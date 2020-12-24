Украина не хочет "душить Беларусь санкциями", - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что санкции против Беларуси вводить нецелесообразно, однако белорусские чиновники, задействованные в репрессиях против белорусского народа, должны понести ответственность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.
По словам главы МИД, все попытки Украины предложить белорусским властям посредничество в урегулировании внутреполитического кризиса в стране были отклонены. Украина с Литвой и Польшей предложили предоставить формат "Люблинского треугольника" как платформу для услуг посредничества, однако и это предложение осталось без ответа со стороны Беларуси.
"Вопреки неким заявлениям, которые звучали со стороны Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречий самому духу отношений между украинским и белорусским народами. Я никогда не пожелаю своим соседям, соседнему народу зла", - отметил Кулеба.
"Что касается санкций ЕС. То мы все санкции изучаем, должны пройти внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но, я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться к экономическим санкциям в отношении Беларуси", - добавил министр иностранных дел.
В то же время, министр сказал: "Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованых в репрессиях против белорусского народа, то эти люди безусловно должны нести ответственность".
Напомним, ранее семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".
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1. Из Европы. Но дороже, и будет сразу скачок цен. Хотя, в далекой перспективе окупится слезанием с иглы.
2. Запустить свои НПЗ. Но это же нужно мозги включить, чтобы найти нефть для них, и заставить россиян, которые в основном их выкупили и тупо остановили, запустить опять.
Олександр Бригинець
За тиждень російські товари хлинуть в Україну(
Ще 25.11 зелені продовжили порошенківську постанову про недопуск російських товарів, але минув місяць, вона не підписана, а на кордоні накопичені вагони з товарами(
Україна знімає санкції з Росії, демонструючи світу, як треба діяти?
Не вмешивайтесь в дела суверенной Белорусси. Пусть белорусы сами разберутся со своей властью.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє https://lb.ua/world/2020/12/24/473817_golova_mzs_strategiya_ukraini.html LB.ua.
Привіт тайожний союз -те шо Зе каже про НАТО та Европу брехня -розворот на 180