Лекарств против коронавируса пока нет, - НАН Украины

На сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса. Лекарства "Ремдесивир", которые сначала использовали для борьбы с вирусом, оказались не эффективными.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас очень интенсивно работают над лекарством против COVID-19 в двух направлениях.

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"Во-первых, пытаются найти лекарства, которые будут специфическими до самого вируса. Наконец, такие лекарства найдены, и их довольно много, но они эффективны в культуре вирусов или на частях вируса, но не работают в организме инфицированных людей. Например, тот же "Ремдесивир". В то же время есть лекарства, которые используют против осложнений, которые дает COVID-19", - заявил Комисаренко.

Он добавил, что, например, лекарства "Дексаметазон" не действуют на сам вирус, но действуют на проявления заболевания.

"Его эффективно используют, и он разрешен для лечения людей с этим коронавірусним заболеванием", - отметил ученый.

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