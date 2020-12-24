35-летняя старший солдат Елена Салахутдинова погибла в ДТП на Донбассе. ФОТО

В автокатастрофе в зоне проведения боевых действий на Донбассе погибла старший солдат Елена Салахутдинова. У женщины остался маленький сын.

Об этом сообщает в Фейсбуке 37-й отдельный мотопехотный батальон, информирует Цензор.НЕТ.

Авария, в которой оборвалась жизнь Елены, произошла 19 декабря.

"Елена была настоящим воином, достойной дочерью Украины. Она была упорной и целеустремленной, человеком чести, поэтому ее смерть - невероятно большая потеря как для нашей военной части, так и для всей Украины, которую она так преданно защищала", - сказано в сообщении.

У Елены остался маленький сын.

"Весь 37 отдельный мотопехотный батальон приносит искренние соболезнования семье погибшей", - отмечено в сообщении.

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