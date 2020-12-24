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Кримську платформу запустять наступного року на саміті в Києві, - Кулеба

Кримську платформу запустять наступного року на саміті в Києві, - Кулеба

Кримська платформа буде запущена на саміті, який відбудеться в 2021 році в Києві. На цьому саміті зберуться лідери держав, а також представники різних міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як пояснив міністр, Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, а також недержавних гравців. Вони, за його словами, мають об'єднати свої зусилля навколо мети: деокупація Криму.

"У Кримській платформі буде кілька рівнів: міжурядовий, міжпарламентський і експертний рівень. За всіма цими напрямками буде розгорнуто роботу, яка наближатиме деокупацію Криму і його повернення в Україну", - додав він.

Кулеба зазначив, що в рамках Кримської платформи намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".

"Ми будемо зміцнювати санкції, ми будемо створювати такі умови у світовій політиці, які витіснятимуть Росію з Криму", - підкреслив міністр.

Читайте також: Ми бачимо РФ учасницею Кримської платформи з деокупації півострова, - МЗС

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+3
В нього сьогодні що совесна діарея ??Несе вселяку лабуду !!)))
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24.12.2020 20:42
+3
Якщо згадує пиндосов чи сороса,це 100% москаль і до ворожки не ходи !!)))
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24.12.2020 20:47
+1
і куди то полетить та платформа?
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24.12.2020 20:41
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і куди то полетить та платформа?
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24.12.2020 20:41 Відповісти
В нього сьогодні що совесна діарея ??Несе вселяку лабуду !!)))
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24.12.2020 20:42 Відповісти
Це тому ти не став депутатом?
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24.12.2020 20:46 Відповісти
Цікаво ,чому? )))
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24.12.2020 20:49 Відповісти
Тому, що ліньки розуміти сказане компетентними людьми.
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24.12.2020 20:50 Відповісти
Хто то є ,компетентні люди?? За СРСР , це було КДБ!!))
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24.12.2020 20:53 Відповісти
Тобто дещо ти знаєш... Міністр МЗС- ще більш компетентний.
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24.12.2020 21:01 Відповісти
Якщо рівня Пороха ,то згоден,але не зелена пліснява !!))
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24.12.2020 21:03 Відповісти
Рівня.
"9 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Кулебы постоянным представителем Украины при Совете Европы."
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24.12.2020 21:07 Відповісти
Рівень ,гут!! А яку політику він втілює, в якому напрямку рухається Україна!! З приходом до влади зеленої плісняви Україна зробила оверштаг і прямує в "родную говєнь" Московію !!!))
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24.12.2020 21:14 Відповісти
Тю...)))
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24.12.2020 21:22 Відповісти
мета одна- бить кацарилих по їх невмитих мордяках.
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24.12.2020 20:44 Відповісти
Якщо згадує пиндосов чи сороса,це 100% москаль і до ворожки не ходи !!)))
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24.12.2020 20:47 Відповісти
йому тут цікаво, хай собі тут бовтається, може й чого з часом зрозуміє чому українці всі бандери та касапів так не *******
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24.12.2020 20:59 Відповісти
Заблукав, москалику? Нічого, скоро адмін тобі покаже, де тут вихід.
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24.12.2020 20:45 Відповісти
Я знав, що гарні справи швидко не робляться- та ця розтягнеться на десятиліття.
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24.12.2020 20:44 Відповісти
Нажаль ,це так!! Руйнація імперіі це довготривалий історичний процес !!))
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24.12.2020 20:45 Відповісти
Який розтягли в часі американці та европейці. Бо нічого особистого- просто бізнес.
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24.12.2020 20:47 Відповісти
То так , підтримали штанці московитам,свого часу !!))
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24.12.2020 20:50 Відповісти
І заробили разом з ними шалену купу грошей- і зараз продовжують заробляти.
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24.12.2020 20:52 Відповісти
Крымская платформа - очередная схема для опустошения бюджета .
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24.12.2020 20:45 Відповісти
та ну, а я вважав що якийсь безпілотник
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24.12.2020 21:01 Відповісти
Хух, ну слава богу. А то я не спал ночами, дни считал до запуска этой самой "Платформы". Можно уже билеты на ЮБК бронировать?
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24.12.2020 20:56 Відповісти
та можете вже бігти до каси, вам як рускаязичной меньшості ще й знижку зроблять за квотою
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24.12.2020 21:05 Відповісти
Якщо не втрутяться США та Велика Британія, то потоне ця "платформа", як і мінські договорняки, в пустопорожній балаканині.
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24.12.2020 21:57 Відповісти
 
 