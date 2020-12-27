Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС

Недалеко від гіпермаркету "Епіцентр" у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині Daewoo Lanos врізався в опору моста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС, ДТП сталася близько 17:00 на автодорозі М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.

Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля "Daewoo Lanos" не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з опорою мосту. Від завданих травм чоловік загинув на місці події.

Підрозділом ДСНС, за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача, тіло загиблого водія було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки.

До надання допомоги залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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