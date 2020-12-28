УКР
Винищувачі ВПС країн НАТО цього року перехопили сотні російських військових літаків

Винищувачі ВПС країн НАТО цього року перехоплювали сотні російських військових літаків, які без попередження наближалися до повітряного простору Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті НАТО.

"ВПС НАТО по всій Європі вимушені були вилітати понад 400 разів у 2020 році для перехоплення невідомих літаків, що наближалися до авіаційного простору Альянсу. Майже 90 % таких вильотів, - приблизно 350, - були спричинені появою російських військових літаків. Це більше, ніж у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

У НАТО наголошують, що російські військові літаки не передають дані транспондерів щодо місця перебування або висоти, не повідомляють про польотні плани та не виходять на зв'язок із диспетчерами повітряного руху, спричиняючи потенційні ризики для цивільних літаків.

Як зазначається, по всій Європі розміщено приблизно 40 радарів повітряного спостереження, і майже 60 бойових літаків НАТО цілодобово перебувають у постійній готовності до швидкого реагування на появу літаків, що ігнорують міжнародні польотні правила поблизу авіаційного простору країн Альянсу.

Читайте також: Путін заявив, що порівняно із Заходом Росія "біла і пухнаста"

Зокрема, НАТО виконує місію повітряного патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою з 2004 року, коли ці балтійські країни приєдналися до Альянсу. Подібну місію Альянс здійснює також у регіоні Західних Балкан в інтересах країн, які не мають власних бойових літаків – Албанії, Словенії і Чорногорії. Наразі подібна місія започатковується в інтересах Північної Македонії. Також літаки Альянсу у 2020 році надавали допомогу у контролі повітряного простору для Румунії, Болгарії та Ісландії.

Бойові літаки НАТО залучаються до реагування на неоголошену появу поблизу повітряного простору іноземних військових літаків, а також для допомоги цивільним літакам, які з тих чи інших причин втрачають зв'язок з диспетчерськими службами. Для контролю за повітряним простором Альянс має два оперативні центри ВПС: у Німеччині та в Іспанії, що дозволяє надійно захищати небо над Європою.

Нагадаємо, за рішенням Варшавського саміту НАТО 2016 року, у відповідь на агресивну поведінку Росії Альянс посилив передову присутність на Східному фланзі, зокрема розмістив чотири багатонаціональних батальйони у Балтійських країнах та у Польщі.

Крім цього, ВПС країн Альянсу залучені до повітряного патрулювання і спостереження над Балтійським та Чорним морями, а також у регіоні Балкан.

+6
Полтора лапотных самолета летают туда-сюда,нарушая границы,чтобы создать иллюзию величия.
показати весь коментар
28.12.2020 15:13 Відповісти
+3
перехват - это в данном случае обнаружение... вот турки да..те перехватыват, так перехватывают)))
показати весь коментар
28.12.2020 14:59 Відповісти
+3
Раньше думал, что перехватить - это посадить на свой аэродром. Оказалось - помахать крылышками, поприветствовать.
показати весь коментар
28.12.2020 15:24 Відповісти
Что за идиотская терминология? Перехватили и оставили себе что-ль?
показати весь коментар
28.12.2020 14:53 Відповісти
ага, справді ідіотська, вони і досі в віртуальну реальність грають
показати весь коментар
28.12.2020 14:56 Відповісти
перехват - это в данном случае обнаружение... вот турки да..те перехватыват, так перехватывают)))
показати весь коментар
28.12.2020 14:59 Відповісти
перехват-это віход на ракурс и дистанцию гарантированного уничтожения противника.а дальше все зависит от поведения оного и предполагаемой угрозы.в случае необходимости открывается или предупредительный огонь,или огонь на поражение.
будете учить военных "правильной "терминологии
показати весь коментар
28.12.2020 15:45 Відповісти
Турция конкретно перехватила. А это все 3,14здеж
показати весь коментар
28.12.2020 17:54 Відповісти
Полтора лапотных самолета летают туда-сюда,нарушая границы,чтобы создать иллюзию величия.
показати весь коментар
28.12.2020 15:13 Відповісти
Надо не перехватывать, а сбивать нах !
показати весь коментар
28.12.2020 15:16 Відповісти
Раньше думал, что перехватить - это посадить на свой аэродром. Оказалось - помахать крылышками, поприветствовать.
показати весь коментар
28.12.2020 15:24 Відповісти
_Не перехватили ни одного. Просто сопровождали всё больше борзеющего агрессора. Эскорт, ****...
показати весь коментар
28.12.2020 15:32 Відповісти
Да вам нечем хвастаться, сотни самолетов перехватили, и ни одного не завалили, как эрдоган, слабо.
показати весь коментар
28.12.2020 15:40 Відповісти
Да зачем перехватывать? Дайте пересечь границу и "валите". Один сбить и желание летать отпадет.
показати весь коментар
28.12.2020 19:29 Відповісти
 
 