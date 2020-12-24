Украина не хочет "душить Беларусь санкциями", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что санкции против Беларуси вводить нецелесообразно, однако белорусские чиновники, задействованные в репрессиях против белорусского народа, должны понести ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

По словам главы МИД, все попытки Украины предложить белорусским властям посредничество в урегулировании внутреполитического кризиса в стране были отклонены. Украина с Литвой и Польшей предложили предоставить формат "Люблинского треугольника" как платформу для услуг посредничества, однако и это предложение осталось без ответа со стороны Беларуси.

"Вопреки неким заявлениям, которые звучали со стороны Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречий самому духу отношений между украинским и белорусским народами. Я никогда не пожелаю своим соседям, соседнему народу зла", - отметил Кулеба.

"Что касается санкций ЕС. То мы все санкции изучаем, должны пройти внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но, я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться к экономическим санкциям в отношении Беларуси", - добавил министр иностранных дел.

В то же время, министр сказал: "Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованых в репрессиях против белорусского народа, то эти люди безусловно должны нести ответственность".

Напомним, ранее семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

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