Зеленський підписав закон, який відновлює роботу НАЗК
Президент Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції", який парламент ухвалив 15 грудня.
Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного Суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. Такий підхід враховуватиме рішення КСУ від 27 жовтня та водночас дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.
Документ також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Крім того, законом встановлено особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного Суду України; забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
Реалізація положень закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні, дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції, сприятиме відновленню належної діяльності НАЗК та виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню її європейських та євроатлантичних прагнень, а також зміцненню авторитету на міжнародній арені.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як виявилося, що я провів цікавий експеримент з НБУ на протязі одного місяця, щоб виявити наскільки Шевченко зацікавлений у врегулювання колізії (розходженням в змісті двох формально діючих нормативних актів) в банківському та судовому законодавстві.
Пишу "як виявилося" та "експеримент", бо я ніякого експерименту з самого початку і на затіював, а просто подав на ім'я Голови НБУ свої конкретні ПРОПОЗИЦІЇ - як нейтралізувати згадану колізію, щоб в майбутньому не допустити шахрайства банків з коштами вкладників, а суди здатні були їх захистити... В цьому зацікавлений не лише я , а всі вкладники..., але вже потім, в процесі переписки з НБУ, зрозумівши їхню "вшивість" - я продовжив процес -але уже... як експеримент!
Ще раз наголошую що експеримент мною не планувався... а вийшов попутньо з діловою перепискою.
1. Я відправив свої звернення з моїми пропозиціями до голови НБУ 20-го листопада електронною поштою, але мені повідомили, що зареєстрували його лише 25-го листопада.
Таке враження, що електронну пошту "везли возом"...П'ЯТЬ днів! (Цифровізація, чи спекуляція ?)
2. Тому й відповідь надали мені лише вчора - 25-го грудня. Відповідь надав не Голова НБУ, якому я адресував пропозиції???, а начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга ЛОБАЙЧУК (без її фізичного, чи цифрового підпису) Індекс виконавця: 9225 - без номеру телефону, без імені , за яким можна було б напряму звязатися хоча б з 9225-м виконавцем, якщо не з ЛОБАЙЧУК.Це мене насторожило.
3. З відповіді не видно і не зрозуміло, чи ознайомився Голова НБУ з моїми пропозиціями, чи ні, як і не зрозуміло - чи схвалив він зміст відповіді мен, чи ні і... Я уявляю, як голова НБУ реагує на листи, звернення, скарги пересічних громадян, якщо на моє конструктивне послання, послання фахівця, людини причетної до розробки первинного закону про банки, екс-Члена Президії парламенту таке "наплюватєльскоє отношєніє"!
Дальше - більше...
4. У зазначеній відповіді ні жодного слова, відносно того- буде Голова НБУ втілювати в життя мої пропозиції по нейтралізації колізії, чи ні. якщо буде - то коли?, Якщо ні - то чому?
5. Суть відповіді, якщо коротко, то виглядає " Шлітє апєльсіни бочкамі", або "граю дурочку! Бо відповідь на 2-х сторінках і ні про що..., Бо пересипана масою Постанов НБУ, Уряду, посиланнями на закони, які не мають жодного відношення до вирішення питань колізії. Є такий бюрократичний прийом - характерний чиновничий штамп, щоб показати що важні, знаючі, вони "трудяться"... а ти, засранець, шкет - пішов "на фіг".
6. А далі - розпочався експеримент... бо коли я відкрив свою електронну пошту і розпочав писати свою відповідь НБУ з наведенням згаданих невідповідності у листі- відповіді НБУ з моїми пропозиціями, то ... Ні з того, ні з сього на екрані мого комп'ютера вискочили "вікна" двох юридичних фірм, які запропонували мені "порішати всі проблеми"...В обох фірм анкети-опитувачі -ЗВЧАЙНО Ж російськомовні. Свідчення "єднання" аферистів навколо українських мафіозних кіл. Звідки у них моя мейл-адреса, подумав? Раніше ж нічого такого не спостерігалося. Це хакери, чи банда "сателітів-п'явок" самого НБУ, які інформацію отримують ПРЯМО з НБУ - для наживи, на здиранні коштів за ""консультації" з нічого не підозрюючих клієнтів? Я вирішив "розпочати гру"з ними. Але одну фірму вичитав - "які ж ви професіонали, якщо не Знаєте положень чинної Конституції, закону про мову і нею не послуговуєтеся? Ковтнули і витерлися.
7. Я повідомив у наданих мені ними "вікнами-опитуваннями" правдиву інформацію як про суть моїх пропозицій, так і про моє "фе" на відповідь з НБУ і нажав кнопку "відправити". При цьому, я не вказував жодного зі своїх телефонів! .
8. І, ... "о диво". Сьогодні вранці обидві фірми з деяким інтервалом зателефонували мені!!! Тобто, мій телефон був наданим їм НБУ ! Бо в першому листі з пропозиціями для Голови НБУ - я вказав саме цей № телефону ( з кількох, наявних в мене) - за яким вони мені зателефонували.
9. З обома "фірмачами", я провів послідовно, однакового змісту розмови- щоб вияснити - вони конкуренти між собою , чи одна фірма. Але обоє стояли на своєму - вони "порішають", хоч не швидко, мов -процес затяжний, але "порішають"...
10. Я зрозумів, що це гра, типу "Чарлі Чаплін і пацан". " Пацан" йде попереду й каменями б'є вікна, а слідом- Чаплін з листами скла... їх же склить. Звичайно ж - за "екстренними розцінками"... з незначними знижками типу -"тільки для вас". Тобто мені стало зрозумілим, що "ноги ростуть" саме з НБУ... а фірми - різні.
11. Далі, я вирішив перевірити чи є в них "криша" в керівництві НБУ... Я, як і є, "пожалівся", що в Україні "правди не знайти", бо то єдина і суцільна мафія. Я їм повідомив, що я бувший віце-Президент Генерального комітету ПА ОБСЄ, тому, я ліпше звернуся в європейські структури ( ніби-то вони не знають, що дієтьтся в Україні) і їм розповім - що являє собою "керівництво НБУ", щоб вони мали на увазі, перш, ніж укладати з ними будь-які угоди... І... "о чудо" - вони обоє "замахали руками"- тільки не це..., раді Бога... а от вони - "все порішають"... Значить гніву босів злякалися!
11. Висновок традиційний: -Мафія. Яка в Україні, тримає "адвокатські фірми", сателітів -п'явок при більшості державних органів, які "надувають" довірливих клієнтів грою "Чаплін і пацан". А саме "керівництво" в цей же час, веде більш "товсту" гру, з більшими грошовими масивами в оборотах.. Бо самі державні органи ( їх керівництво) зацікавлені лише в наживі, нічого не вирішують на користь "трудящихся" і не збираються вирішувати! Надіятися - нічого і ні на кого, лише на об'єднання зусиль задля "каналізації" цієї влади! А Закриті їх тоелефони і перадресація на "виконавців", - то УЖЕ стандартно діюча схема, за якою нічого вони не бажають розглядати, чи вирішувати... А "переадресація тайком розповсюджена (подовжена) для "кишенькових" заробітків та тренінгу на шахрайства їхніх сателітів- -т.зв. юридичних фірм - "кістка" під час вимушеного "простою", поки в їхніх босів не виникає потреба задіяти їх в значних "баталіях", у внутрішньо мафіозних, чи в міжнародних "розборках". ..
PS: Не вірте в цифровізацію і не користуйтеся нею, бо під цей "шумок" у всіх центральних органах "позакривали" ВСІ телефони "відповідальних ( а точніше - безвідповідальних) службовці - задля наживи через "гру Чаплін і пацан", а не для реального вирішення проблем!. Скажу більше: - лист від НБУ мені надійшов "захищений" двома міжнародними кодами (для демонстрації важності) але про нього "чомусь" "адвокатські фірми" тут же знали?. Бо адвокати в багатьох випадках -не лише захисники, але й "п'явки" та посередники в передачі хабарів. Гра в цифровізацію - це повна туфта для населення, але інструмент для шахрайства для жулья. Уявіть собі, що ви не маєте на руках (юридично оформлених на паперових носіях) прав власності на житло, авто, на власну фірму, довідок про стаж, зарплату (для оформлення пенсії), і т.д. а воно все "зберігається" лише в "Цифровій хмарі"... а потім - раз і "хмара" зникла і ви позбудетесь всього, на що мали законне право.
Тому:
-Документи оформлені вами он-лайн, обов'язково підтверджуйте потім на паперових носіях. Намагайтеся оформляти ВСІ документи та інформацію ЛИШЕ на паперових носіях... І в кількох рівноцінних ( завірених чи самою установою, чи нотаріусом ) екземплярах. Знімайте їх на фото, а фото - розсилайте перевіреним знайомим. Та зберігайте кожен екземпляр документів в різних частинах світу, чи України. При цьому пам'ятайте, що рекетири (як і поліція) обшуки та виїмки документів, цінностей проводить в першу чергу - в родичів!
Борітеся - Поборете!
Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи "терористів", які нібито везли тонни зброї через територію України.
Про це повідомляє білоруське видання https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-zaderzhanii-terroristicheskoj-gruppy-avtuhovicha-esli-by-nashi-rebjata-ih-ne-nakryli-oh-421773-2020/ "Белта".
За словами Лукашенка, білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі.
"Нещодавно ми затримали групу Автуховича. Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тонами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію", - сказав Лукашенко.
Микола Автухович є відомою особою в Білорусі. На початку 2000-х років він балотувався до білоруського парламенту.
Згодом його звинуватили у несплаті податків, а пізніше у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому. У в'язниці він відсидів більше п'яти років, вийшовши на свободу у 2014 році.
Жила была бабка, на берегу речки
Захотелось бабке искупаться в речке,
И купила бабка, мыло и мочалу
эта песня хороша, начинай сначала!