Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою
Офіс Генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голови Конституційного Суду України Олександру Тупицькому в зв'язку з його неявкою в понеділок на процесуальні дії.
Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Також Офіс генпрокурора направив клопотання президентові України про відсторонення Тупицького з посади судді терміном на два місяці.
"Він (Тупицький, - ред.) повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня. У зв'язку з цим повідомлення про підозру як таке, що складене Офісом генерального прокурора сьогодні, надіслано поштовим зв'язком на відповідні адреси", - повідомили в пресслужбі офісу.
Крім того, у відомстві наголосили, що направили президентові України клопотання "про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці".
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Холодным душем, подтверждением на телефон
Тупицкий оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли он