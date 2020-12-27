Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС
Недалеко від гіпермаркету "Епіцентр" у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині Daewoo Lanos врізався в опору моста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного управління ДСНС, ДТП сталася близько 17:00 на автодорозі М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.
Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що водій легкового автомобіля "Daewoo Lanos" не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з опорою мосту. Від завданих травм чоловік загинув на місці події.
Підрозділом ДСНС, за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача, тіло загиблого водія було деблоковано та вилучено з конструкцій пошкодженої автівки.
До надання допомоги залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
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Lanos получил четыре звезды из пяти от euroncap в 1997 году в момент выхода на рынок. Аналогичную оценку получил Aveo построенный на той же силовой базе (изменились только панели кузова и интерьер)
ниже ланоса (авео) оценки получили такие машины как
Nissan Navara (2008), Rover 100 (1997), ******* Xantia (1997), Nissan Almera (1998),
BMW 3-серии (1997), Fiat Siecento (2000), Hyundai Accent (1998), Mitsubishi Lancer (1998)
Rover 600 (1997), Saab 900 (1997), Suzuki Baleno (1998), Isuzu D-Max/Rodeo (2008)
Та і Navara якось не вписується...
листаем примерно 3-4 экрана. таблица
14 самых больших провалов в истории краш-тестов Euro NCAP
Вчера рассказывал , что у каждого рабочего там собственный штамп . Когда он что-то прикручивает , везде ставиться этот маркёр на соединение
То есть , если что-то происходит с авто , всегда можно проверить сборщика
Документы, фамилии и штампы сохраняются в архиве 15 лет
а Вы ВАСАДЗЕ отдали не менее 10 000 у е
У БОГАТЫХ СВОИ ПРИВЫЧКИ 😀😀😎