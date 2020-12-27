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Новини Силовики
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Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС

Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС

Недалеко від гіпермаркету "Епіцентр" у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині Daewoo Lanos врізався в опору моста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС, ДТП сталася близько 17:00 на автодорозі М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.

Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля "Daewoo Lanos" не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з опорою мосту. Від завданих травм чоловік загинув на місці події.

Підрозділом ДСНС, за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача, тіло загиблого водія було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки.

До надання допомоги залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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ДТП (4473) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6759) ДСНС (5127) Дніпропетровська область (3775)


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Топ коментарі
+5
смотри чтоб двухэтажный бус тебя не догнал пока ты серишь в телефон...
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27.12.2020 01:41
+5
опять? ну ок

Lanos получил четыре звезды из пяти от euroncap в 1997 году в момент выхода на рынок. Аналогичную оценку получил Aveo построенный на той же силовой базе (изменились только панели кузова и интерьер)
ниже ланоса (авео) оценки получили такие машины как

Nissan Navara (2008), Rover 100 (1997), ******* Xantia (1997), Nissan Almera (1998),
BMW 3-серии (1997), Fiat Siecento (2000), Hyundai Accent (1998), Mitsubishi Lancer (1998)
Rover 600 (1997), Saab 900 (1997), Suzuki Baleno (1998), Isuzu D-Max/Rodeo (2008)
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27.12.2020 03:37
+3
В тому "Епіцентр" винуватий чи зеленський? підкажіть в кого плюватися
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27.12.2020 01:25
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В тому "Епіцентр" винуватий чи зеленський? підкажіть в кого плюватися
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27.12.2020 01:25 Відповісти
смотри чтоб двухэтажный бус тебя не догнал пока ты серишь в телефон...
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27.12.2020 01:41 Відповісти
Порох
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27.12.2020 10:01 Відповісти
а тебе то что чмо
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27.12.2020 01:39 Відповісти
удар о несминаемое препятствие на скорости выше 70 км/час редко в каком авто заканчивается хорошо для водителя
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27.12.2020 01:41 Відповісти
особливо в ланосі
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27.12.2020 03:14 Відповісти
опять? ну ок

Lanos получил четыре звезды из пяти от euroncap в 1997 году в момент выхода на рынок. Аналогичную оценку получил Aveo построенный на той же силовой базе (изменились только панели кузова и интерьер)
ниже ланоса (авео) оценки получили такие машины как

Nissan Navara (2008), Rover 100 (1997), ******* Xantia (1997), Nissan Almera (1998),
BMW 3-серии (1997), Fiat Siecento (2000), Hyundai Accent (1998), Mitsubishi Lancer (1998)
Rover 600 (1997), Saab 900 (1997), Suzuki Baleno (1998), Isuzu D-Max/Rodeo (2008)
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27.12.2020 03:37 Відповісти
на самом деле их больше но хватит и этих
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27.12.2020 03:40 Відповісти
знаєте, я от теж купив собі колись авейку, а сину ланос, це є дві великі різниці. Авейка комфортна і досі бігає як слід, тільки вона трошки важкувата, а ланоса син давненько здихався та купив собі секондхендового мерса, це була велика радість.
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27.12.2020 14:20 Відповісти
От те, що у цьому списку BMW 3 97-го в е36 кузові - відверто здивувало.
Та і Navara якось не вписується...
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27.12.2020 10:30 Відповісти
https://www.drom.ru/info/misc/euro-ncap-57392.html

листаем примерно 3-4 экрана. таблица

14 самых больших провалов в истории краш-тестов Euro NCAP
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27.12.2020 11:35 Відповісти
КАКАЯ НОВОСТЬ !¡! СПАСИБО ЦЕНЗОРКГБ )))
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27.12.2020 08:05 Відповісти
Даєво - відро з гайками.
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27.12.2020 08:35 Відповісти
точно. именно поэтому в такси больше всего ланосов (не в киеве) с пробегом в 400000 км. а так да - ведро ведром
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27.12.2020 08:37 Відповісти
Мій знайомий, коли купив Ланос, казав що побачив шо сидінння прикручені звичайними болтами з слідами іржі замість болтів з гальванічним покриттям. Каже так було неприємно.
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27.12.2020 08:59 Відповісти
а зачем болтам крепления сидений нужно гальваническое покрытие?
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27.12.2020 09:06 Відповісти
Ти не вкурив. Збирання відбувається з фірменних комплектуючих включно з болтами, гайками і т.п. А наші "умільці" заміняють їх на свої, а фірменні на продаж. За межами заводу можна купити що завгодно. Там цілий базар.
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27.12.2020 09:13 Відповісти
бред сивой кобылы
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27.12.2020 09:16 Відповісти
У меня друг в Братиславе на заводе Фольксваген работает
Вчера рассказывал , что у каждого рабочего там собственный штамп . Когда он что-то прикручивает , везде ставиться этот маркёр на соединение
То есть , если что-то происходит с авто , всегда можно проверить сборщика
Документы, фамилии и штампы сохраняются в архиве 15 лет
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27.12.2020 09:59 Відповісти
Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1035
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27.12.2020 10:03 Відповісти
ВАСАДЗЕ сам ворует и торгует фирменными запчастями в своих автосалонах, заменяяя их в авто на всякую дрянь . Это знают люди, связанные с автобизнесом
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27.12.2020 10:05 Відповісти
моєму ланосу12 р ніяких ржавиболтів у салоні не знаходив і мотор працює, як звір
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27.12.2020 10:04 Відповісти
Да ради Бога, если Вы лучше машин не видели . В ЕС такое авто можно купить за 6000 у е ,
а Вы ВАСАДЗЕ отдали не менее 10 000 у е

У БОГАТЫХ СВОИ ПРИВЫЧКИ 😀😀😎
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27.12.2020 10:09 Відповісти
 
 