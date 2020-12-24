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35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі. ФОТО
В автокатастрофі в зоні проведення бойових дій на Донбасі загинула старший солдат Олена Салахутдінова. У жінки залишився маленький син.
Про це повідомляє у фейсбуці 37-й окремий мотопіхотний батальйон, інформує Цензор.НЕТ.
Аварія, в якій обірвалося життя Олени, сталася 19 грудня.
"Олена була справжнім воїном, гідною донькою України. Вона була наполегливою та цілеспрямованою, людиною честі, тож її смерть - невимовно велика втрата як для нашої війсткової частини, так і для всієї України, яку вона так віддано захищала", - йдеться в повідомленні.
В Олени залишився маленький син.
"Весь 37 окремий мотопіхотний батальйон приносить щирі співчуття родині загиблої", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+40 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар24.12.2020 00:48
+28 Vedana
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+22 Харьков Сумской
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От чому ідуть в інші світи захисники-воїни України, а всяка гидота( Медведчуки, Бужанські, Манделі,Шуфричі із своїми виплодками) живе, жере, варняка і веселиться!
Слава солдатці і вічна пам'ять!