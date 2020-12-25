МЗС: Київ всіма силами перешкоджатиме будівництву опріснювальної станції в окупованому Криму

Укрїна блокуватиме реалізацію проєкту з будівництва опріснювальної станції в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація півострова хоче залучити до проєкту велику міжнародну компанію.

"Раніше була заява незаконної окупаційної "влади" в Криму про залучення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проєкт", - сказав Кулеба.

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