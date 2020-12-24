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Новини Українські заручники в РФ
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Політв'язень Шумков повертається в Україну з РФ

Політв'язень Шумков повертається в Україну з РФ

Українець Олександр Шумков, засуджений в РФ за участь у "Правому секторі", повертається в Україну.

Про це повідомила в Фейсбуці його тітка Людмила Шумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямуємо на Бачевськ. Сьогодні з ранку, о 9:00 за російським часом, російські спецслужби повезли Сашу з Твері до кордону депортації", - написала Шумкова.

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Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

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Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.

Автор: 

політв’язні (1355) Шумков Олександр (28)


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зазвичай повертають завербованих гадь.
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24.12.2020 16:31 Відповісти
герои не вмырають, тока из пуль вдруг почему то превращаются в кобыл
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24.12.2020 16:34 Відповісти
Вангую, перша заява по звільненню : Парашенко должен уйти..
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24.12.2020 17:25 Відповісти
Мало нам Гади и Сенцова? Пускай остается там!
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24.12.2020 18:32 Відповісти
кацапни и дуралеев зеленых набежало.жуть.
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24.12.2020 19:31 Відповісти
 
 