Київрада проголосувала за створення кладовища для тварин

Київська міська рада затвердила міську цільову програму, що передбачає контроль за утриманням домашніх тварин, будівництво кладовища для домашніх тварин і регулювання чисельності бездомних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київради.

Відповідне рішення підтримали 103 депутати Київради.

Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів програми на 2020-2022 роки становить 185,7 млн ​​гривень, з яких кошти бюджету столиці - 183,7 млн ​​гривень.

Зокрема, програма передбачає будівництво нового Центру захисту тварин.

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Перший етап робіт уже розпочато, планується створити універсальний заклад, що включає ветеринарну клініку з найсучаснішим обладнанням і притулок для кішок і собак.

Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин, що, на думку депутатів, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.

Програма передбачає продовження стерилізації бездомних кішок і собак, підтримку опікунства над безпритульними тваринами та створення публічного простору для власників тварин - належну інфраструктуру для вигулу і тренувань собак, встановлення комплексів для прибирання за твариною "Собача вбиральня".