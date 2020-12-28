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Новини Коронавірус і карантин
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З квітня 2021 року потихеньку повертатимемося до звичного ритму життя, - Ляшко

З квітня 2021 року потихеньку повертатимемося до звичного ритму життя, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна почне повертатися до звичного ритму життя у квітні 2021 року, проте повністю від протиепідемічних обмежень не відмовлятимуться.

Про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня (2021 року. – Ред.) потихеньку повертатимемося до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні фіксуємо", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також відповів, наскільки реальною є поява нових штамів.

"Коронавірус з моменту його виявлення вже має приблизно 12 тис. мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, - щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде доволі складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатися, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою", - пояснив Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Одразу після параду до Першої Річниці Карантину!
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28.12.2020 12:42
+3
Я думаю, це повідомлення потрібно буде повторити 1 квітня. Влада все ж таки сформована з 95-кварталу і повинна веселити країну, як вони це роблять в усьому світі, в тому числі і в рф
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28.12.2020 12:44
+2
Снова на сцену - бренчать по пианине без рук? ОК...
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28.12.2020 12:53
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Одразу після параду до Першої Річниці Карантину!
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28.12.2020 12:42 Відповісти
До квітня український нарід вижене цю владу на помийку і ці хлопці будуть звикати до звичайного життя помийних котів.
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28.12.2020 12:45 Відповісти
IgorL - прекрасный пример кацапского тролля, который не понимает, когда нужно использовать те или иные обороты в украинском языке. От этого его пафосный текст выглядит ещё более тупо.
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28.12.2020 13:40 Відповісти
Вчи мову, собакоязикий.
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28.12.2020 13:45 Відповісти
в этом вся изюминка! Я четко вижу херню, которую ты строчишь, а ты тварь, которая кичится, что пишет по-украински в лоб не замечает своего факапа
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28.12.2020 13:56 Відповісти
Ще раз кажу тобі, собакоязикий - вчи мову.
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28.12.2020 14:00 Відповісти
судя по твоим оборотам, я знаю её лучше тебя и твоего переводчика. От этого у тебя и горит, ты не понимаешь "почему?", ведь ты #нелох
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28.12.2020 14:04 Відповісти
Судячи з вашого собакоязикого гавкання, ви і расеянську мову не знаєте, бо тупий..
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28.12.2020 14:08 Відповісти
гори ясно!
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28.12.2020 14:20 Відповісти
Парад от больницы до кладбища вереницы катафалков.
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28.12.2020 13:16 Відповісти
Преподавать по Зуму мне даже понравилось. Есть проблемы, особенно с контролем знаний, но в целом преимуществ больше.
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28.12.2020 12:43 Відповісти
Я думаю, це повідомлення потрібно буде повторити 1 квітня. Влада все ж таки сформована з 95-кварталу і повинна веселити країну, як вони це роблять в усьому світі, в тому числі і в рф
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28.12.2020 12:44 Відповісти
Снова на сцену - бренчать по пианине без рук? ОК...
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28.12.2020 12:53 Відповісти
Они *** умеют разговаривать о настоящем, а не о будущем? Ты еще доживи до апреля, неизвестно еще какой новый "английский" штамм появится завтра-послезавтра...
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28.12.2020 13:13 Відповісти
Если доживем.
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28.12.2020 15:03 Відповісти
 
 