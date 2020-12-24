Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат
Захист міського голови Харкова Геннадія Кернеса не має наміру подавати клопотання про закриття справи у зв'язку з його смертю.
Про це повідомив адвокат Олександр Гунченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого не є реабілітуючою обставиною. Оскільки наша консолідована позиція (позиція Кернеса та його адвокатів. - Ред.) була домагатися виправдувального вироку, ми, навпаки, клопотатимемо про продовження слухання справи з метою посмертної реабілітації Геннадія Адольфовича. Родичі та сім'я також наполягають на цьому, щоб повернути йому його добре ім'я", - сказав Гунченко.
Київський райсуд Полтави у четвер, 24 грудня, через неявку сторін знову переніс підготовче засідання у справі щодо Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького. Засідання призначено на 29 січня.
Нагадаємо, 16 грудня Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.
Раніше, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги на ухвалене в серпні 2018 року рішення суду першої інстанції у справі стосовно Кернеса, Блінника та Сміцького і направив справу на новий розгляд до Київського районного суду Полтави.
25 січня 2014 року невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові. Того самого дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ". Пізніше відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.
2 березня 2015 р. Кернесу було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України.
26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до Дзержинського райсуду Харкова.
2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину рішення щодо перенесення розгляду справи Кернеса до Київського райсуду Полтави.
10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Кернеса та його охоронців Блінника та Сміцького як відмову від обвинувачення і закрив кримінальне провадження.
Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна. Посилаючись на суттєві порушення КПК, допущені під час розгляду справи в суді першої інстанції, вони вимагали скасувати рішення Київського райсуду Полтави та призначити новий розгляд справи.
Кернес неодноразово заявляв, що не скористається можливістю закрити справу у зв'язку із закінченням термінів давності та домагатиметься виправдувального вироку.
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Группа специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " по распоряжению министра МВД Авакова прибыла в Харьков. Непосредственно в Харькове - в распоряжение и.о. городского головы Игоря Терехова.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
P.S когда то в далёких 80-х мой родственник работал с Адольфовичем на базаре в одном ряду, Адольфович крутил напёрстки а родыч продавал из под полы западную пропаганду из Одессы купленные у моряков американские джинсы, за которые можно было получить бесплатную путёвку на Колыму))
Например, попытаются засудить того, кто пускал фейерверк на похоронах....