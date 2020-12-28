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Новини Конституційна криза
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Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою

Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою

Офіс Генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голови Конституційного Суду України Олександру Тупицькому в зв'язку з його неявкою в понеділок на процесуальні дії.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Також Офіс генпрокурора направив клопотання президентові України про відсторонення Тупицького з посади судді терміном на два місяці.

"Він (Тупицький, - ред.) повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня. У зв'язку з цим повідомлення про підозру як таке, що складене Офісом генерального прокурора сьогодні, надіслано поштовим зв'язком на відповідні адреси", - повідомили в пресслужбі офісу.

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Крім того, у відомстві наголосили, що направили президентові України клопотання "про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці".

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+18
Тупицкий же не волонтер, атошник или патриот... Обычный русскомирный казнокрад и предатель... с таким можно и 10-ть лет переписываться держа на государственной должности. Одним словом, типичная рыговская Земразь.
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28.12.2020 11:21
+12
намагатися покарати в законний спосіб цих покидьків це так само, як грати у карти з шулерами.
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28.12.2020 11:24
+9
Он на вас болт ложил. А вы еще заплачьте
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28.12.2020 11:22
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А теперь что? Теперь его нужно привести принудительно.... из Ростова.
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28.12.2020 11:18 Відповісти
Люстрація 5.45 або 7.62. Схоже, іншого виходу немає
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28.12.2020 11:37 Відповісти
нет у вас методов против Кости Сапрыкина)
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28.12.2020 11:19 Відповісти
Тупицкий же не волонтер, атошник или патриот... Обычный русскомирный казнокрад и предатель... с таким можно и 10-ть лет переписываться держа на государственной должности. Одним словом, типичная рыговская Земразь.
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28.12.2020 11:21 Відповісти
Он на вас болт ложил. А вы еще заплачьте
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28.12.2020 11:22 Відповісти
Пишите письма, до востребования..
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28.12.2020 11:22 Відповісти
намагатися покарати в законний спосіб цих покидьків це так само, як грати у карти з шулерами.
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28.12.2020 11:24 Відповісти
кантора пишет....
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28.12.2020 11:25 Відповісти
Щось немає впевненості, що Тупицький, Каломойський, Мертвечук, Вовк і т.д. - вороги Зеленського. Гра на публіку така ж примітивна як і все в 95 кварталі.
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28.12.2020 11:41 Відповісти
Ага, високе мистецтво висміювати своїх співвітчизників і владу, навіть коли ворог уже в хаті. Мені, як українцю, було досить подивитися один раз, як ця базарнє шапіто представляє українців недолугими і тупими, перекручувати мову, на фоні таких розумних рускогаварящіх і зробити висновки. Ви памятаєте, щоб це шапіто насміхалося над Росією і рос. можновладцями? отож, бо сцикотно і можна втратити корпоративи в руских банях
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28.12.2020 12:18 Відповісти
а нас рать!
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28.12.2020 11:29 Відповісти
Офис генпрокурора хочет видеть Тупицкого в рабочее время, так же, как и он их. А вот после работы в каком-нибудь "Велюре" посидят с Венедиктовой и Ермаком по семейному. Все это, господа, спектакль. Спинным мозгом чувствую.
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28.12.2020 11:32 Відповісти
все удивлены )))) ну очень удивлены )))
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28.12.2020 11:34 Відповісти
И ты не удивлён?
Всё, как у других, да?
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28.12.2020 11:42 Відповісти
Української влади в Україні немає, якщо вороги держави так спокійно почуваються
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28.12.2020 11:36 Відповісти
Безсумнівно
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28.12.2020 11:52 Відповісти
дядя. для того, что бы ответить на вопрос, почему человек ведет себя так или иначе, попробуй поставить себя на его место. ты поступил в ВУЗ за $25, потратил за пять лет $50, купил должность за $100. сегодня у тебя зарплата $10, и заносят $20-30 каждый месяц. плюс льготы и неприкосновенность. как бы ты себя вел? орал в окно из кабинета "Слава Украине" и жил на 5000 грн. думаю ты, и такие же "патриоты", все эти цифры себе умножили на 2 минимум.
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28.12.2020 11:56 Відповісти
Ти не злой карлик, а просто примітивний, раз думаєш, що всі скроєні по твоєму зразку і подобі і все вимірюється грошима. Знаю, що запитання "За скільки б ти доларів пішов добровольцем захищати Україну?" тебе введе в ступор. Тому спитаю простіше і зрозуміліші для таких як ти , за скільки долларів ти б погодився жрати гівно?
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28.12.2020 12:26 Відповісти
Знакомая история. Тупицький не з'явився в Офіс Генпрокурора: повідомлення про підозру направили йому поштою - Цензор.НЕТ 5975
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28.12.2020 11:43 Відповісти
Тупицкий беги за своим босом в Ростов!!!
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28.12.2020 11:58 Відповісти
Писав, відразу після "Великих ЗЕ-виборів : "ЗЕ-шобло, що прийшло, не політична сила. Просто "банда", що хоче поживиться на "дерибані". Коли "халява" почне закінчуваться, вони почнуть рвать один одному, горлянки...". Саме це ми зараз і бачимо...
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28.12.2020 11:59 Відповісти
Семейные обстоятельства, позволяющие Тупицкому класть болт на любую прокуратуру, это принадлежность к "семье".
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28.12.2020 12:07 Відповісти
Дух чижолый пошел.....
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28.12.2020 12:21 Відповісти
У нас практически все судьи грязные. Но за них берутся только тогда, когда они проявят непослушание и мешают грязным замыслам власти. В этот раз КС собирался объявить задуманный властью, катастрофический для Украины, дерибан земли неконституционным. ЗЕленский неизмеримо большее зло чем Тупицкий.
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28.12.2020 12:48 Відповісти
И ещё. В вопросе дерибана земли КС, несмотря на явные недостатки судей, проявляют себя все таки как патриоты. Зелёная банда в этом вопросе как огромное зло.
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28.12.2020 13:35 Відповісти
сама фамилия судьи много о чём говорит
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28.12.2020 12:55 Відповісти
у вити федырча, в отличие от петрушки, так не забаловал, вызвал бы на ковер и табло стало чуть похудевшим, а вот почки и печень можно было спокойно отдавать в африку , они бы ему совсем были бесполезными. и это правильно.
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28.12.2020 13:03 Відповісти
От прокурорши повестка пришла
Холодным душем, подтверждением на телефон
Тупицкий оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли он
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28.12.2020 13:27 Відповісти
Страна должна выполнять тот бред который он там принимает,а когда косается его то он в кусты.Мразь.
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28.12.2020 13:51 Відповісти
на донецкого урку закона нет
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28.12.2020 14:16 Відповісти
Он уже в Крыму сидит
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28.12.2020 15:16 Відповісти
 
 