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Новини Фото Агресія Росії проти України
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35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі. ФОТО

В автокатастрофі в зоні проведення бойових дій на Донбасі загинула старший солдат Олена Салахутдінова. У жінки залишився маленький син.

Про це повідомляє у фейсбуці 37-й окремий мотопіхотний батальйон, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія, в якій обірвалося життя Олени, сталася 19 грудня.

"Олена була справжнім воїном, гідною донькою України. Вона була наполегливою та цілеспрямованою, людиною честі, тож її смерть - невимовно велика втрата як для нашої війсткової частини, так і для всієї України, яку вона так віддано захищала", - йдеться в повідомленні.

В Олени залишився маленький син.

"Весь 37 окремий мотопіхотний батальйон приносить щирі співчуття родині загиблої", - зазначено в повідомленні.

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35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі 04

Автор: 

ДТП (4470) смерть (6757) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+40
Вічна пам'ять жінці-воїну. Вона захищала розманібениє гламурних чоловіків, для яких "війни немає".
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24.12.2020 00:48
+28
Світла пам'ять.
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24.12.2020 01:52
+22
Вічна пам'ять.
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24.12.2020 03:49
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Вічна пам'ять жінці-воїну. Вона захищала розманібениє гламурних чоловіків, для яких "війни немає".
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24.12.2020 00:48 Відповісти
...
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24.12.2020 01:06 Відповісти
Земдя їй пухом.
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24.12.2020 01:26 Відповісти
Світла пам'ять.
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24.12.2020 01:52 Відповісти
Вічна пам'ять.
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24.12.2020 03:49 Відповісти
Для зеленого колаборанта в ОПУ це небойова втрата. Вічна пам'ять героям Російсько-української війни за волю.
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24.12.2020 08:15 Відповісти
35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 7446
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24.12.2020 08:48 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ 35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 7226
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24.12.2020 09:33 Відповісти
Дуже шкода! Світла пам'ять!
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24.12.2020 09:56 Відповісти
35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 9913
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24.12.2020 10:16 Відповісти
35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі - Цензор.НЕТ 8010
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24.12.2020 10:37 Відповісти
Як гидотно на душі!
От чому ідуть в інші світи захисники-воїни України, а всяка гидота( Медведчуки, Бужанські, Манделі,Шуфричі із своїми виплодками) живе, жере, варняка і веселиться!
Слава солдатці і вічна пам'ять!
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24.12.2020 10:44 Відповісти
 
 