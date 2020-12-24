Політв'язень Шумков повертається в Україну з РФ

Українець Олександр Шумков, засуджений в РФ за участь у "Правому секторі", повертається в Україну.

Про це повідомила в Фейсбуці його тітка Людмила Шумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямуємо на Бачевськ. Сьогодні з ранку, о 9:00 за російським часом, російські спецслужби повезли Сашу з Твері до кордону депортації", - написала Шумкова.

Читайте також: Політв'язень Шумков повертається з РФ в Україну 24 грудня, - Денісова

Нагадаємо, українця Олександра Шумкова засудили до чотирьох років колонії загального режиму за участь у "Правому секторі" у грудні 2018 року. Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою вину заперечував.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня 2017-го його виявили в російському СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського політв'язня Шумкова в російській в'язниці відвідав адвокат

Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за допомогою співробітників ФСБ. Матері ув'язненого надійшов лист від Слідчого комітету РФ та ФСБ, в якому було сказано, що її сину оголошено підозру "за участь в екстремістських організаціях". Під час Революції Гідності та після цього хлопець перебував у лавах "Правого сектору" та охороняв тодішнього лідера організації Дмитра Яроша.