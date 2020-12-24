35-річна старший солдат Олена Салахутдінова загинула в ДТП на Донбасі. ФОТО

В автокатастрофі в зоні проведення бойових дій на Донбасі загинула старший солдат Олена Салахутдінова. У жінки залишився маленький син.

Про це повідомляє у фейсбуці 37-й окремий мотопіхотний батальйон, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія, в якій обірвалося життя Олени, сталася 19 грудня.

"Олена була справжнім воїном, гідною донькою України. Вона була наполегливою та цілеспрямованою, людиною честі, тож її смерть - невимовно велика втрата як для нашої війсткової частини, так і для всієї України, яку вона так віддано захищала", - йдеться в повідомленні.

В Олени залишився маленький син.

"Весь 37 окремий мотопіхотний батальйон приносить щирі співчуття родині загиблої", - зазначено в повідомленні.

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