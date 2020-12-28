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Новини Коронавірус і карантин
2 071 19

Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України

Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України

На сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу. Ліки "Ремдесивір", які спочатку використовували для боротьби з вірусом, виявилися неефективними.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз дуже інтенсивно працюють над ліками проти COVID-19 у двох напрямах.

"По-перше, намагаються знайти ліки, які будуть специфічними до самого вірусу. Нарешті, такі ліки знайдені, і їх досить багато, але вони ефективні в культурі вірусів або на частинах вірусу, але не працюють в організмі інфікованих людей. Наприклад, той же "Ремдесивір". У той же час є ліки, які використовують проти ускладнень, які дає COVID-19", - заявив Комісаренко.

Він додав, що, наприклад, ліки "Дексаметазон" не діють на сам вірус, але діють на прояви захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На коронавірус захворіють не всі, але деякі можуть бути розповсюджувачами, - академік НАНУ Комісаренко

"Його ефективно використовують, і він дозволений для лікування людей з цим коронавірусним захворюванням", - зазначив учений.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1326) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 2287
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28.12.2020 09:37
+2
А як же плазма з антитілами ?
Специфічне лікування. Та чомусь його широко не застосовують.
Хоча показували, що люди здавали плазму. Куди її поділи - не відомо. Жодного факту про використання в Україні. Про наслідки та ефективність.
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28.12.2020 09:40
+2
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 9499
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28.12.2020 09:48
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Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 2287
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28.12.2020 09:37 Відповісти
Ну-ну,нану рулит...
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28.12.2020 09:39 Відповісти
всем академикам - шнобелевскую премию! Комисаренко - две!
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28.12.2020 09:40 Відповісти
А як же плазма з антитілами ?
Специфічне лікування. Та чомусь його широко не застосовують.
Хоча показували, що люди здавали плазму. Куди її поділи - не відомо. Жодного факту про використання в Україні. Про наслідки та ефективність.
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28.12.2020 09:40 Відповісти
Дорогая моя, єто лекарство далеко не массового производства. Для президентов
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28.12.2020 09:56 Відповісти
а не зажирно йому буде ?
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28.12.2020 10:00 Відповісти
Оно дорогое.. Есть препарат из плазмы брифе если не ошибаюсь.. В лень надо 25ооо р
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28.12.2020 14:23 Відповісти
А шо ж там чехам вкалывают?Глюкозу?
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28.12.2020 09:40 Відповісти
А от какого вируса лекарство есть?
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28.12.2020 09:41 Відповісти
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 807
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28.12.2020 10:00 Відповісти
Ліків йок, но вьі дєржітєсь там.
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28.12.2020 09:43 Відповісти
"Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины" - https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainskiy-uchenyy-nashel-effektivnoe-lekarstvo-1583430847.html Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса
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28.12.2020 09:46 Відповісти
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 9499
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28.12.2020 09:48 Відповісти
копетан очевидность. а есть эффективное лекарство хотя бы против какого-нибудь вируса?
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28.12.2020 09:51 Відповісти
так и академии наук в Украине нет... есть акамедия, стремящаяся к комедии...
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28.12.2020 09:55 Відповісти
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 6564
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28.12.2020 09:58 Відповісти
Лекарств против коронавируса пока нет.- Может же НАНУ нормально изъясняться. А не только нести херню:У нас распространен не такой уж и контагиозный штамм коронавируса/ В Украине, возможно, завершается первая волна коронавируса/ Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями.
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28.12.2020 10:00 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания! (с)
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28.12.2020 10:03 Відповісти
 
 