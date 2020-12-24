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Новости Революция в Беларуси
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Украина не хочет "душить Беларусь санкциями", - Кулеба

Украина не хочет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что санкции против Беларуси вводить нецелесообразно, однако белорусские чиновники, задействованные в репрессиях против белорусского народа, должны понести ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

По словам главы МИД, все попытки Украины предложить белорусским властям посредничество в урегулировании внутреполитического кризиса в стране были отклонены. Украина с Литвой и Польшей предложили предоставить формат "Люблинского треугольника" как платформу для услуг посредничества, однако и это предложение осталось без ответа со стороны Беларуси.

"Вопреки неким заявлениям, которые звучали со стороны Беларуси, я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее. Это противоречий самому духу отношений между украинским и белорусским народами. Я никогда не пожелаю своим соседям, соседнему народу зла", - отметил Кулеба.

"Что касается санкций ЕС. То мы все санкции изучаем, должны пройти внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но, я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться к экономическим санкциям в отношении Беларуси", - добавил министр иностранных дел.

В то же время, министр сказал: "Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованых в репрессиях против белорусского народа, то эти люди безусловно должны нести ответственность".

Напомним, ранее семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Также читайте: Переговорный процесс с Ираном по делу о крушении самолета МАУ затянулся, - Кулеба

Автор: 

Беларусь (7898) МИД (6965) санкции (11312) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Почему не сказать прямо: мы с Европой сцым остаться без нефтепродуктов?
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24.12.2020 13:16
+6
Да вы с Украиной неплохо справляетесь, куда там еще до Беларуси...
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24.12.2020 13:18
+6
Ви і партнерів своїх з миром в дуплах, в які любить заглядати ваш през, теж не поспішаєте давити.

Олександр Бригинець

За тиждень російські товари хлинуть в Україну(
Ще 25.11 зелені продовжили порошенківську постанову про недопуск російських товарів, але минув місяць, вона не підписана, а на кордоні накопичені вагони з товарами(
Україна знімає санкції з Росії, демонструючи світу, як треба діяти?
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24.12.2020 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Почему не сказать прямо: мы с Европой сцым остаться без нефтепродуктов?
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24.12.2020 13:16 Ответить
А еще и электроэнергию покупать надо.
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24.12.2020 13:28 Ответить
да у нас этих нефтепродуктов пруд пруди! или как дамбас?...ми вас кармили паили в люльку лажили...нет нефти нет бабла!
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24.12.2020 13:29 Ответить
Альтернатива нефтепродуктам есть.
1. Из Европы. Но дороже, и будет сразу скачок цен. Хотя, в далекой перспективе окупится слезанием с иглы.
2. Запустить свои НПЗ. Но это же нужно мозги включить, чтобы найти нефть для них, и заставить россиян, которые в основном их выкупили и тупо остановили, запустить опять.
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24.12.2020 13:34 Ответить
Україна при любій владі напіввагітна,бо керують олігархи.
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24.12.2020 13:17 Ответить
Да вы с Украиной неплохо справляетесь, куда там еще до Беларуси...
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24.12.2020 13:18 Ответить
Ви і партнерів своїх з миром в дуплах, в які любить заглядати ваш през, теж не поспішаєте давити.

Олександр Бригинець

За тиждень російські товари хлинуть в Україну(
Ще 25.11 зелені продовжили порошенківську постанову про недопуск російських товарів, але минув місяць, вона не підписана, а на кордоні накопичені вагони з товарами(
Україна знімає санкції з Росії, демонструючи світу, як треба діяти?
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24.12.2020 13:19 Ответить
Не Беларусь надо душить а Луку. А вот, что касается Рашки, то надо душить не только Опарыша, но и саму Рашку в целом.
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24.12.2020 13:19 Ответить
Ты душитель гребаный. Смотри как бы сам не удушился.
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24.12.2020 13:25 Ответить
А, чЁ ты так за рашку дупу рвешь, кацап грёбаный?
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24.12.2020 13:30 Ответить
И тебя можем удушить на шнурке, в который превратился старческий писюнчик твоего кумира Путина.
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24.12.2020 14:03 Ответить
этот кулеба вообще очень интересный персонаж, в 21 год аташе мзс, прям суперталант, гений, а интервью послушаешь, ниочем
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24.12.2020 13:23 Ответить
Эта кулеба по приказу из-за океана готов и застрелиться.
Не вмешивайтесь в дела суверенной Белорусси. Пусть белорусы сами разберутся со своей властью.
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24.12.2020 13:23 Ответить
Ця жаба обідить боїться тільки всім іншим на срать і знущаються з України слабкий недопрезидент
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24.12.2020 13:38 Ответить
А мы их душили - душили, душили - душили... (с) Шариков, Собачье сердце, Михаил Булгаков

Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8915
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24.12.2020 13:42 Ответить
Так это и не харя - это уже рожа любитель людей
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24.12.2020 14:08 Ответить
Мирне співіснування: в МЗС озвучили стратегію у стосунках з Росією

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє https://lb.ua/world/2020/12/24/473817_golova_mzs_strategiya_ukraini.html LB.ua.

Привіт тайожний союз -те шо Зе каже про НАТО та Европу брехня -розворот на 180
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24.12.2020 13:51 Ответить
Заголовок сформулирован некорректно. Что значит "Украина не хочет душить Белорусь санкциями" ? Украина нынче, при всём желании, не способна на удушающие санкции в отношении Беларуси. В тексте Кулеба говорит следующее : "я ни в каких разговорах не требую у партнеров "душить Беларусь санкциями" и уничтожать ее"... То бишь, заголовок должен звучать так : " Украина не хочет, чтобы ЕС душил Беларусь санкциями" или " Украина не хочет присоединяться к санкциям ЕС проти Беларуси"
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24.12.2020 13:58 Ответить
Украина на развилке,ЕС или СНГ?
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24.12.2020 14:12 Ответить
Дивно сказав,що ,Україну ще хтось де слухає,побирушки....
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24.12.2020 14:14 Ответить
Kogda izza Ukraini ES vedut sankciji eto xoroso,a kogda izza Belorus togda ploxo
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24.12.2020 14:54 Ответить
Не Будь Скотом, Кулєба! Коли українці криком кричали про санкції для ригів, а отримували лише "глибоке занепокоєння" зі сторони Заходу, це пригнічувало і лише через зуби йшли далі. А тепер коли Захід почав вводити санкції проти кривавого режиму луки, ти, курва, розповідаєш нам що не хочеш його "душить"? Не Будь Скотом, Кулєба!
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24.12.2020 15:02 Ответить
кульоба співучасник злочину проти сябров
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24.12.2020 15:44 Ответить
гуманіст...
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24.12.2020 16:25 Ответить
 
 