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МЗС: Київ всіма силами перешкоджатиме будівництву опріснювальної станції в окупованому Криму

МЗС: Київ всіма силами перешкоджатиме будівництву опріснювальної станції в окупованому Криму

Укрїна блокуватиме реалізацію проєкту з будівництва опріснювальної станції в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація півострова хоче залучити до проєкту велику міжнародну компанію.

"Раніше була заява незаконної окупаційної "влади" в Криму про залучення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проєкт", - сказав Кулеба.

Читайте також: Літак, що "викликає опади", налітав над Кримом на 11,4 млн рублів, але дощі так і не пішли

Автор: 

Крим (14174) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+37
Не с нашей вражеской шоблой при власти.
Немного подождем Порошенко.
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25.12.2020 02:02
+14
Даже и не знаю какая стратегия более верная. Как по мне, лучше какцапам не мешать самозакапываться в Крыму.
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25.12.2020 02:02
+14
Чому ж нема!?
Стратегія по знищенню України погоджена ще в Омані, якщо не раніше.
І виконується цією тварюкою дуже навіть вправно.
Воно видає себе за повного ідіота, натомість розвал країни робиться швидко і професійно.
І воно чудово розуміє, що воно робить!
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25.12.2020 02:19
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тебя тут слишком долго терпят - вроде пора бы и нах.... и в родину.
шо может быть красивей саратова? - тока киевская помойка...
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25.12.2020 07:37 Відповісти
Он уже на всех побывал.
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25.12.2020 07:48 Відповісти
в саратове был - проездом.
куча дерьма, а не город...
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25.12.2020 08:03 Відповісти
Правильно написати - Чмо кацапське пшел нах!
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25.12.2020 07:52 Відповісти
Чомусь смішно..........
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25.12.2020 07:22 Відповісти
А что у России нет собственных опреснительных технологий? Вообще, Кремль легко обходит санкции - турбины Сименса тому пример. К сожалению, санкции не работают, бизнес любит Путина, нефтедоллары не пахнут. Северный поток-2 окончательно убивающий атомную энергетику Германии и вводящий в энергетическую зависимость целую страну всем по барабану. Сегодня опреснительные установки, а завтра боевые действия в Центральной Европе с Гиркиным-2.
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25.12.2020 07:26 Відповісти
It's Christmas!

МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6490
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25.12.2020 07:27 Відповісти
Это глупо! Не показывайте свою дебильность! Пусть строят! Они все равно набурят новых скважин, засолонят грунт морскими солями и хана! Туда им и дорога. А опреснитель на 20 тыс куб метров в сутки-это хватит для водоснабжения 80 000 человек только для бытовых нужд (норма потребления-250 литров в сутки на человека). Население Крыма-1,9 млн. Посчитайте, сколько надо таких установок? А еще промышленность, сельское хозяйство.. Правда, часть потребности будет удовлетворена за счёт атмосферных осадков, но это мелочи. Пусть пыхтят! У них деньги есть. И не марайте руки!
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25.12.2020 07:27 Відповісти
Так никто и не против. Но только сами. Нескрепные немецкие или японские компании не должны работать в Крыму.
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25.12.2020 09:28 Відповісти
Тсс! Не нужно мешать хохлу быть хохлом
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25.12.2020 09:58 Відповісти
Это кто такую норму придумал? Столько даже слон в Африке не потребляет, не то что человек. Любите вы все преувеличивать.
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25.12.2020 10:39 Відповісти
МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9926
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25.12.2020 07:30 Відповісти
МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9699
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25.12.2020 07:33 Відповісти
МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1624
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25.12.2020 07:32 Відповісти
Офигеть технологии ! Вскипятить морскую воду (в Азове одна из самых слабосоленых вод среди морей мира) на ворованном у Украины газе и сконденсировать водяной пар ! Тут разве нужно много ума и мировую компанию нанимать? А летом можно подключить и солнечную энергетику. Сделают кацапы легко и будут снова злорадствовать, как они расхозяйничались на краденом полуострове.
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25.12.2020 07:42 Відповісти
Вскипятить и пить кипяченую? Или выпарить? Допустим, я придираюсь и ты имел в виду дистилляцию. Ну? И шо с ней делать? В аккумуляторные батареи заливать? Или разводить в ней регидрон, чтобы сделать питьевой? Хорошо, намешали. Теперь разделить воду питьевую и воду техническую и подать по соответствующим водопроводам... и шо? Кацапы спроможні??? Они ж в дырку срут, объйодолбы...
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25.12.2020 09:37 Відповісти
МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6386
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25.12.2020 07:48 Відповісти
МИД: Киев будет всеми силами мешать постройке опреснительной станции в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7270
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25.12.2020 07:49 Відповісти
Вы представляете что такое опреснители? какие затраты энергии на их нужны и какие цены будут на воду для крымчан? пускай строят...
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25.12.2020 08:10 Відповісти
САМИ пусть строят
Они же рукожопые - нихрена не получится
как и с мостом,собираются привлекать международные компании

мост строили по голландским технологиям и иностранные компании
а это уже нарушение межд санкций
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25.12.2020 08:18 Відповісти
заливаем в самогонный аппарат морскую воду , получаем пресную воду и соль ,соль продаем , благодарит не надо
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25.12.2020 08:29 Відповісти
Марна справа і шкода праці. Слышком много МИДа в новостях. МИД имитирует бурную деятельность. А дистиллированная вода - "мертвая вода", годится только для растворения химикатов и Новичка.
А МИДу надо в новостях сообщать, что сделал, а не свои планы и фантазии.
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25.12.2020 09:05 Відповісти
Надо не "мешать", а запрещать компаниям выполнять заказы оккупированноо Крыма.
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25.12.2020 09:20 Відповісти
Мировое сообщество. Те, кто следит за выполнением сакнций.
А санкции выполняются - сам видишь, троллина.
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25.12.2020 10:14 Відповісти
Я думаю,что большую помощь в этом окажет избранный президент США Джо Байден,потому что при вступлении во власть нового избранного президента,рфию ожидают такие санкции,(в дополнение к недавно введенным) которые окончательно бросят рашку на колени! Вот в эти санкции и нужно включить санкции по Крыму.
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25.12.2020 09:25 Відповісти
Мешать, или противодействовать? Тупые копирайтеры на 10 сайтов сразу пишут, не задумываясь о контексте слов?
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25.12.2020 09:27 Відповісти
Моська и слон. Читали.
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25.12.2020 10:15 Відповісти
Крым - мазохистская Моська, которая стоит на задних лапках, выполняя все хотелки.
Сначала жадно заглатывает подачку, а потом терпит, когда из курорта делают военную базу.
Ура, мост построили, "родная гавань", а потом - "денег нет, и хорошего вам настроения"...

Это как дасть собачке кусочек мяса на шнурочке, она его глотает, а его вытаскивают обратно.
Иван Тургенев, "Каштанка", вы точно не читали.

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25.12.2020 10:33 Відповісти
Неправильная тактика. Надо взять участие в постройке и чтоб Зеля взял эту стройку под личный контроль. И писец той стройке.
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25.12.2020 10:25 Відповісти
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25.12.2020 11:12 Відповісти
Песец если в Азовском море разлить гептил - у московитов его много.
Тогда опресняй не опресняй - а бутиллированная вода вкуснее.
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25.12.2020 10:40 Відповісти
И чё МИД делать будет? Давайте угадаем: шарики запускать, хороводы водить, озабоченность озабочивать???
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25.12.2020 10:57 Відповісти
МИД купит новые лимузины.
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25.12.2020 11:01 Відповісти
Украина будет блокировать реализацию проекта....

Это как интересно? По примеру рыжего таракана гудеть будет?
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25.12.2020 11:08 Відповісти
Татары должны вымереть от нестатка воды?
От недостатка воды или плохого её качества человек умирает не сразу, а через 5-10 лет.
У украинцев, которых страна не в состоянии освободить от оккупантов будет 2 выхода: Умереть или уехать. И Крым заселят мордвой.
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25.12.2020 11:16 Відповісти
Очень "умное" решение. Наживем себе еще одного врага в лице международной компании. И при этом, опреснительные станции все равно построят.
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25.12.2020 11:23 Відповісти
Навіть як що збудують це буде ЗОЛОТА ВОДА і купатися в неї ніхто не буде, вона буде тільки для пиття, та і утримувати ці установки це дуже дорого. Хай будують, тільки своїми силами
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25.12.2020 22:26 Відповісти
"Дорого" - мордор никогда не останавливало. Не стоит на это рассчитывать. Наше дело Украину строить, а не уподобляться руцкому "чтотамухохлов?"
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26.12.2020 11:15 Відповісти
Шановний тут діло не в побудові цих установок ау в кацапській тупості, навіть як що збудують, нормально працювати вони не будуть
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26.12.2020 19:34 Відповісти
Нормально или не нормально - нам, украинцам, какая разница? Своих проблем мало?
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27.12.2020 11:08 Відповісти
Крим це Україна і так буде завжди
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27.12.2020 12:31 Відповісти
С эти я согласен, но какая взаимосвязь между "Крым-это Украина" и тем, что мы наживаем врагов в лице международных компаний?
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27.12.2020 12:58 Відповісти
Нічого не станеться з міжнародними компаніями, з ними все буде гаразд аби грощі платили
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27.12.2020 13:00 Відповісти
Верно, с ними ничего не случится. Случится с их отношением к Украине, как с стороне, которая лишает их заработка. Я не пойму: Где тут интересы Украины?
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27.12.2020 18:18 Відповісти
точно що не в Кацапії
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27.12.2020 22:32 Відповісти
если сами будут строить - пусть строят (по-принципу "чучхэ"/опора на собственные силы), это обязанность оккупанта - обеспечивать все потребности населения оккупированной территории, а вот те не-русские (иностранные для раши) компании, которых оккупанты захотят привлечь к этому делу (строительству) - давить нещадно санкциями! Джо Байдэн этому делу - в-помощь!
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25.12.2020 11:45 Відповісти
"Сименсу"дуже зашкодили?
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25.12.2020 12:04 Відповісти
На одно место вы путину соль насыпите!! мудаки Зеленского!! Не думал , что Кулеба Такой дебил!!
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25.12.2020 14:04 Відповісти
Плешивый ясно сказал на своей последней пресс-конференции: "Строить опреснительные станции удовольствие очень дорогое. Затраты лягут на стоимость воды. Поэтому опреснительные станции будут "точечными". Ну типа гостиница "Ореанда" если захочет потратить кучу бабла, пущай строит. А вообще цап-царапыч сказал, как отрезал: "Под Азовским морем" полно пресной воды". А теперь можно смеяться, туды его в Паркинсон и онкология прямой кишки.
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25.12.2020 14:40 Відповісти
Правда? А какие силы у Киева чтоб помешать?
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25.12.2020 17:10 Відповісти
Лучше бы это было МВС, а не МЗС
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25.12.2020 19:19 Відповісти
Нащо заважати - нехай будують, тільки своїми силами і проектами тіпа Йодафон
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25.12.2020 22:23 Відповісти
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