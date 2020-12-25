Встреча советников "нормандской четверки" сейчас не состоится, - Зеленский
Встреча советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе должна была состояться в декабре. Однако по разным причинам сейчас она не состоится.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус", передает Цензор.НЕТ.
На встрече советников "нормандской четверки", по словам главы государства, планировалось обсудить конкретные шаги по Донбассу.
"Хочу, чтобы к ним (шагам. - Ред.) были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - пояснил он.
Президент добавил, что украинская сторона будет готовить план по урегулированию на Донбассе после того, как состоится встреча советников.
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Основных вопросов на этой встрече будет Три:Сирия,Карабах и Украина.***** хочет от Турции гарантий невмешательства,на случай начала агрессии на юге,из Крыма и с оккупир части Донбасса,для доступа к воде.А Турции пообещает автономию татарам в Крыму.См прогноз погоды в Херобл и на
Потому и спешка.Вторжение в Афганистан,Баку,Грозный-все ,в Новый ГОд.Можем повторить-будет звучать рефреном.А вот повторят ли-посмотрим,зайдет ли к нам снова эсминец с Томагавками в гости,до НГ
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https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1342515585591218176 2 ч
Донбассе:на север Лугобласти-ложный удар танк клиньями,а на запад и с юга-колесной броней-там будет,почти лето.Истерика Зе с мобилизацией ...женщин,тому подтверждение.И вопросы по а,Татарову,Ермаку отпадут сами...Потому и БТРы прут на север Крыма.Окно возможностей закроет Байден.
от просто.... Цицерон...нечего и добавить ))))
І нехай цей контекст брехні - не критичний; і взагалі - якщо обіцянка мала сенс.... і все ж: ним підтверджується правило "всі зебіли - брехуни".