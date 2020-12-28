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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі 28 грудня набувають чинності нові правила в'їзду іноземців, - посольство

У Польщі 28 грудня набувають чинності нові правила в'їзду іноземців, - посольство

Особам, які в’їжджають до Польщі, доведеться провести на карантині 10 днів. Виняток - для тих, хто має щеплення проти COVID-19, учнів, заробітчан, учасників змагань тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства України в Польщі.

Тепер ті, хто в'їжджає до РП організованим транспортом, мають провести на карантині 10 днів. Водночас жодних обмежувальних заходів не буде для людей з довідкою про щеплення проти COVID-19; водіїв екіпажів міжнародних перевезень, які в'їжджають на територію Польщі в межах виконання службових обов'язків; учнів або тих, хто працює над дослідженнями в Польщі; працівників сільгосппідприємств, розташованих на прикордонних територіях обох країн; пасажирів суден, які курсують, не запливають у порти третіх країн між портами держав-членів ЄС; працівників дипломатичних і консульських установ і членів їхніх сімей; людей з посвідкою на постійне проживання або картою довгострокового резидента країни-члена ЄС; медиків, які приїжджають до Польщі для працевлаштування; учасників спортивних заходів (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти) тощо.

За даними hromadske, з 28 грудня до 17 січня в Польщі діятимуть нові карантинні обмеження. Зокрема, в країні заборонили вільне переміщення в новорічну ніч: з 19:00 31 грудня і до 6:00 1 січня на вулицях дозволяється перебувати тільки людям, які виконують службові обов'язки.

Також у країні обмежили роботу торгових центрів, готелів, гірськолижних трас, спортивних установ (вони будуть працювати тільки для професійних спортсменів) тощо.

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Крім цього, в Польщі продовжать діяти вже запроваджені обмеження на роботу фітнес-клубів, аквапарків, закладів громадського харчування тощо. Нині в країні обмежили самостійне переміщення дітей, які не досягли 16-річного віку, кількість людей у громадському транспорті, релігійних спорудах, магазинах і на громадських заходах.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8540) посольство України (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А чому не 14 ?
Що казатимуть, коли захворіватимуть щеплені і заражатимуть інших ?
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28.12.2020 00:56 Відповісти
не "переживай" за Польшу - она себе даст раду!
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28.12.2020 05:13 Відповісти
Пффф! А наши довбоЗЕби навпаки взагалі все повідкривали. Новорічна ніч в цьому році буде як остання.
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28.12.2020 01:36 Відповісти
...и тому подобное...
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28.12.2020 02:40 Відповісти
А у нас ніщо не завадить новорічним корпоративам ;Квартал-95;.
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28.12.2020 06:17 Відповісти
 
 