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Киевсовет проголосовал за создание кладбища для животных

Киевсовет проголосовал за создание кладбища для животных

Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу, предусматривающую контроль за содержанием домашних животных, строительство кладбища для домашних животных и регулирование численности бездомных животных гуманными методами на 2020-2022 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 103 депутата Киевсовета.

В целом потребность в средствах на реализацию мероприятий программы на 2020-2022 годы составляет 185,7 млн гривен, из которых средства бюджета столицы - 183,7 млн гривен.

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В частности, программа предусматривает строительство нового Центра защиты животных.

Первый этап работ уже начат, планируется создать универсальное заведение, включающее ветеринарную клинику с современным оборудованием и приют для кошек и собак.

Также предусмотрено строительство первого муниципального кладбища для домашних животных, что, по мнению депутатов, будет способствовать соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований в городе.

Программа предусматривает продолжение стерилизации бездомных кошек и собак, поддержку опекунства над беспризорными животными и создание публичного пространства для владельцев животных - надлежащую инфраструктуру для выгула и тренировок собак, установление комплексов для уборки за животным "Собачья уборная".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция в защиту прав животных состоялась на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

животные (934) Киевсовет (1373) кладбище (280)


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Топ комментарии
+8
Хорошая возможность разворовать бюджет.
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24.12.2020 22:49
+7
ОПЯТЬ ******* БАБКИ....
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24.12.2020 22:54
+7
Вони озолотяться. Мені розповідали, як крали гроші виділені на стерилізацію та годування безхатніх тварин в Одесі.
Взагалі-то, відношення держави до безхатніх тварин та людей з обмеженими можливостями характеризує саму державу, наскільки вона відстала чи розвинена. А що до кладовища для тварин - це дійсно цивілізований початок руху у напрямку до цивілізованого світу.
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24.12.2020 22:58
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Хорошая возможность разворовать бюджет.
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24.12.2020 22:49 Ответить
Вже розкрадають з 2017 року під керівництвом колишнього депутата Київради Новікова О.О., добре, що цього покидька не вибрали до Київради знову. Але з 2017 року сотні мільйонів гривень щороку розкрадає з бюджету м. Києва благоустрій прикриваючись безпритульними котиками, 2 роки назад був презентований притулок на 192 млн. грн., гроші були виділені і знову на теж саме виділяють. КАПЕЦЬ. КРАДУТЬ ГНИДИ ПО ЧОРНОМУ І НІЧОГО НЕ БОЯТЬСЯ. ОНКОХВОРІ ПОБИРАЮТЬСЯ ПО МИРУ ПРОСЯТЬ ДОПОМОГИ НА ЛІКУВАННЯ, ПРОТЕ КОТИКИ ВАЖЛИВІШІ, ТАМ МОЖНА КРАСТИ І КРАСТИ СОТНІ МІЛЬЙОНІВ.
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24.12.2020 23:02 Ответить
А гроши онкохворих зелена пліснява під асфальт закатує !!))
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24.12.2020 23:14 Ответить
Хороша можливість перепоховали Кернеса. А заодно і Джарти з Ккшнпрьовим. Ну і гамузом їхніх соратників, які чомусь досі не з ними.
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24.12.2020 23:18 Ответить
И кладбище обнести ЗЕлёным заборчиков, и травкой засеять такой зелёной-зелёной😁
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25.12.2020 00:59 Ответить
Це Кличко прозрів після візиту у Харків....
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25.12.2020 10:23 Ответить
Блджад, где людей хоронить, если пятёру зелени рядят за место? Животных, ёпт...
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24.12.2020 22:49 Ответить
Кремация. И контейнер с трахом хороните, где Вам заблагорассудится.
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24.12.2020 23:12 Ответить
ПРАХОМ....sorry.
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24.12.2020 23:13 Ответить
Зашибись , теперь заживем .
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24.12.2020 22:49 Ответить
То ти таки тварина...
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24.12.2020 22:54 Ответить
Беззаботная !!))
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24.12.2020 23:18 Ответить
там можно и нынешних прикопать....
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24.12.2020 22:52 Ответить
ОПЯТЬ ******* БАБКИ....
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24.12.2020 22:54 Ответить
их уже есть несколько, можно просто легализировать одно из них, я на Алишера Навои хоронил кота недалеко от Юности, там в хвойном лесочке кладбище
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24.12.2020 22:55 Ответить
Вони озолотяться. Мені розповідали, як крали гроші виділені на стерилізацію та годування безхатніх тварин в Одесі.
Взагалі-то, відношення держави до безхатніх тварин та людей з обмеженими можливостями характеризує саму державу, наскільки вона відстала чи розвинена. А що до кладовища для тварин - це дійсно цивілізований початок руху у напрямку до цивілізованого світу.
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24.12.2020 22:58 Ответить
тваринки кращі друзі за людей, то вже час щось і для них робити та їх хазяїв, що їх пестять і годують
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24.12.2020 23:04 Ответить
"Хорошо когда собака друг ,плохо когда друг, собака " !!)))
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24.12.2020 23:17 Ответить
Згадалось:
- Изя! Меня укусила ваша собака. Я требую компенсации.

- Та ради Бога! Я её сейчас подержу, а вы кусайте.
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25.12.2020 01:27 Ответить
Так хоронят полицейских собак в США

Киевсовет проголосовал за создание кладбища для животных - Цензор.НЕТ 5296
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24.12.2020 23:06 Ответить
У Лондоні судили поліцейського, у якого померла службова собака. Він залишив її у зачиненій машині з закритими вікнами, собака отримала тепловий удар.
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24.12.2020 23:11 Ответить
Стівен Кінг схвалює цю ініціативу )))
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24.12.2020 23:07 Ответить
Нормальная европейская практика.
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24.12.2020 23:08 Ответить
Это самая большая проблема в городе?
Лучше бы построили завод по переработке мусора.
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24.12.2020 23:10 Ответить
Это глупость и 100% коррупция.Крематорий для животных куда актуальней как это во многих странах мира.
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24.12.2020 23:16 Ответить
Так и для людей очень актуально.
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25.12.2020 06:25 Ответить
А в Харкові вчора пса поховали на кладовищі для людей. Не встиг син Адольфа кладовище для тварин, а відповідно для себе, організувати.
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24.12.2020 23:24 Ответить
Актуально. Треба поспішати, бо те кладовище тварин, що збудували на Пухівській, біля ТЕЦ, скоро можуть захопити незаконні забудовники котеджів з боку Биковні. (Котеджі вже скоро будуть біля озера Алмазного, а тоді куди Лісове кладовище буде "розвиватися"?)
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24.12.2020 23:31 Ответить
создание кладбища для животных...

Зеленый клоун себе место готовит???
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24.12.2020 23:34 Ответить
ЖИВОТНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ !)
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25.12.2020 02:46 Ответить
Хорошо. Правильно.
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25.12.2020 04:12 Ответить
Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю котов.
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25.12.2020 09:52 Ответить
 
 