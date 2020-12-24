Киевсовет проголосовал за создание кладбища для животных

Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу, предусматривающую контроль за содержанием домашних животных, строительство кладбища для домашних животных и регулирование численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 103 депутата Киевсовета.

В целом потребность в средствах на реализацию мероприятий программы на 2020-2022 годы составляет 185,7 млн гривен, из которых средства бюджета столицы - 183,7 млн гривен.

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В частности, программа предусматривает строительство нового Центра защиты животных.

Первый этап работ уже начат, планируется создать универсальное заведение, включающее ветеринарную клинику с современным оборудованием и приют для кошек и собак.

Также предусмотрено строительство первого муниципального кладбища для домашних животных, что, по мнению депутатов, будет способствовать соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований в городе.

Программа предусматривает продолжение стерилизации бездомных кошек и собак, поддержку опекунства над беспризорными животными и создание публичного пространства для владельцев животных - надлежащую инфраструктуру для выгула и тренировок собак, установление комплексов для уборки за животным "Собачья уборная".

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