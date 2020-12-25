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Новини Агресія Росії проти України
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Зустріч радників "нормандської четвірки" зараз не відбудеться, - Зеленський

Зустріч радників

Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі повинна була відбутися у грудні. Однак з різних причин зараз вона не відбудеться.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі радників "нормандської четвірки", за словами глави держави, планувалося обговорити конкретні кроки щодо Донбасу.

"Хочу, щоб до них (кроків - ред.) були привʼязані конкретні дати, як з нашим першим режимом тиші. І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться", - пояснив він.

Президент додав, що українська сторона готуватиме план щодо врегулювання на Донбасі після того, як відбудеться зустріч радників.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23964) перемовини (2923) росія (65360) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+15
Встреча советников "нормандской четверки" сейчас не состоится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7155
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25.12.2020 21:39
+10
Вот это новость! Ну надо же
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25.12.2020 21:42
+9
главное дальше вести переговоры, насчет ведения переговоров, очень палезный и нужный всем процесс.
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25.12.2020 21:39
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Встреча советников "нормандской четверки" сейчас не состоится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7155
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25.12.2020 21:39 Відповісти
Весь вечер на арене! Задрал уже сегодня звездить!!
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25.12.2020 21:56 Відповісти
Так вас же дресую.
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25.12.2020 22:00 Відповісти
главное дальше вести переговоры, насчет ведения переговоров, очень палезный и нужный всем процесс.
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25.12.2020 21:39 Відповісти
Один з букеру боїться вилізти бо Навального вже "новичок" не бере, а другий ще з порохом не розібрався....
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26.12.2020 10:22 Відповісти
Вот это новость! Ну надо же
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25.12.2020 21:42 Відповісти
Сказал, что уже начали бухать.
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25.12.2020 21:43 Відповісти
и зачем тебе та "встреча"? - ты ж уже все порешал год назад)
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25.12.2020 21:44 Відповісти
а он им фугу на рояле сбацает
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26.12.2020 07:44 Відповісти
почему по разным? там всего одна причина-бубочка при булаве...
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25.12.2020 21:44 Відповісти
скоро уже 2 (два) года как проклятый порошенко не наживается на войне.
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25.12.2020 21:45 Відповісти
А так хотелось в глаз заглянуть,и поклянчить еще дотаций из росийского бюджета на видосики и сериальчики!
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25.12.2020 21:45 Відповісти
Клюб зє галубая устриця

Встреча советников "нормандской четверки" сейчас не состоится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8694
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25.12.2020 21:45 Відповісти
Саша , ты это ещо на вентилятор поставь ! .
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25.12.2020 21:51 Відповісти
браво! узнаешь? оппозиция тоже может зажечь. насолоджуйся

Зустріч радників "нормандської четвірки" зараз не відбудеться, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5467
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25.12.2020 21:56 Відповісти
Зустріч радників "нормандської четвірки" зараз не відбудеться, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3215
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25.12.2020 22:16 Відповісти
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25.12.2020 22:19 Відповісти
рано!
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25.12.2020 22:23 Відповісти
Сьома,харе свої фотки з совмєстних з бубой корпоративів у саунах постить!)))
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25.12.2020 22:18 Відповісти
це ОП .....
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25.12.2020 22:07 Відповісти
Путін хотів закончить війну, але не на тих нарвався.
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25.12.2020 23:15 Відповісти
Сашко Паламарчук, Іво Бобула давай! Бо вови зімєнського душа просить!)
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25.12.2020 22:12 Відповісти
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25.12.2020 22:12 Відповісти
Україна має мовчки поставити хрест на Нормандському форматі- це дорога в нікуди на десятиліття.
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25.12.2020 21:46 Відповісти
Покуда трамп не успокоится .
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25.12.2020 21:46 Відповісти
Вова зименскій, там вверху, особисто для тебе, Сашко Паламарчук Іво Бобула вставіл! Насолоджуйся!)))
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25.12.2020 22:30 Відповісти
Лавров встретится с главой МИД Турции 29 декабря в Сочи
Основных вопросов на этой встрече будет Три:Сирия,Карабах и Украина.***** хочет от Турции гарантий невмешательства,на случай начала агрессии на юге,из Крыма и с оккупир части Донбасса,для доступа к воде.А Турции пообещает автономию татарам в Крыму.См прогноз погоды в Херобл и на
Потому и спешка.Вторжение в Афганистан,Баку,Грозный-все ,в Новый ГОд.Можем повторить-будет звучать рефреном.А вот повторят ли-посмотрим,зайдет ли к нам снова эсминец с Томагавками в гости,до НГ

https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1342515585591218176 2 ч

Донбассе:на север Лугобласти-ложный удар танк клиньями,а на запад и с юга-колесной броней-там будет,почти лето.Истерика Зе с мобилизацией ...женщин,тому подтверждение.И вопросы по а,Татарову,Ермаку отпадут сами...Потому и БТРы прут на север Крыма.Окно возможностей закроет Байден.
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25.12.2020 21:55 Відповісти
да оно и понятно .корпоративные хлопоты и все такое . опять же в Оман давно не летало .
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25.12.2020 21:57 Відповісти
Боже вразуми этого заблудшего.... или Боже что он несёт???? видосики-гундосики.....
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25.12.2020 22:01 Відповісти
"Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится" - цитата

от просто.... Цицерон...нечего и добавить ))))
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25.12.2020 22:21 Відповісти
что напишут в будущем в школьном учебнике "История Украины" о Порохе и периоде его президенства я примерно знаю. А вот что напишут о зелёнке и его залупенкоманде для меня пока таемница............... думаю что там может быть просто чистая страничка с тремя словами посередине. - даремно витрачений час!!!
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25.12.2020 22:31 Відповісти
зЕбил, пока мы будем искать бессмысленную встречу, толку не будет! Учись у Алиева! Когда ***** будет искать встречу, только тогда появится смысл!!!
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25.12.2020 22:40 Відповісти
знову збрехав, обіцянку не виконав.
І нехай цей контекст брехні - не критичний; і взагалі - якщо обіцянка мала сенс.... і все ж: ним підтверджується правило "всі зебіли - брехуни".
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25.12.2020 22:53 Відповісти
Путін подивився в очі Зеленського і зрозумів, що закінчити війну йому не вдастця.
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25.12.2020 23:19 Відповісти
гидота
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26.12.2020 18:37 Відповісти
 
 