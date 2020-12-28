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Новости Коронавирус и карантин
2 071 19

Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины

Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины

На сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса. Лекарства "Ремдесивир", которые сначала использовали для борьбы с вирусом, оказались не эффективными.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас очень интенсивно работают над лекарством против COVID-19 в двух направлениях.

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"Во-первых, пытаются найти лекарства, которые будут специфическими до самого вируса. Наконец, такие лекарства найдены, и их довольно много, но они эффективны в культуре вирусов или на частях вируса, но не работают в организме инфицированных людей. Например, тот же "Ремдесивир". В то же время есть лекарства, которые используют против осложнений, которые дает COVID-19", - заявил Комисаренко.

Он добавил, что, например, лекарства "Дексаметазон" не действуют на сам вирус, но действуют на проявления заболевания.

"Его эффективно используют, и он разрешен для лечения людей с этим коронавірусним заболеванием", - отметил ученый.

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карантин (16729) лекарства (1224) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 2287
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28.12.2020 09:37
+2
А як же плазма з антитілами ?
Специфічне лікування. Та чомусь його широко не застосовують.
Хоча показували, що люди здавали плазму. Куди її поділи - не відомо. Жодного факту про використання в Україні. Про наслідки та ефективність.
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28.12.2020 09:40
+2
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 9499
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28.12.2020 09:48
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Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 2287
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28.12.2020 09:37 Ответить
Ну-ну,нану рулит...
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28.12.2020 09:39 Ответить
всем академикам - шнобелевскую премию! Комисаренко - две!
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28.12.2020 09:40 Ответить
А як же плазма з антитілами ?
Специфічне лікування. Та чомусь його широко не застосовують.
Хоча показували, що люди здавали плазму. Куди її поділи - не відомо. Жодного факту про використання в Україні. Про наслідки та ефективність.
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28.12.2020 09:40 Ответить
Дорогая моя, єто лекарство далеко не массового производства. Для президентов
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28.12.2020 09:56 Ответить
а не зажирно йому буде ?
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28.12.2020 10:00 Ответить
Оно дорогое.. Есть препарат из плазмы брифе если не ошибаюсь.. В лень надо 25ооо р
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28.12.2020 14:23 Ответить
А шо ж там чехам вкалывают?Глюкозу?
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28.12.2020 09:40 Ответить
А от какого вируса лекарство есть?
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28.12.2020 09:41 Ответить
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 807
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28.12.2020 10:00 Ответить
Ліків йок, но вьі дєржітєсь там.
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28.12.2020 09:43 Ответить
"Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины" - https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainskiy-uchenyy-nashel-effektivnoe-lekarstvo-1583430847.html Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса
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28.12.2020 09:46 Ответить
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 9499
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28.12.2020 09:48 Ответить
копетан очевидность. а есть эффективное лекарство хотя бы против какого-нибудь вируса?
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28.12.2020 09:51 Ответить
так и академии наук в Украине нет... есть акамедия, стремящаяся к комедии...
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28.12.2020 09:55 Ответить
Ліків проти коронавірусу поки немає, - НАН України - Цензор.НЕТ 6564
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28.12.2020 09:58 Ответить
Лекарств против коронавируса пока нет.- Может же НАНУ нормально изъясняться. А не только нести херню:У нас распространен не такой уж и контагиозный штамм коронавируса/ В Украине, возможно, завершается первая волна коронавируса/ Коронавирусом заболеют не все, но некоторые могут быть распространителями.
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28.12.2020 10:00 Ответить
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания! (с)
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28.12.2020 10:03 Ответить
 
 