Водитель Daewoo Lanos погиб в ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС

Недалеко от гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское на Днепропетровщине Daewoo Lanos врезалось в опору моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС, ДТП произошло около 17:00 на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Спасатели, которые прибыли к месту происшествия, установили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с опорой моста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

"Подразделение ГСЧС с помощью гидравлических ножниц и разжимателя деблокировало тело погибшего водителя из конструкций поврежденной машины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к оказанию помощи привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.