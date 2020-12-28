УКР
Українські мігранти в Польщі зможуть безкоштовно отримати вакцину проти коронавірусу

У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину проти коронавірусу, якщо мають офіційні документи на проживання.

Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Польське радіо".

"Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України або інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно", - сказав Дворчик.

За його словами, додаткових документів, крім тих, що підтверджують, що ця особа має регульоване місце проживання в Польщі, не вимагатимуть.

"Цим людям не потрібно мати додаткові документи, як-от дозвіл на роботу або посвідка на навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - зазначив він.

Зазначається, що вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним.

До кінця січня в Польщу має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.

Вакцинація в Польщі почалася в неділю, 27 грудня. Перша партія налічує 10 тисяч доз вакцин.

