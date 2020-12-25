Зустріч радників "нормандської четвірки" зараз не відбудеться, - Зеленський
Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі повинна була відбутися у грудні. Однак з різних причин зараз вона не відбудеться.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Фокус", передає Цензор.НЕТ.
На зустрічі радників "нормандської четвірки", за словами глави держави, планувалося обговорити конкретні кроки щодо Донбасу.
"Хочу, щоб до них (кроків - ред.) були привʼязані конкретні дати, як з нашим першим режимом тиші. І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться", - пояснив він.
Президент додав, що українська сторона готуватиме план щодо врегулювання на Донбасі після того, як відбудеться зустріч радників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Основных вопросов на этой встрече будет Три:Сирия,Карабах и Украина.***** хочет от Турции гарантий невмешательства,на случай начала агрессии на юге,из Крыма и с оккупир части Донбасса,для доступа к воде.А Турции пообещает автономию татарам в Крыму.См прогноз погоды в Херобл и на
Потому и спешка.Вторжение в Афганистан,Баку,Грозный-все ,в Новый ГОд.Можем повторить-будет звучать рефреном.А вот повторят ли-посмотрим,зайдет ли к нам снова эсминец с Томагавками в гости,до НГ
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1342515585591218176 2 ч
Донбассе:на север Лугобласти-ложный удар танк клиньями,а на запад и с юга-колесной броней-там будет,почти лето.Истерика Зе с мобилизацией ...женщин,тому подтверждение.И вопросы по а,Татарову,Ермаку отпадут сами...Потому и БТРы прут на север Крыма.Окно возможностей закроет Байден.
от просто.... Цицерон...нечего и добавить ))))
І нехай цей контекст брехні - не критичний; і взагалі - якщо обіцянка мала сенс.... і все ж: ним підтверджується правило "всі зебіли - брехуни".