Почався суд проти Миколаївського глиноземного заводу за завдану шкоду екології
У Заводському районному суді Миколаєва розпочався судовий розгляд позову громадської організації "Стоп шлам", яка вимагає від Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) компенсації за непоправну шкоду довкіллю в розмірі 9,2 млрд грн.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Як повідомляє екологічна ініціатива "Стоп шлам", представники МГЗ намагалися затягнути час і перешкодити проведенню попереднього судового засідання. Зокрема, вони подали три відведення судді, клопотання про передання справи до суду іншого району, про залишення справи без розгляду, але всі ці спроби провалилися, пишуть активісти.
"Стоп Шлам" висловила розчарування позицією Миколаївського глиноземного заводу, яка свідчить, на думку членів організації, про небажання його керівництва визнати провину за завдану екології непоправну шкоду або піти на досудове врегулювання конфлікту.
"Власники МГЗ й надалі робитимуть вигляд, ніби їхній червоний шлам не нищить навколишнє середовище та здоров’я людей", – заявила громадська організація.
Екологічні активісти зазначили, що, незважаючи на спроби керівництва МГЗ заперечувати належність підприємства до компанії "Русал" російського бізнесмена Олега Дерипаски, одним з адвокатів підприємства на процесі є Володимир Ващенко, який обслуговує інтереси "Русала".
За даними ініціативи "Стоп шлам", відходи виробництва МГЗ – червоний шлам – є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою, писало місцеве видання "НикВести".
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и с чивокуней и рыгами та же история...
они обязывались построить еще один алюминиевый завод в Украине, которое яныком было сменено на "реконструкцию" какого то цеха, а в итоге завод не построили а остановили и единственный алюминиевый завод, ЗАлК
В доле с Паше Куфтыревым, зам главы Офиса перЗедента Смирнов(который курирует судебные органы), и первый вице-спикер Руслан Стефанчук по кличке "ДержиМорда"..
Отношения Паши Куфтырева с СБУ координирует Женя Сытник из департамента эконом котразведки киевской управы СБУ, а сам вопрос (благополучного поглощения) курирует нач управы внутренней безопасности Наумов, известный мошенник и коррупционер воровавший на тендерах строительства в Чернобыльской зоне..
Заказчиком поглощения выступает партнер Каломойского, Миша Киперман со товарищами правильной(не гойской) национальности..
И таки да.. Зеленский в курсе происходящего..