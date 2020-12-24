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Новини Революція в Білорусі
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Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба

Україна не хоче

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що санкції проти Білорусі запроваджувати недоцільно, проте білоруські чиновники, задіяні в репресіях проти білоруського народу, мають понести відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами глави МЗС, всі спроби України запропонувати білоруським властям посередництво у врегулюванні внутрішньополітичним кризи в країні були відхилені. Україна з Литвою і Польщею запропонували надати формат "Люблінського трикутника" як платформу для послуг посередництва, однак і ця пропозиція залишилася без відповіді з боку Білорусі.

"Всупереч деяким заявам, які звучали з боку Білорусі, я ні в яких розмовах не вимагаю у партнерів "душити Білорусь санкціями" і знищувати її. Це протиріч самому духу відносин між українським і білоруським народами. Я ніколи не побажаю своїм сусідам, сусіднього народу зла", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели нові санкції проти Білорусі

"Що стосується санкцій ЄС. То ми все санкції вивчаємо, повинні пройти внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій ЄС. Але, я вважаю, що недоцільно на даному етапі вводити Україні чи приєднуватися до економічних санкцій щодо Білорусі", - додав міністр закордонних справ.

У той же час, міністр сказав: "Що стосується санкцій проти різних білоруських чиновників, задіяних у репресіях проти білоруського народу, то ці люди безумовно повинні нести відповідальність".

Нагадаємо, раніше сім країн-партнерів ЄС ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели в зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

Автор: 

Білорусь (7938) МЗС (4139) санкції (11868) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Почему не сказать прямо: мы с Европой сцым остаться без нефтепродуктов?
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24.12.2020 13:16
+6
Да вы с Украиной неплохо справляетесь, куда там еще до Беларуси...
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24.12.2020 13:18
+6
Ви і партнерів своїх з миром в дуплах, в які любить заглядати ваш през, теж не поспішаєте давити.

Олександр Бригинець

За тиждень російські товари хлинуть в Україну(
Ще 25.11 зелені продовжили порошенківську постанову про недопуск російських товарів, але минув місяць, вона не підписана, а на кордоні накопичені вагони з товарами(
Україна знімає санкції з Росії, демонструючи світу, як треба діяти?
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24.12.2020 13:19
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Почему не сказать прямо: мы с Европой сцым остаться без нефтепродуктов?
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24.12.2020 13:16 Відповісти
А еще и электроэнергию покупать надо.
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24.12.2020 13:28 Відповісти
да у нас этих нефтепродуктов пруд пруди! или как дамбас?...ми вас кармили паили в люльку лажили...нет нефти нет бабла!
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24.12.2020 13:29 Відповісти
Альтернатива нефтепродуктам есть.
1. Из Европы. Но дороже, и будет сразу скачок цен. Хотя, в далекой перспективе окупится слезанием с иглы.
2. Запустить свои НПЗ. Но это же нужно мозги включить, чтобы найти нефть для них, и заставить россиян, которые в основном их выкупили и тупо остановили, запустить опять.
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24.12.2020 13:34 Відповісти
Україна при любій владі напіввагітна,бо керують олігархи.
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24.12.2020 13:17 Відповісти
Да вы с Украиной неплохо справляетесь, куда там еще до Беларуси...
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24.12.2020 13:18 Відповісти
Ви і партнерів своїх з миром в дуплах, в які любить заглядати ваш през, теж не поспішаєте давити.

Олександр Бригинець

За тиждень російські товари хлинуть в Україну(
Ще 25.11 зелені продовжили порошенківську постанову про недопуск російських товарів, але минув місяць, вона не підписана, а на кордоні накопичені вагони з товарами(
Україна знімає санкції з Росії, демонструючи світу, як треба діяти?
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24.12.2020 13:19 Відповісти
Не Беларусь надо душить а Луку. А вот, что касается Рашки, то надо душить не только Опарыша, но и саму Рашку в целом.
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24.12.2020 13:19 Відповісти
Ты душитель гребаный. Смотри как бы сам не удушился.
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24.12.2020 13:25 Відповісти
А, чЁ ты так за рашку дупу рвешь, кацап грёбаный?
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24.12.2020 13:30 Відповісти
И тебя можем удушить на шнурке, в который превратился старческий писюнчик твоего кумира Путина.
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24.12.2020 14:03 Відповісти
этот кулеба вообще очень интересный персонаж, в 21 год аташе мзс, прям суперталант, гений, а интервью послушаешь, ниочем
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Эта кулеба по приказу из-за океана готов и застрелиться.
Не вмешивайтесь в дела суверенной Белорусси. Пусть белорусы сами разберутся со своей властью.
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24.12.2020 13:23 Відповісти
Ця жаба обідить боїться тільки всім іншим на срать і знущаються з України слабкий недопрезидент
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24.12.2020 13:38 Відповісти
А мы их душили - душили, душили - душили... (с) Шариков, Собачье сердце, Михаил Булгаков

Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8915
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24.12.2020 13:42 Відповісти
Так это и не харя - это уже рожа любитель людей
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24.12.2020 14:08 Відповісти
Мирне співіснування: в МЗС озвучили стратегію у стосунках з Росією

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє https://lb.ua/world/2020/12/24/473817_golova_mzs_strategiya_ukraini.html LB.ua.

Привіт тайожний союз -те шо Зе каже про НАТО та Европу брехня -розворот на 180
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24.12.2020 13:51 Відповісти
Заголовок сформулирован некорректно. Что значит "Украина не хочет душить Белорусь санкциями" ? Украина нынче, при всём желании, не способна на удушающие санкции в отношении Беларуси. В тексте Кулеба говорит следующее : "я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее"... То бишь, заголовок должен звучать так : " Украина не хочет, чтобы ЕС душил Беларусь санкциями" или " Украина не хочет присоединяться к санкциям ЕС проти Беларуси"
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24.12.2020 13:58 Відповісти
Украина на развилке,ЕС или СНГ?
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24.12.2020 14:12 Відповісти
Дивно сказав,що ,Україну ще хтось де слухає,побирушки....
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24.12.2020 14:14 Відповісти
Kogda izza Ukraini ES vedut sankciji eto xoroso,a kogda izza Belorus togda ploxo
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24.12.2020 14:54 Відповісти
Не Будь Скотом, Кулєба! Коли українці криком кричали про санкції для ригів, а отримували лише "глибоке занепокоєння" зі сторони Заходу, це пригнічувало і лише через зуби йшли далі. А тепер коли Захід почав вводити санкції проти кривавого режиму луки, ти, курва, розповідаєш нам що не хочеш його "душить"? Не Будь Скотом, Кулєба!
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24.12.2020 15:02 Відповісти
кульоба співучасник злочину проти сябров
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24.12.2020 15:44 Відповісти
гуманіст...
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24.12.2020 16:25 Відповісти
 
 