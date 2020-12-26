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Почався суд проти Миколаївського глиноземного заводу за завдану шкоду екології

Почався суд проти Миколаївського глиноземного заводу за завдану шкоду екології

У Заводському районному суді Миколаєва розпочався судовий розгляд позову громадської організації "Стоп шлам", яка вимагає від Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) компенсації за непоправну шкоду довкіллю в розмірі 9,2 млрд грн.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Як повідомляє екологічна ініціатива "Стоп шлам", представники МГЗ намагалися затягнути час і перешкодити проведенню попереднього судового засідання. Зокрема, вони подали три відведення судді, клопотання про передання справи до суду іншого району, про залишення справи без розгляду, але всі ці спроби провалилися, пишуть активісти.

"Стоп Шлам" висловила розчарування позицією Миколаївського глиноземного заводу, яка свідчить, на думку членів організації, про небажання його керівництва визнати провину за завдану екології непоправну шкоду або піти на досудове врегулювання конфлікту.

"Власники МГЗ й надалі робитимуть вигляд, ніби їхній червоний шлам не нищить навколишнє середовище та здоров’я людей", – заявила громадська організація.

Екологічні активісти зазначили, що, незважаючи на спроби керівництва МГЗ заперечувати належність підприємства до компанії "Русал" російського бізнесмена Олега Дерипаски, одним з адвокатів підприємства на процесі є Володимир Ващенко, який обслуговує інтереси "Русала".

За даними ініціативи "Стоп шлам", відходи виробництва МГЗ – червоний шлам – є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою, писало місцеве видання "НикВести".

Також читайте: У Миколаєві невідомі захопили підприємство на території нафтобази, - поліція

Миколаїв (1809) екологія (1354) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Топ коментарі
+6
А почему такая избирательность, пусть заглянут в Мариуполь или Кривой Рог, там с экологией еще похуже чем в Николаеве.
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26.12.2020 15:15
+4
Це кого ви в цьому звинувачуєте?
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26.12.2020 15:12
+4
Поки що замовлення до "активістів" не поступало.
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26.12.2020 15:21
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правильно - обанкротить завод и за бесценок отдать россии. нам алюминий не нужен...
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26.12.2020 15:06 Відповісти
Це кого ви в цьому звинувачуєте?
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26.12.2020 15:12 Відповісти
"крэпких хозяйственников"
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26.12.2020 15:39 Відповісти
і як вони себе банкротять- наймають для цього "активістів"? Чи кудой?
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26.12.2020 15:46 Відповісти
как вариант. но тебе, конечно, виднее...
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26.12.2020 15:48 Відповісти
Так- мені видно, коли хтось повну дурню пише, як ти зараз.
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26.12.2020 15:54 Відповісти
он уже расейский,русала...в статье так написано.так шо правильно банкротят.
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26.12.2020 15:22 Відповісти
да, но он не всегда был "руцкий"...
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26.12.2020 15:41 Відповісти
так може лучше обанкротить и отобрать?не?
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26.12.2020 15:42 Відповісти
скорее всего. но с теперешней швейцарской "крышей" русала этот номер может и не пройти. посыл в том, что проще было не отдавать, чем потом забирать.
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26.12.2020 15:45 Відповісти
проще было и зелю не выбирать,чем теперь снимать...
и с чивокуней и рыгами та же история...
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26.12.2020 15:47 Відповісти
Віе і так руький. Треба їх нагинати, бо геть ох...ли вже: то вода червона, то поля вкриваються брудом.
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26.12.2020 15:29 Відповісти
та папередники вже його касапам продали
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26.12.2020 16:04 Відповісти
а он и так уже отдан кацапам, ющем в бытность премьером
они обязывались построить еще один алюминиевый завод в Украине, которое яныком было сменено на "реконструкцию" какого то цеха, а в итоге завод не построили а остановили и единственный алюминиевый завод, ЗАлК
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26.12.2020 16:15 Відповісти
так завод уже рашенский, дерипаскин- хозяин.. ))
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26.12.2020 18:49 Відповісти
Приятель, ты все пропустил - россияне уже давно купили завод за бесценок. Он в собственности "РУСАЛ".
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26.12.2020 19:02 Відповісти
А для кого він працює? ЗапАЗ давно кацапські інвестори вбили (вбрали конкурента)? Мабуть РусАл?
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26.12.2020 15:07 Відповісти
Почему против завода, а не его владельца?
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26.12.2020 15:58 Відповісти
А почему такая избирательность, пусть заглянут в Мариуполь или Кривой Рог, там с экологией еще похуже чем в Николаеве.
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26.12.2020 15:15 Відповісти
Поки що замовлення до "активістів" не поступало.
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26.12.2020 15:21 Відповісти
100 к 1 шо забота об екологии там на последнем месте)
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26.12.2020 15:24 Відповісти
там может свою ГО создать и судиться,чем ждать пока у "стопшлама"руки освободятся?
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26.12.2020 15:25 Відповісти
Тут главное-не перегнуть палку! А то такие горе-экологи настойчиво предлагают свернуть металлургическое производство в Запорожье, Кривом Роге, Мариуполе... Есть-то что будем потом?
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26.12.2020 15:36 Відповісти
Одуванчики.)))
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26.12.2020 15:47 Відповісти
кацапы уже давно алюминиевый ы Запорожье свернули
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26.12.2020 16:17 Відповісти
"Начался суд против Николаевского глиноземного завода" - не Николаевский глиноземный завод, а швейцарский глиноземный завод. - https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2327717-nikolaevskij-glinozemnyj-zavod-priobrela-svejcarskaa-kompania.html Николаевский глиноземный завод (НГЗ), принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, приобрела швейцарская компания.
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26.12.2020 15:39 Відповісти
В Швейцарии они бы так не травили местное население.
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26.12.2020 15:47 Відповісти
Sveicarskoj kompaniji vladejet todze drug putina Deripaska.
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26.12.2020 16:40 Відповісти
Владелец общественной организации "Стоп Шлам" и известный приватовский рейдер Паша Куфтырев, начал судебное поглощение "Николаевского глинозема" через экологическую тему.. Операция готовилась около года..
В доле с Паше Куфтыревым, зам главы Офиса перЗедента Смирнов(который курирует судебные органы), и первый вице-спикер Руслан Стефанчук по кличке "ДержиМорда"..
Отношения Паши Куфтырева с СБУ координирует Женя Сытник из департамента эконом котразведки киевской управы СБУ, а сам вопрос (благополучного поглощения) курирует нач управы внутренней безопасности Наумов, известный мошенник и коррупционер воровавший на тендерах строительства в Чернобыльской зоне..
Заказчиком поглощения выступает партнер Каломойского, Миша Киперман со товарищами правильной(не гойской) национальности..
И таки да.. Зеленский в курсе происходящего..
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26.12.2020 15:45 Відповісти
дуже переконливо і без матюків, дякую за роз'яснення
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26.12.2020 16:00 Відповісти
Берёзу забыли...
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26.12.2020 16:25 Відповісти
Кацапы всё забрали у неугодных украинцев бизнесменов, а здесь ментовско прокурорско судебная агентура работает на Кремль
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26.12.2020 15:55 Відповісти
та не на кремль, а на кишеню місцевих олігархів
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26.12.2020 16:02 Відповісти
всё куплено...пресса, суд, экологи какие хочешь....пропал завод
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26.12.2020 17:04 Відповісти
Через год начнем закупки алюминия.
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26.12.2020 19:45 Відповісти
1. норм так получить с дерипаски путинского прихвостня. 2. куда смотрит ГГГГосударство наше? 3. какого хрена у дерипаски не отобрали это предприятие? а зеля говорит мобилизация... ну ну поглядим посмотрим
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26.12.2020 21:48 Відповісти
 
 