Политзаключенный Шумков возвращается в Украину из РФ

Украинец Александр Шумков, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", возвращается в Украину.

Об этом сообщила в Фейсбуке его тетя Людмила Шумкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Направляемся на Бачевск. Сегодня с утра, в 9:00 по российскому времени, российские спецслужбы повезли Сашу из Твери к границе депортации", - написала Шумкова.

Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

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Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.

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