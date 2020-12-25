Встреча советников "нормандской четверки" сейчас не состоится, - Зеленский

Встреча советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе должна была состояться в декабре. Однако по разным причинам сейчас она не состоится.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

На встрече советников "нормандской четверки", по словам главы государства, планировалось обсудить конкретные шаги по Донбассу.

"Хочу, чтобы к ним (шагам. - Ред.) были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - пояснил он.

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Президент добавил, что украинская сторона будет готовить план по урегулированию на Донбассе после того, как состоится встреча советников.