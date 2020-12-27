РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10690 посетителей онлайн
Новости Силовики
4 866 24

Водитель Daewoo Lanos погиб в ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС

Водитель Daewoo Lanos погиб в ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС

Недалеко от гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское на Днепропетровщине Daewoo Lanos врезалось в опору моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС, ДТП произошло около 17:00 на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Спасатели, которые прибыли к месту происшествия, установили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с опорой моста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

"Подразделение ГСЧС с помощью гидравлических ножниц и разжимателя деблокировало тело погибшего водителя из конструкций поврежденной машины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 35-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе. ФОТО

Отмечается, что к оказанию помощи привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Автор: 

ДТП (7679) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9232) ГСЧС (4985) Днепропетровская область (4001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
смотри чтоб двухэтажный бус тебя не догнал пока ты серишь в телефон...
показать весь комментарий
27.12.2020 01:41
+5
опять? ну ок

Lanos получил четыре звезды из пяти от euroncap в 1997 году в момент выхода на рынок. Аналогичную оценку получил Aveo построенный на той же силовой базе (изменились только панели кузова и интерьер)
ниже ланоса (авео) оценки получили такие машины как

Nissan Navara (2008), Rover 100 (1997), ******* Xantia (1997), Nissan Almera (1998),
BMW 3-серии (1997), Fiat Siecento (2000), Hyundai Accent (1998), Mitsubishi Lancer (1998)
Rover 600 (1997), Saab 900 (1997), Suzuki Baleno (1998), Isuzu D-Max/Rodeo (2008)
показать весь комментарий
27.12.2020 03:37
+3
В тому "Епіцентр" винуватий чи зеленський? підкажіть в кого плюватися
показать весь комментарий
27.12.2020 01:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тому "Епіцентр" винуватий чи зеленський? підкажіть в кого плюватися
показать весь комментарий
27.12.2020 01:25 Ответить
смотри чтоб двухэтажный бус тебя не догнал пока ты серишь в телефон...
показать весь комментарий
27.12.2020 01:41 Ответить
Порох
показать весь комментарий
27.12.2020 10:01 Ответить
а тебе то что чмо
показать весь комментарий
27.12.2020 01:39 Ответить
удар о несминаемое препятствие на скорости выше 70 км/час редко в каком авто заканчивается хорошо для водителя
показать весь комментарий
27.12.2020 01:41 Ответить
особливо в ланосі
показать весь комментарий
27.12.2020 03:14 Ответить
опять? ну ок

Lanos получил четыре звезды из пяти от euroncap в 1997 году в момент выхода на рынок. Аналогичную оценку получил Aveo построенный на той же силовой базе (изменились только панели кузова и интерьер)
ниже ланоса (авео) оценки получили такие машины как

Nissan Navara (2008), Rover 100 (1997), ******* Xantia (1997), Nissan Almera (1998),
BMW 3-серии (1997), Fiat Siecento (2000), Hyundai Accent (1998), Mitsubishi Lancer (1998)
Rover 600 (1997), Saab 900 (1997), Suzuki Baleno (1998), Isuzu D-Max/Rodeo (2008)
показать весь комментарий
27.12.2020 03:37 Ответить
на самом деле их больше но хватит и этих
показать весь комментарий
27.12.2020 03:40 Ответить
знаєте, я от теж купив собі колись авейку, а сину ланос, це є дві великі різниці. Авейка комфортна і досі бігає як слід, тільки вона трошки важкувата, а ланоса син давненько здихався та купив собі секондхендового мерса, це була велика радість.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:20 Ответить
От те, що у цьому списку BMW 3 97-го в е36 кузові - відверто здивувало.
Та і Navara якось не вписується...
показать весь комментарий
27.12.2020 10:30 Ответить
https://www.drom.ru/info/misc/euro-ncap-57392.html

листаем примерно 3-4 экрана. таблица

14 самых больших провалов в истории краш-тестов Euro NCAP
показать весь комментарий
27.12.2020 11:35 Ответить
КАКАЯ НОВОСТЬ !¡! СПАСИБО ЦЕНЗОРКГБ )))
показать весь комментарий
27.12.2020 08:05 Ответить
Даєво - відро з гайками.
показать весь комментарий
27.12.2020 08:35 Ответить
точно. именно поэтому в такси больше всего ланосов (не в киеве) с пробегом в 400000 км. а так да - ведро ведром
показать весь комментарий
27.12.2020 08:37 Ответить
Мій знайомий, коли купив Ланос, казав що побачив шо сидінння прикручені звичайними болтами з слідами іржі замість болтів з гальванічним покриттям. Каже так було неприємно.
показать весь комментарий
27.12.2020 08:59 Ответить
а зачем болтам крепления сидений нужно гальваническое покрытие?
показать весь комментарий
27.12.2020 09:06 Ответить
Ти не вкурив. Збирання відбувається з фірменних комплектуючих включно з болтами, гайками і т.п. А наші "умільці" заміняють їх на свої, а фірменні на продаж. За межами заводу можна купити що завгодно. Там цілий базар.
показать весь комментарий
27.12.2020 09:13 Ответить
бред сивой кобылы
показать весь комментарий
27.12.2020 09:16 Ответить
У меня друг в Братиславе на заводе Фольксваген работает
Вчера рассказывал , что у каждого рабочего там собственный штамп . Когда он что-то прикручивает , везде ставиться этот маркёр на соединение
То есть , если что-то происходит с авто , всегда можно проверить сборщика
Документы, фамилии и штампы сохраняются в архиве 15 лет
показать весь комментарий
27.12.2020 09:59 Ответить
Водій Daewoo Lanos загинув у ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1035
показать весь комментарий
27.12.2020 10:03 Ответить
ВАСАДЗЕ сам ворует и торгует фирменными запчастями в своих автосалонах, заменяяя их в авто на всякую дрянь . Это знают люди, связанные с автобизнесом
показать весь комментарий
27.12.2020 10:05 Ответить
моєму ланосу12 р ніяких ржавиболтів у салоні не знаходив і мотор працює, як звір
показать весь комментарий
27.12.2020 10:04 Ответить
Да ради Бога, если Вы лучше машин не видели . В ЕС такое авто можно купить за 6000 у е ,
а Вы ВАСАДЗЕ отдали не менее 10 000 у е

У БОГАТЫХ СВОИ ПРИВЫЧКИ 😀😀😎
показать весь комментарий
27.12.2020 10:09 Ответить
 
 