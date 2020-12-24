Киевсовет проголосовал за создание кладбища для животных
Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу, предусматривающую контроль за содержанием домашних животных, строительство кладбища для домашних животных и регулирование численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевсовета.
Соответствующее решение поддержали 103 депутата Киевсовета.
В целом потребность в средствах на реализацию мероприятий программы на 2020-2022 годы составляет 185,7 млн гривен, из которых средства бюджета столицы - 183,7 млн гривен.
В частности, программа предусматривает строительство нового Центра защиты животных.
Первый этап работ уже начат, планируется создать универсальное заведение, включающее ветеринарную клинику с современным оборудованием и приют для кошек и собак.
Также предусмотрено строительство первого муниципального кладбища для домашних животных, что, по мнению депутатов, будет способствовать соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований в городе.
Программа предусматривает продолжение стерилизации бездомных кошек и собак, поддержку опекунства над беспризорными животными и создание публичного пространства для владельцев животных - надлежащую инфраструктуру для выгула и тренировок собак, установление комплексов для уборки за животным "Собачья уборная".
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Взагалі-то, відношення держави до безхатніх тварин та людей з обмеженими можливостями характеризує саму державу, наскільки вона відстала чи розвинена. А що до кладовища для тварин - це дійсно цивілізований початок руху у напрямку до цивілізованого світу.
- Изя! Меня укусила ваша собака. Я требую компенсации.
- Та ради Бога! Я её сейчас подержу, а вы кусайте.
Лучше бы построили завод по переработке мусора.
Зеленый клоун себе место готовит???