УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11597 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 190 21

Боєць 14-ї ОМБр зазнав поранення унаслідок необережного поводження зі зброєю

Боєць 14-ї ОМБр зазнав поранення унаслідок необережного поводження зі зброєю

Унаслідок необережного поводження зі зброєю зазнав поранення військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"26 грудня унаслідок необережного поводження зі зброєю зазнав поранення військовослужбовець нашої бригади. Воїна доставлено до медичного закладу, йому надають необхідну допомогу лікарі. За цим фактом командиром військової частини призначено службове розслідування. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Боєць 14-ї ОМБр зазнав поранення унаслідок необережного поводження зі зброєю 01

Читайте також: Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки

Автор: 

поранення (2807) Донбас (22356) 14 окрема механізована бригада (99) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Как раз после нескольких "неприцельных обстрелов", мать вашу?
Горите в аду лживые твари!
показати весь коментар
26.12.2020 20:00
+9
Перемир"я триває,непріцільно стріляют,кулі рікошетят , бійці самі себе стріляют ,невідомі мини вибухают ,по хатах мирних непріцільно гатят з миномета!!))
показати весь коментар
26.12.2020 20:03
+8
неосторожного обращения с оружием? или таки осторожной отмазкой вражеского снайпера??
показати весь коментар
26.12.2020 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зебилы в это буду свято верить,да и радоваться.
показати весь коментар
26.12.2020 19:57 Відповісти
Та скільки ж ****, можна брехати! Заїпали зелені вилупки.
показати весь коментар
27.12.2020 08:36 Відповісти
будут
показати весь коментар
26.12.2020 19:58 Відповісти
Как раз после нескольких "неприцельных обстрелов", мать вашу?
Горите в аду лживые твари!
показати весь коментар
26.12.2020 20:00 Відповісти
Перемир"я триває,непріцільно стріляют,кулі рікошетят , бійці самі себе стріляют ,невідомі мини вибухают ,по хатах мирних непріцільно гатят з миномета!!))
показати весь коментар
26.12.2020 20:03 Відповісти
неосторожного обращения с оружием? или таки осторожной отмазкой вражеского снайпера??
показати весь коментар
26.12.2020 20:05 Відповісти
А новогоднее перемирие у же вводили, или я что то пропустил?
показати весь коментар
26.12.2020 20:06 Відповісти
неужели непутёвого наркомана пупко "воспитывали"?
показати весь коментар
26.12.2020 20:11 Відповісти
це як ?
показати весь коментар
26.12.2020 20:15 Відповісти
В связи с ЭТИМ перемирием бойцы вообще забыли как с оружием обращаться.
показати весь коментар
26.12.2020 20:18 Відповісти
Щось там в 14 омбр ось ну якось зовсім ну не так. Наркомани, самостріли під дією психотропів, а командування ще на посадах.
показати весь коментар
26.12.2020 20:20 Відповісти
Якщо командири покривають бойові втрати різнею маячнею то це не командир а *****.
показати весь коментар
26.12.2020 20:22 Відповісти
Прежде чем разводить зраду я б порекомендовал просмотреть новости из этой бригады. У них что неделя - так залет: дедовщина, наркота, дезертирства, неосторожное обращение с оружием, самоубийства. Они по залетам даже 24-ку перещеголяли, а это очень непросто.
показати весь коментар
26.12.2020 20:23 Відповісти
іди вже отсюда на КІНЕЦЬ, зебіляра
показати весь коментар
26.12.2020 21:05 Відповісти
Тут разбираться, что происходит в 14-й бригаде никому и не нужно. Для этой публики, Адназначна!1111, что-бы не случилось, лично Зеля виноват, и Ермак, как же без него
показати весь коментар
26.12.2020 21:36 Відповісти
Вот из-за таких как они дебилов мы и не можем вернуть даже Донбасс, не говоря уже о Крыме.
показати весь коментар
27.12.2020 10:34 Відповісти
В угоду путину, можно и такую "сказку" придумать, а вдруг проканает, правда Зе, но мы в эту байку не верим.
показати весь коментар
26.12.2020 20:26 Відповісти
3:11 AM · 26 дек. 2020 г https://twitter.com/tZEinform/status/1342639052357570561?s=20 Повідомлення військової комісії tZe Сводка ситуации за 25 декабря 2020 года Обстрелов 21 (2 - гражданских зон) Ответный огонь 14 Ранено 1

26.12.20 17:55 На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, https://censor.net/ru/news/3239209/*******************************************************************************************************
26.12.20 19:55 В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Источник: https://censor.net/ru/n3239219
показати весь коментар
26.12.2020 20:30 Відповісти
а точно от "неосторожного обращения" а не от "неприцельных обстрелов"?
показати весь коментар
26.12.2020 20:48 Відповісти
точно, от неосторожного обращения с оружием СЕПАРОВ
показати весь коментар
26.12.2020 21:07 Відповісти
 
 