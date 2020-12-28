Украинские мигранты в Польше смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса, если имеют официальные документы на жительство.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Польское радио".

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", - сказал Дворчик.

По его словам, дополнительных документов, кроме тех, что подтверждают, что данное лицо имеет регулируемое место жительства в Польше, требоваться не будут.

"Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, как разрешение на работу или вид на обучение, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране", - отметил он.

Отмечается, что вакцина в Польше будет доступна даже тем, кто не имеет страховки, а также бездомным.

До конца января в Польшу должно быть доставлено 1,5 миллиона доз вакцины.

Вакцинация в Польше началась в воскресенье, 27 декабря. Первая партия насчитывает 10 тысяч доз вакцин.

