамента,министром,депутатом и т.д не так просто стать,надо за свою должность отстегнуть определённое количество вечно-зелёных долларов.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:10 Ответить
Гео Лерос-это Остап Бендер на минималках.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:30 Ответить
Новий міністр агрополітики Лещенко фігурує на "плівках Єрмака", - Лерос - Цензор.НЕТ 6569
показать весь комментарий
24.12.2020 10:32 Ответить
 
 