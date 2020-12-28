З квітня 2021 року потихеньку повертатимемося до звичного ритму життя, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна почне повертатися до звичного ритму життя у квітні 2021 року, проте повністю від протиепідемічних обмежень не відмовлятимуться.

Про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня (2021 року. – Ред.) потихеньку повертатимемося до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні фіксуємо", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також відповів, наскільки реальною є поява нових штамів.

"Коронавірус з моменту його виявлення вже має приблизно 12 тис. мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, - щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде доволі складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатися, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою", - пояснив Ляшко.

Читайте також: Вакцину проти COVID-19 за потрібної температури зможуть зберігати українські приватні фармацевтичні компанії, - Ляшко