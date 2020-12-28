УКР
Новини
Депутатку Лиманської міськради засуджено за організацію "референдуму" терористів "ДНР"

Депутатку Лиманської міськради засуджено за організацію

Депутатку Лиманської міської ради засуджено за організацію так званого "референдуму" про визнання державної незалежності так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"Суд ухвалив обвинувальний вирок депутату Лиманської міської ради VII скликання за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України). Судом встановлено, що у травні 2014 року, під час окупації м. Лиман та Лиманського району Донецької області бойовиками незаконних збройних формувань РФ, жінка брала активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму у якості члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР"", - підкреслюється в повідомленні.

Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Також читайте: Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура

вирок (1123) прокуратура (3732) референдум (629) суд (11812) Донецька область (9313)
Отримала умовне покарання.

Правильний заголовок)
28.12.2020 15:45 Відповісти
Страна, в которой мелкую сошку, помогавшую устраивать голосования за Лугандонию, осуждают на 5 лет, а Кернеса хоронят с почестями и чествованием всем городом - достойна преидента-клоуна. С наступающим песцом вас!
28.12.2020 15:46 Відповісти
з такими тварюками треба так робити-садити на 20 років в колонію суворого режиму а потім відбирати громадянство і копняками гнати на рашку-
28.12.2020 15:48 Відповісти
Ну к счастью не у всего Харькова хернёс был в почёте и мы, представители этой небольшой части здравомыслящих, смотрели на сию похоронную процессию в духе совковых вождей как на говно.
28.12.2020 16:24 Відповісти
Які 5 років? Вона отримала 1 рік умовно.
28.12.2020 16:44 Відповісти
за краденный джип больше дают чем за сдачу интересов Украины... блеск и торжество законодательства Украины...
28.12.2020 15:46 Відповісти
Так ей никто ничего и не давал. Условный строк
28.12.2020 15:51 Відповісти
а от Ріфмастеру, чи Чорновол можуть впаяти реальні сроки
зедрисня - це дрисня
28.12.2020 15:56 Відповісти
Справедливее было бы пристрелить ее в лесопосадке как бешеную собаку
28.12.2020 15:56 Відповісти
если они нас называют укрофашистами, то и отношение к ним должно соответствующее - каменный карьер, кувалда, кирка, тачка, реденькая похлебка
28.12.2020 16:04 Відповісти
"...По решению суда женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год..."

Повісити суку на час випробувального терміну.
28.12.2020 16:15 Відповісти
28.12.2020 16:17 Відповісти
А де ж її "засуджено"? 1 Рік умовно - це засуджено?
28.12.2020 16:43 Відповісти
А ПРИ СВЯТОМ ПЬЁТРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА НЕБЫЛО. 😆😅🤣😂😝
28.12.2020 19:40 Відповісти
 
 