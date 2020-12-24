Київрада проголосувала за створення кладовища для тварин
Київська міська рада затвердила міську цільову програму, що передбачає контроль за утриманням домашніх тварин, будівництво кладовища для домашніх тварин і регулювання чисельності бездомних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київради.
Відповідне рішення підтримали 103 депутати Київради.
Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів програми на 2020-2022 роки становить 185,7 млн гривень, з яких кошти бюджету столиці - 183,7 млн гривень.
Зокрема, програма передбачає будівництво нового Центру захисту тварин.
Перший етап робіт уже розпочато, планується створити універсальний заклад, що включає ветеринарну клініку з найсучаснішим обладнанням і притулок для кішок і собак.
Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин, що, на думку депутатів, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.
Програма передбачає продовження стерилізації бездомних кішок і собак, підтримку опікунства над безпритульними тваринами та створення публічного простору для власників тварин - належну інфраструктуру для вигулу і тренувань собак, встановлення комплексів для прибирання за твариною "Собача вбиральня".
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Взагалі-то, відношення держави до безхатніх тварин та людей з обмеженими можливостями характеризує саму державу, наскільки вона відстала чи розвинена. А що до кладовища для тварин - це дійсно цивілізований початок руху у напрямку до цивілізованого світу.
- Изя! Меня укусила ваша собака. Я требую компенсации.
- Та ради Бога! Я её сейчас подержу, а вы кусайте.
Лучше бы построили завод по переработке мусора.
Зеленый клоун себе место готовит???