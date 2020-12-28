Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины
На сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса. Лекарства "Ремдесивир", которые сначала использовали для борьбы с вирусом, оказались не эффективными.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас очень интенсивно работают над лекарством против COVID-19 в двух направлениях.
"Во-первых, пытаются найти лекарства, которые будут специфическими до самого вируса. Наконец, такие лекарства найдены, и их довольно много, но они эффективны в культуре вирусов или на частях вируса, но не работают в организме инфицированных людей. Например, тот же "Ремдесивир". В то же время есть лекарства, которые используют против осложнений, которые дает COVID-19", - заявил Комисаренко.
Он добавил, что, например, лекарства "Дексаметазон" не действуют на сам вирус, но действуют на проявления заболевания.
"Его эффективно используют, и он разрешен для лечения людей с этим коронавірусним заболеванием", - отметил ученый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Специфічне лікування. Та чомусь його широко не застосовують.
Хоча показували, що люди здавали плазму. Куди її поділи - не відомо. Жодного факту про використання в Україні. Про наслідки та ефективність.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания! (с)