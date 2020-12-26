Боєць 14-ї ОМБр зазнав поранення унаслідок необережного поводження зі зброєю

Унаслідок необережного поводження зі зброєю зазнав поранення військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"26 грудня унаслідок необережного поводження зі зброєю зазнав поранення військовослужбовець нашої бригади. Воїна доставлено до медичного закладу, йому надають необхідну допомогу лікарі. За цим фактом командиром військової частини призначено службове розслідування. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Військовослужбовець зі складу ОС підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки