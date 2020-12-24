Кримську платформу запустять наступного року на саміті в Києві, - Кулеба

Кримська платформа буде запущена на саміті, який відбудеться в 2021 році в Києві. На цьому саміті зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як пояснив міністр, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців. Вони, за його словами, мають об'єднати свої зусилля навколо мети: деокупація Криму.

"У Кримській платформі буде кілька рівнів: міжурядовий, міжпарламентський і експертний рівень. За всіма цими напрямками буде розгорнуто роботу, яка наближатиме деокупацію Криму і його повернення в Україну", - додав він.

Кулеба зазначив, що в рамках Кримської платформи намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".

"Ми будемо зміцнювати санкції, ми будемо створювати такі умови у світовій політиці, які витіснятимуть Росію з Криму", - підкреслив міністр.

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