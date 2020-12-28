Депутатку Лиманської міськради засуджено за організацію "референдуму" терористів "ДНР"

Депутатку Лиманської міської ради засуджено за організацію так званого "референдуму" про визнання державної незалежності так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"Суд ухвалив обвинувальний вирок депутату Лиманської міської ради VII скликання за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України). Судом встановлено, що у травні 2014 року, під час окупації м. Лиман та Лиманського району Донецької області бойовиками незаконних збройних формувань РФ, жінка брала активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму у якості члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР"", - підкреслюється в повідомленні.

Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

