Боєць 14-ї ОМБр зазнав поранення унаслідок необережного поводження зі зброєю
Унаслідок необережного поводження зі зброєю зазнав поранення військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"26 грудня унаслідок необережного поводження зі зброєю зазнав поранення військовослужбовець нашої бригади. Воїна доставлено до медичного закладу, йому надають необхідну допомогу лікарі. За цим фактом командиром військової частини призначено службове розслідування. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 mrSmith
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+9 Дмитро Черних #470343
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+8 Вася Шевченко #371210
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26.12.20 19:55 В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Источник: https://censor.net/ru/n3239219