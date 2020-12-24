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Київрада проголосувала за створення кладовища для тварин

Київрада проголосувала за створення кладовища для тварин

Київська міська рада затвердила міську цільову програму, що передбачає контроль за утриманням домашніх тварин, будівництво кладовища для домашніх тварин і регулювання чисельності бездомних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київради.

Відповідне рішення підтримали 103 депутати Київради.

Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів програми на 2020-2022 роки становить 185,7 млн ​​гривень, з яких кошти бюджету столиці - 183,7 млн ​​гривень.

Зокрема, програма передбачає будівництво нового Центру захисту тварин.

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Перший етап робіт уже розпочато, планується створити універсальний заклад, що включає ветеринарну клініку з найсучаснішим обладнанням і притулок для кішок і собак.

Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин, що, на думку депутатів, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.

Програма передбачає продовження стерилізації бездомних кішок і собак, підтримку опікунства над безпритульними тваринами та створення публічного простору для власників тварин - належну інфраструктуру для вигулу і тренувань собак, встановлення комплексів для прибирання за твариною "Собача вбиральня".

Автор: 

тварини (465) Київрада (795) цвинтар (193)


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Топ коментарі
+8
Хорошая возможность разворовать бюджет.
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24.12.2020 22:49
+7
ОПЯТЬ ******* БАБКИ....
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24.12.2020 22:54
+7
Вони озолотяться. Мені розповідали, як крали гроші виділені на стерилізацію та годування безхатніх тварин в Одесі.
Взагалі-то, відношення держави до безхатніх тварин та людей з обмеженими можливостями характеризує саму державу, наскільки вона відстала чи розвинена. А що до кладовища для тварин - це дійсно цивілізований початок руху у напрямку до цивілізованого світу.
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24.12.2020 22:58
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Хорошая возможность разворовать бюджет.
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24.12.2020 22:49 Відповісти
Вже розкрадають з 2017 року під керівництвом колишнього депутата Київради Новікова О.О., добре, що цього покидька не вибрали до Київради знову. Але з 2017 року сотні мільйонів гривень щороку розкрадає з бюджету м. Києва благоустрій прикриваючись безпритульними котиками, 2 роки назад був презентований притулок на 192 млн. грн., гроші були виділені і знову на теж саме виділяють. КАПЕЦЬ. КРАДУТЬ ГНИДИ ПО ЧОРНОМУ І НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ. ОНКОХВОРІ ПОБИРАЮТЬСЯ ПО МИРУ ПРОСЯТЬ ДОПОМОГИ НА ЛІКУВАННЯ, ПРОТЕ КОТИКИ ВАЖЛИВІШІ, ТАМ МОЖНА КРАСТИ І КРАСТИ СОТНІ МІЛЬЙОНІВ.
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24.12.2020 23:02 Відповісти
А гроши онкохворих зелена пліснява під асфальт закатує !!))
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24.12.2020 23:14 Відповісти
Хороша можливість перепоховали Кернеса. А заодно і Джарти з Ккшнпрьовим. Ну і гамузом їхніх соратників, які чомусь досі не з ними.
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24.12.2020 23:18 Відповісти
И кладбище обнести ЗЕлёным заборчиков, и травкой засеять такой зелёной-зелёной😁
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25.12.2020 00:59 Відповісти
Це Кличко прозрів після візиту у Харків....
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25.12.2020 10:23 Відповісти
Блджад, где людей хоронить, если пятёру зелени рядят за место? Животных, ёпт...
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24.12.2020 22:49 Відповісти
Кремация. И контейнер с трахом хороните, где Вам заблагорассудится.
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24.12.2020 23:12 Відповісти
ПРАХОМ....sorry.
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24.12.2020 23:13 Відповісти
Зашибись , теперь заживем .
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24.12.2020 22:49 Відповісти
То ти таки тварина...
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24.12.2020 22:54 Відповісти
Беззаботная !!))
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24.12.2020 23:18 Відповісти
там можно и нынешних прикопать....
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24.12.2020 22:52 Відповісти
ОПЯТЬ ******* БАБКИ....
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24.12.2020 22:54 Відповісти
их уже есть несколько, можно просто легализировать одно из них, я на Алишера Навои хоронил кота недалеко от Юности, там в хвойном лесочке кладбище
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Вони озолотяться. Мені розповідали, як крали гроші виділені на стерилізацію та годування безхатніх тварин в Одесі.
Взагалі-то, відношення держави до безхатніх тварин та людей з обмеженими можливостями характеризує саму державу, наскільки вона відстала чи розвинена. А що до кладовища для тварин - це дійсно цивілізований початок руху у напрямку до цивілізованого світу.
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24.12.2020 22:58 Відповісти
тваринки кращі друзі за людей, то вже час щось і для них робити та їх хазяїв, що їх пестять і годують
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24.12.2020 23:04 Відповісти
"Хорошо когда собака друг ,плохо когда друг, собака " !!)))
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24.12.2020 23:17 Відповісти
Згадалось:
- Изя! Меня укусила ваша собака. Я требую компенсации.

- Та ради Бога! Я её сейчас подержу, а вы кусайте.
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25.12.2020 01:27 Відповісти
Так хоронят полицейских собак в США

Киевсовет проголосовал за создание кладбища для животных - Цензор.НЕТ 5296
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24.12.2020 23:06 Відповісти
У Лондоні судили поліцейського, у якого померла службова собака. Він залишив її у зачиненій машині з закритими вікнами, собака отримала тепловий удар.
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24.12.2020 23:11 Відповісти
Стівен Кінг схвалює цю ініціативу )))
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24.12.2020 23:07 Відповісти
Нормальная европейская практика.
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24.12.2020 23:08 Відповісти
Это самая большая проблема в городе?
Лучше бы построили завод по переработке мусора.
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24.12.2020 23:10 Відповісти
Это глупость и 100% коррупция.Крематорий для животных куда актуальней как это во многих странах мира.
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24.12.2020 23:16 Відповісти
Так и для людей очень актуально.
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25.12.2020 06:25 Відповісти
А в Харкові вчора пса поховали на кладовищі для людей. Не встиг син Адольфа кладовище для тварин, а відповідно для себе, організувати.
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24.12.2020 23:24 Відповісти
Актуально. Треба поспішати, бо те кладовище тварин, що збудували на Пухівській, біля ТЕЦ, скоро можуть захопити незаконні забудовники котеджів з боку Биковні. (Котеджі вже скоро будуть біля озера Алмазного, а тоді куди Лісове кладовище буде "розвиватися"?)
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24.12.2020 23:31 Відповісти
создание кладбища для животных...

Зеленый клоун себе место готовит???
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24.12.2020 23:34 Відповісти
ЖИВОТНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ !)
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25.12.2020 02:46 Відповісти
Хорошо. Правильно.
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25.12.2020 04:12 Відповісти
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю котов.
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25.12.2020 09:52 Відповісти
 
 