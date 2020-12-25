Зеленский подписал закон, восстанавливающий работу НАПК

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КСУ от 27 октября и вместе с тем позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

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Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, законом установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины; обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических устремлений, а также укреплению авторитета на международной арене.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.