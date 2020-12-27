Ми спостерігаємо за ситуацією щогодини. Навантаження на медицину залишається високим, - глава МОЗ Франції Веран про можливість запровадження чергового локдауну

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран не відкидає ведення третього локдауну в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом.

На сьогодні навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високим. Про це Веран заявив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз у Франції щодня підтверджують близько 15 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

"Ми не виключаємо запровадження заходів, які можуть бути необхідні для захисту населення від коронавірусу. Це не означає, що рішення прийнято, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації кожну годину", - заявив міністр.

Він додав, що щодня у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус.

"Навантаження на систему охорони здоров'я залишається високою. Ми готові прийняти необхідні заходи у разі погіршення обстановки", - сказав Віра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу виявлено у Франції