Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України
На сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу. Ліки "Ремдесивір", які спочатку використовували для боротьби з вірусом, виявилися неефективними.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз дуже інтенсивно працюють над ліками проти COVID-19 у двох напрямах.
"По-перше, намагаються знайти ліки, які будуть специфічними до самого вірусу. Нарешті, такі ліки знайдені, і їх досить багато, але вони ефективні в культурі вірусів або на частинах вірусу, але не працюють в організмі інфікованих людей. Наприклад, той же "Ремдесивір". У той же час є ліки, які використовують проти ускладнень, які дає COVID-19", - заявив Комісаренко.
Він додав, що, наприклад, ліки "Дексаметазон" не діють на сам вірус, але діють на прояви захворювання.
"Його ефективно використовують, і він дозволений для лікування людей з цим коронавірусним захворюванням", - зазначив учений.
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Специфічне лікування. Та чомусь його широко не застосовують.
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