РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6433 посетителя онлайн
Новости
4 841 38

Начался суд против Николаевского глиноземного завода за нанесенный вред экологии

Начался суд против Николаевского глиноземного завода за нанесенный вред экологии

В Заводском районном суде Николаева началось судебное рассмотрение иска общественной организации "Стоп шлам", требующей от Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсацию за непоправимый вред окружающей среде в размере 9,2 млрд грн.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Как сообщает экологическая инициатива "Стоп шлам", представители НГЗ пытались затянуть время и помешать проведению предварительного судебного заседания. В частности, они подали три отвода судьи, ходатайство о передаче дела в суд другого района, об оставлении дела без движения, но все эти попытки провалились, пишут активисты.

"Стоп шлам" выразила разочарование позицией Николаевского глиноземного завода, которая свидетельствует, по мнению членов организации, о нежелании его руководства признать вину за нанесенный экологии непоправимый вред или пойти на досудебное урегулирование конфликта.

"Владельцы НГЗ и в дальнейшем будут делать вид, будто их красный шлам не уничтожает окружающую среду и здоровье людей", – заявила общественная организация.

Экологические активисты отметили, что несмотря на попытки руководства НГЗ отрицать принадлежность предприятия к компании "Русал" российского бизнесмена Олега Дерипаски, одним из адвокатов предприятия на процессе является Владимир Ващенко, обслуживающий интересы "Русала".

По данным инициативы "Стоп шлам", отходы производства НГЗ – красный шлам – являются одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой, писало местное издание "НикВести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция откроет уголовное производство против должностных лиц НГЗ, - активисты "Стоп Шлам"

Автор: 

Николаев (2155) экология (1608) Николаевский глиноземный завод (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
А почему такая избирательность, пусть заглянут в Мариуполь или Кривой Рог, там с экологией еще похуже чем в Николаеве.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:15
+4
Це кого ви в цьому звинувачуєте?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:12
+4
Поки що замовлення до "активістів" не поступало.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно - обанкротить завод и за бесценок отдать россии. нам алюминий не нужен...
показать весь комментарий
26.12.2020 15:06 Ответить
Це кого ви в цьому звинувачуєте?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:12 Ответить
"крэпких хозяйственников"
показать весь комментарий
26.12.2020 15:39 Ответить
і як вони себе банкротять- наймають для цього "активістів"? Чи кудой?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:46 Ответить
как вариант. но тебе, конечно, виднее...
показать весь комментарий
26.12.2020 15:48 Ответить
Так- мені видно, коли хтось повну дурню пише, як ти зараз.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:54 Ответить
он уже расейский,русала...в статье так написано.так шо правильно банкротят.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:22 Ответить
да, но он не всегда был "руцкий"...
показать весь комментарий
26.12.2020 15:41 Ответить
так може лучше обанкротить и отобрать?не?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:42 Ответить
скорее всего. но с теперешней швейцарской "крышей" русала этот номер может и не пройти. посыл в том, что проще было не отдавать, чем потом забирать.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:45 Ответить
проще было и зелю не выбирать,чем теперь снимать...
и с чивокуней и рыгами та же история...
показать весь комментарий
26.12.2020 15:47 Ответить
Віе і так руький. Треба їх нагинати, бо геть ох...ли вже: то вода червона, то поля вкриваються брудом.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:29 Ответить
та папередники вже його касапам продали
показать весь комментарий
26.12.2020 16:04 Ответить
а он и так уже отдан кацапам, ющем в бытность премьером
они обязывались построить еще один алюминиевый завод в Украине, которое яныком было сменено на "реконструкцию" какого то цеха, а в итоге завод не построили а остановили и единственный алюминиевый завод, ЗАлК
показать весь комментарий
26.12.2020 16:15 Ответить
так завод уже рашенский, дерипаскин- хозяин.. ))
показать весь комментарий
26.12.2020 18:49 Ответить
Приятель, ты все пропустил - россияне уже давно купили завод за бесценок. Он в собственности "РУСАЛ".
показать весь комментарий
26.12.2020 19:02 Ответить
А для кого він працює? ЗапАЗ давно кацапські інвестори вбили (вбрали конкурента)? Мабуть РусАл?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:07 Ответить
Почему против завода, а не его владельца?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:58 Ответить
А почему такая избирательность, пусть заглянут в Мариуполь или Кривой Рог, там с экологией еще похуже чем в Николаеве.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:15 Ответить
Поки що замовлення до "активістів" не поступало.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:21 Ответить
100 к 1 шо забота об екологии там на последнем месте)
показать весь комментарий
26.12.2020 15:24 Ответить
там может свою ГО создать и судиться,чем ждать пока у "стопшлама"руки освободятся?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:25 Ответить
Тут главное-не перегнуть палку! А то такие горе-экологи настойчиво предлагают свернуть металлургическое производство в Запорожье, Кривом Роге, Мариуполе... Есть-то что будем потом?
показать весь комментарий
26.12.2020 15:36 Ответить
Одуванчики.)))
показать весь комментарий
26.12.2020 15:47 Ответить
кацапы уже давно алюминиевый ы Запорожье свернули
показать весь комментарий
26.12.2020 16:17 Ответить
"Начался суд против Николаевского глиноземного завода" - не Николаевский глиноземный завод, а швейцарский глиноземный завод. - https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2327717-nikolaevskij-glinozemnyj-zavod-priobrela-svejcarskaa-kompania.html Николаевский глиноземный завод (НГЗ), принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, приобрела швейцарская компания.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:39 Ответить
В Швейцарии они бы так не травили местное население.
показать весь комментарий
26.12.2020 15:47 Ответить
Sveicarskoj kompaniji vladejet todze drug putina Deripaska.
показать весь комментарий
26.12.2020 16:40 Ответить
Владелец общественной организации "Стоп Шлам" и известный приватовский рейдер Паша Куфтырев, начал судебное поглощение "Николаевского глинозема" через экологическую тему.. Операция готовилась около года..
В доле с Паше Куфтыревым, зам главы Офиса перЗедента Смирнов(который курирует судебные органы), и первый вице-спикер Руслан Стефанчук по кличке "ДержиМорда"..
Отношения Паши Куфтырева с СБУ координирует Женя Сытник из департамента эконом котразведки киевской управы СБУ, а сам вопрос (благополучного поглощения) курирует нач управы внутренней безопасности Наумов, известный мошенник и коррупционер воровавший на тендерах строительства в Чернобыльской зоне..
Заказчиком поглощения выступает партнер Каломойского, Миша Киперман со товарищами правильной(не гойской) национальности..
И таки да.. Зеленский в курсе происходящего..
показать весь комментарий
26.12.2020 15:45 Ответить
дуже переконливо і без матюків, дякую за роз'яснення
показать весь комментарий
26.12.2020 16:00 Ответить
Берёзу забыли...
показать весь комментарий
26.12.2020 16:25 Ответить
Кацапы всё забрали у неугодных украинцев бизнесменов, а здесь ментовско прокурорско судебная агентура работает на Кремль
показать весь комментарий
26.12.2020 15:55 Ответить
та не на кремль, а на кишеню місцевих олігархів
показать весь комментарий
26.12.2020 16:02 Ответить
всё куплено...пресса, суд, экологи какие хочешь....пропал завод
показать весь комментарий
26.12.2020 17:04 Ответить
Через год начнем закупки алюминия.
показать весь комментарий
26.12.2020 19:45 Ответить
1. норм так получить с дерипаски путинского прихвостня. 2. куда смотрит ГГГГосударство наше? 3. какого хрена у дерипаски не отобрали это предприятие? а зеля говорит мобилизация... ну ну поглядим посмотрим
показать весь комментарий
26.12.2020 21:48 Ответить
 
 