Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що санкції проти Білорусі запроваджувати недоцільно, проте білоруські чиновники, задіяні в репресіях проти білоруського народу, мають понести відповідальність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.
За словами глави МЗС, всі спроби України запропонувати білоруським властям посередництво у врегулюванні внутрішньополітичним кризи в країні були відхилені. Україна з Литвою і Польщею запропонували надати формат "Люблінського трикутника" як платформу для послуг посередництва, однак і ця пропозиція залишилася без відповіді з боку Білорусі.
"Всупереч деяким заявам, які звучали з боку Білорусі, я ні в яких розмовах не вимагаю у партнерів "душити Білорусь санкціями" і знищувати її. Це протиріч самому духу відносин між українським і білоруським народами. Я ніколи не побажаю своїм сусідам, сусіднього народу зла", - зазначив Кулеба.
"Що стосується санкцій ЄС. То ми все санкції вивчаємо, повинні пройти внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій ЄС. Але, я вважаю, що недоцільно на даному етапі вводити Україні чи приєднуватися до економічних санкцій щодо Білорусі", - додав міністр закордонних справ.
У той же час, міністр сказав: "Що стосується санкцій проти різних білоруських чиновників, задіяних у репресіях проти білоруського народу, то ці люди безумовно повинні нести відповідальність".
Нагадаємо, раніше сім країн-партнерів ЄС ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели в зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".
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1. Из Европы. Но дороже, и будет сразу скачок цен. Хотя, в далекой перспективе окупится слезанием с иглы.
2. Запустить свои НПЗ. Но это же нужно мозги включить, чтобы найти нефть для них, и заставить россиян, которые в основном их выкупили и тупо остановили, запустить опять.
Олександр Бригинець
За тиждень російські товари хлинуть в Україну(
Ще 25.11 зелені продовжили порошенківську постанову про недопуск російських товарів, але минув місяць, вона не підписана, а на кордоні накопичені вагони з товарами(
Україна знімає санкції з Росії, демонструючи світу, як треба діяти?
Не вмешивайтесь в дела суверенной Белорусси. Пусть белорусы сами разберутся со своей властью.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє https://lb.ua/world/2020/12/24/473817_golova_mzs_strategiya_ukraini.html LB.ua.
Привіт тайожний союз -те шо Зе каже про НАТО та Европу брехня -розворот на 180