Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою

Офіс Генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голови Конституційного Суду України Олександру Тупицькому в зв'язку з його неявкою в понеділок на процесуальні дії.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Також Офіс генпрокурора направив клопотання президентові України про відсторонення Тупицького з посади судді терміном на два місяці.

"Він (Тупицький, - ред.) повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня. У зв'язку з цим повідомлення про підозру як таке, що складене Офісом генерального прокурора сьогодні, надіслано поштовим зв'язком на відповідні адреси", - повідомили в пресслужбі офісу.

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Крім того, у відомстві наголосили, що направили президентові України клопотання "про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці".