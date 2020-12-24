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35-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе. ФОТО

В автокатастрофе в зоне проведения боевых действий на Донбассе погибла старший солдат Елена Салахутдинова. У женщины остался маленький сын.

Об этом сообщает в Фейсбуке 37-й отдельный мотопехотный батальон, информирует Цензор.НЕТ.

Авария, в которой оборвалась жизнь Елены, произошла 19 декабря.

"Елена была настоящим воином, достойной дочерью Украины. Она была упорной и целеустремленной, человеком чести, поэтому ее смерть - невероятно большая потеря как для нашей военной части, так и для всей Украины, которую она так преданно защищала", - сказано в сообщении.

У Елены остался маленький сын.

"Весь 37 отдельный мотопехотный батальон приносит искренние соболезнования семье погибшей", - отмечено в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям. ФОТОрепортаж

35-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе 0135-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе 0235-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе 03


35-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе 04

Автор: 

ДТП (7676) смерть (9229) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+40
Вічна пам'ять жінці-воїну. Вона захищала розманібениє гламурних чоловіків, для яких "війни немає".
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24.12.2020 00:48
+28
Світла пам'ять.
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24.12.2020 01:52
+22
Вічна пам'ять.
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24.12.2020 03:49
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Вічна пам'ять жінці-воїну. Вона захищала розманібениє гламурних чоловіків, для яких "війни немає".
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24.12.2020 00:48 Ответить
...
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24.12.2020 01:06 Ответить
Земдя їй пухом.
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24.12.2020 01:26 Ответить
Світла пам'ять.
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24.12.2020 01:52 Ответить
Вічна пам'ять.
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24.12.2020 03:49 Ответить
Для зеленого колаборанта в ОПУ це небойова втрата. Вічна пам'ять героям Російсько-української війни за волю.
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24.12.2020 08:15 Ответить
35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 7446
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24.12.2020 08:48 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ 35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 7226
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24.12.2020 09:33 Ответить
Дуже шкода! Світла пам'ять!
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24.12.2020 09:56 Ответить
35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 9913
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24.12.2020 10:16 Ответить
35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 8010
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24.12.2020 10:37 Ответить
Як гидотно на душі!
От чому ідуть в інші світи захисники-воїни України, а всяка гидота( Медведчуки, Бужанські, Манделі,Шуфричі із своїми виплодками) живе, жере, варняка і веселиться!
Слава солдатці і вічна пам'ять!
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24.12.2020 10:44 Ответить
 
 