Почався суд проти Миколаївського глиноземного заводу за завдану шкоду екології

У Заводському районному суді Миколаєва розпочався судовий розгляд позову громадської організації "Стоп шлам", яка вимагає від Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) компенсації за непоправну шкоду довкіллю в розмірі 9,2 млрд грн.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".



Як повідомляє екологічна ініціатива "Стоп шлам", представники МГЗ намагалися затягнути час і перешкодити проведенню попереднього судового засідання. Зокрема, вони подали три відведення судді, клопотання про передання справи до суду іншого району, про залишення справи без розгляду, але всі ці спроби провалилися, пишуть активісти.



"Стоп Шлам" висловила розчарування позицією Миколаївського глиноземного заводу, яка свідчить, на думку членів організації, про небажання його керівництва визнати провину за завдану екології непоправну шкоду або піти на досудове врегулювання конфлікту.



"Власники МГЗ й надалі робитимуть вигляд, ніби їхній червоний шлам не нищить навколишнє середовище та здоров’я людей", – заявила громадська організація.



Екологічні активісти зазначили, що, незважаючи на спроби керівництва МГЗ заперечувати належність підприємства до компанії "Русал" російського бізнесмена Олега Дерипаски, одним з адвокатів підприємства на процесі є Володимир Ващенко, який обслуговує інтереси "Русала".



За даними ініціативи "Стоп шлам", відходи виробництва МГЗ – червоний шлам – є однією з основних проблем екології регіону і загрожують Миколаївській області екологічною катастрофою, писало місцеве видання "НикВести".

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