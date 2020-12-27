Водитель Daewoo Lanos погиб в ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС
Недалеко от гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское на Днепропетровщине Daewoo Lanos врезалось в опору моста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС, ДТП произошло около 17:00 на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.
Спасатели, которые прибыли к месту происшествия, установили, что водитель не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с опорой моста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
"Подразделение ГСЧС с помощью гидравлических ножниц и разжимателя деблокировало тело погибшего водителя из конструкций поврежденной машины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к оказанию помощи привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
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Lanos получил четыре звезды из пяти от euroncap в 1997 году в момент выхода на рынок. Аналогичную оценку получил Aveo построенный на той же силовой базе (изменились только панели кузова и интерьер)
ниже ланоса (авео) оценки получили такие машины как
Nissan Navara (2008), Rover 100 (1997), ******* Xantia (1997), Nissan Almera (1998),
BMW 3-серии (1997), Fiat Siecento (2000), Hyundai Accent (1998), Mitsubishi Lancer (1998)
Rover 600 (1997), Saab 900 (1997), Suzuki Baleno (1998), Isuzu D-Max/Rodeo (2008)
Та і Navara якось не вписується...
листаем примерно 3-4 экрана. таблица
14 самых больших провалов в истории краш-тестов Euro NCAP
Вчера рассказывал , что у каждого рабочего там собственный штамп . Когда он что-то прикручивает , везде ставиться этот маркёр на соединение
То есть , если что-то происходит с авто , всегда можно проверить сборщика
Документы, фамилии и штампы сохраняются в архиве 15 лет
а Вы ВАСАДЗЕ отдали не менее 10 000 у е
У БОГАТЫХ СВОИ ПРИВЫЧКИ 😀😀😎