Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що санкції проти Білорусі запроваджувати недоцільно, проте білоруські чиновники, задіяні в репресіях проти білоруського народу, мають понести відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами глави МЗС, всі спроби України запропонувати білоруським властям посередництво у врегулюванні внутрішньополітичним кризи в країні були відхилені. Україна з Литвою і Польщею запропонували надати формат "Люблінського трикутника" як платформу для послуг посередництва, однак і ця пропозиція залишилася без відповіді з боку Білорусі.

"Всупереч деяким заявам, які звучали з боку Білорусі, я ні в яких розмовах не вимагаю у партнерів "душити Білорусь санкціями" і знищувати її. Це протиріч самому духу відносин між українським і білоруським народами. Я ніколи не побажаю своїм сусідам, сусіднього народу зла", - зазначив Кулеба.

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"Що стосується санкцій ЄС. То ми все санкції вивчаємо, повинні пройти внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій ЄС. Але, я вважаю, що недоцільно на даному етапі вводити Україні чи приєднуватися до економічних санкцій щодо Білорусі", - додав міністр закордонних справ.

У той же час, міністр сказав: "Що стосується санкцій проти різних білоруських чиновників, задіяних у репресіях проти білоруського народу, то ці люди безумовно повинні нести відповідальність".

Нагадаємо, раніше сім країн-партнерів ЄС ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели в зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".