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Новини Коронавірус і карантин
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Ми спостерігаємо за ситуацією щогодини. Навантаження на медицину залишається високим, - глава МОЗ Франції Веран про можливість запровадження чергового локдауну

Ми спостерігаємо за ситуацією щогодини. Навантаження на медицину залишається високим, - глава МОЗ Франції Веран про можливість запровадження чергового локдауну

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран не відкидає ведення третього локдауну в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом.

На сьогодні навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високим. Про це Веран заявив  в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз у Франції щодня підтверджують близько 15 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

"Ми не виключаємо запровадження заходів, які можуть бути необхідні для захисту населення від коронавірусу. Це не означає, що рішення прийнято, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації кожну годину", - заявив міністр.

Він додав, що щодня у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус.

"Навантаження на систему охорони здоров'я залишається високою. Ми готові прийняти необхідні заходи у разі погіршення обстановки", - сказав Віра.

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сока мне заплатят за то шо я соглашуся вакцинироваца?
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27.12.2020 11:59 Відповісти
из более 2,55 миллиона заражённых выздоровело около 190 тысяч. Около 2,3 миллиона продолжает болеть. Получается что их не лечат что ли?
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27.12.2020 12:31 Відповісти
коли відбувається приріст заражених,так є...
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27.12.2020 16:02 Відповісти
учись у нас. гуляем до утра. зе чемпион
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27.12.2020 12:43 Відповісти
Возможно их не выталкивают на работу с кашлем и остатками пневмонии и без повторного пцр...и врртдачу с воспалением больничного нерва)))
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27.12.2020 12:48 Відповісти
 
 