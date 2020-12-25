Зустріч радників "нормандської четвірки" зараз не відбудеться, - Зеленський

Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі повинна була відбутися у грудні. Однак з різних причин зараз вона не відбудеться.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі радників "нормандської четвірки", за словами глави держави, планувалося обговорити конкретні кроки щодо Донбасу.

"Хочу, щоб до них (кроків - ред.) були привʼязані конкретні дати, як з нашим першим режимом тиші. І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться", - пояснив він.

Президент додав, що українська сторона готуватиме план щодо врегулювання на Донбасі після того, як відбудеться зустріч радників.

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