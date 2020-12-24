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Новини
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Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат

Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат

Захист міського голови Харкова Геннадія Кернеса не має наміру подавати клопотання про закриття справи у зв'язку з його смертю.

Про це повідомив адвокат Олександр Гунченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю обвинуваченого не є реабілітуючою обставиною. Оскільки наша консолідована позиція (позиція Кернеса та його адвокатів. - Ред.) була домагатися виправдувального вироку, ми, навпаки, клопотатимемо про продовження слухання справи з метою посмертної реабілітації Геннадія Адольфовича. Родичі та сім'я також наполягають на цьому, щоб повернути йому його добре ім'я", - сказав Гунченко.

Київський райсуд Полтави у четвер, 24 грудня, через неявку сторін знову переніс підготовче засідання у справі щодо Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького. Засідання призначено на 29 січня.

Нагадаємо, 16 грудня Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

Раніше, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги на ухвалене в серпні 2018 року рішення суду першої інстанції у справі стосовно Кернеса, Блінника та Сміцького і направив справу на новий розгляд до Київського районного суду Полтави.

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові. Того самого дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національ". Пізніше відділ зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 р. Кернесу було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до Дзержинського райсуду Харкова.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину рішення щодо перенесення розгляду справи Кернеса до Київського райсуду Полтави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Кернеса та його охоронців Блінника та Сміцького як відмову від обвинувачення і закрив кримінальне провадження.

Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна. Посилаючись на суттєві порушення КПК, допущені під час розгляду справи в суді першої інстанції, вони вимагали скасувати рішення Київського райсуду Полтави та призначити новий розгляд справи.

Кернес неодноразово заявляв, що не скористається можливістю закрити справу у зв'язку із закінченням термінів давності та домагатиметься виправдувального вироку.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) кримінальна справа (519) Харків (5625) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+13
Виявилося, що ЗЕбануті- це ще не дно.Тому, що Гепануті- це взагалі ульот.
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24.12.2020 13:37
+11
У вас там кукашка совсем поехала)) Кернес - наркоторговец и сепар. Какая реабилитация) Он еще хорошо отделался, шо ласты склеил..
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24.12.2020 13:46
+9
Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат - Цензор.НЕТ 5185
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24.12.2020 13:43
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ещё и памятник поставить..?
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24.12.2020 13:36 Відповісти
боюсь памятник станет местным туалетом
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24.12.2020 13:47 Відповісти
А чего бояться? Выведем лечение запоров и задержек мочеиспусканий на небывалый уровень! Главное - грамотно поставить вопрос.
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24.12.2020 14:06 Відповісти
осиновый кол его реабилитация
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24.12.2020 21:25 Відповісти
Где Епифан? Предлагаю Гепу канонизировать!
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24.12.2020 13:36 Відповісти
Ти нічого не попупатав? Може Онуфрій?
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат - Цензор.НЕТ 5185
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24.12.2020 13:43 Відповісти
Во имя отца, сына и святого Гепы
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24.12.2020 13:46 Відповісти
Аминь
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24.12.2020 13:48 Відповісти
пізно вони там всрались з воскресінням)) щас любой могє прийтить и глянуть на могилу смертного )) аблом вийшов, как и с маринованным вошдём. втихаря прикопать надо было. от тода да, на обьявление шо воскрес лохи повалили бы косяком )
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24.12.2020 14:04 Відповісти
Виявилося, що ЗЕбануті- це ще не дно.Тому, що Гепануті- це взагалі ульот.
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24.12.2020 13:37 Відповісти
Один уровень с ***********
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24.12.2020 13:39 Відповісти
Реабілітація за фарцовку, і корупцію.
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24.12.2020 13:48 Відповісти
Может ещё в мавзолей положите?
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24.12.2020 13:37 Відповісти
"Героя Украины"-достаточно.
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24.12.2020 13:42 Відповісти
л
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24.12.2020 13:37 Відповісти
в бан!
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24.12.2020 13:44 Відповісти
иди в баню!
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24.12.2020 14:39 Відповісти
И зная наши суды как то начинаешь догадываться чем все может закончится
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24.12.2020 13:37 Відповісти
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24.12.2020 13:43 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1341984571877969924 Похороны Курнеса, Бригада.
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24.12.2020 13:38 Відповісти
забавно - шесть лет под любым соусом не ходили на суд, а тут вдруг - "будем добиваться"))))))))))))))))))
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24.12.2020 13:38 Відповісти
может тело и самого на слушания дела притаранить? послушать шо оно скажет в свою защиту )
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24.12.2020 13:39 Відповісти
та що ви таке страхіття кажете, з того тіла тільки гази можуть вийти, фу
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24.12.2020 13:51 Відповісти
газы кернеса для харьковчан и сладки и приятны! )
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24.12.2020 14:00 Відповісти
А якщо не виправдають то хто буде сидіти,допкін?
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24.12.2020 13:40 Відповісти
а його вже засудили?
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24.12.2020 13:43 Відповісти
ну тоді до Петра нехай апелюють
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24.12.2020 13:43 Відповісти
та закрийте вже ту справу, хай собі відпочиває на кладовищі
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24.12.2020 13:43 Відповісти
а покойник сам будет присутствовать на зеседаниях?
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24.12.2020 13:45 Відповісти
У вас там кукашка совсем поехала)) Кернес - наркоторговец и сепар. Какая реабилитация) Он еще хорошо отделался, шо ласты склеил..
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24.12.2020 13:46 Відповісти
Может Гепу откапать и повесить на харьковскую Йолку ?
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24.12.2020 13:47 Відповісти
Захист домагатиметься продовження слухання справи Кернеса для його посмертної реабілітації, - адвокат - Цензор.НЕТ 6703
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24.12.2020 13:47 Відповісти
Прямая речь Кернеса: "Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку".
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24.12.2020 13:49 Відповісти
зачем покойнику реабилитация)))) хотят всё награбленное спасти от конфискации
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24.12.2020 13:49 Відповісти
Дифирамбы харьковской "элиты" Кернесу, "... имевшему собственное видение развития города" (В. Зеленский), очень быстро поутихнут, когда эта "элита" ознакомится с реальным финансовым положением дел в Харькове. В отличии от, к примеру , Кличко, Кернес до последнего управлял городом лично, вел собственную бухгалтерию и точно знал реальную ситуацию. Она далеко не такая, как в официальных цифрах.
Группа специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " по распоряжению министра МВД Авакова прибыла в Харьков. Непосредственно в Харькове - в распоряжение и.о. городского головы Игоря Терехова.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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24.12.2020 16:20 Відповісти
я скажу одно, по обороту бабла первая столица впереди планеты всей, большой офис Киев просто отдыхает, по поводу бухгалтерии Адольфовича ещё веселей, он успел под себя загрести все рынки кроме барабахи Фельдмана + он влез во все билеты метро трамвай троль и т.д. везде был его%, это только то что знаю я.
P.S когда то в далёких 80-х мой родственник работал с Адольфовичем на базаре в одном ряду, Адольфович крутил напёрстки а родыч продавал из под полы западную пропаганду из Одессы купленные у моряков американские джинсы, за которые можно было получить бесплатную путёвку на Колыму))
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24.12.2020 16:47 Відповісти
Ясен пень, что свой жирный кусок адвокаты не хотят терять, поэтому будут разводить семью на ведение дел по отбеливанию от старых дел и придумают новые!
Например, попытаются засудить того, кто пускал фейерверк на похоронах....
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24.12.2020 13:49 Відповісти
Возьмите его еще канонизируйте и причислите к лику святых...вата **#нутая...
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24.12.2020 13:50 Відповісти
Кернес умер, но дело его живёт? )
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24.12.2020 14:05 Відповісти
Адвокати хочуть ще десять років безкорисливо живитися зі справи Кернеса.
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24.12.2020 14:16 Відповісти
Яка блін реабілітація для мародера, вбивці і корупціонера Гепи?
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24.12.2020 14:16 Відповісти
Если признают его виновным, то надеюсь его имущество национализируют.
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24.12.2020 14:37 Відповісти
 
 