Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка - "Морпіха". ДОКУМЕНТ
Комбата 37 батальйону Лановенка поміщено на 30 діб на гауптвахту за те, що побив старшого солдата-контрактника Лямцева, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.
У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ є доповідь про перекваліфікацію кримінальної справи за фактом травмування військовослужбовця.
У документі зазначено, що, за словами Лямцева, побиття сталося 23 грудня. Солдат розповів, що зустрів на стежині командира частини, між ними виникла словесна перепалка, і командир кілька разів його вдарив.
По допомогу до медиків солдат звернувся тільки близько 22:30. Під ранок його доставили в госпіталь у Покровське і зробили операцію.
Діагноз - "закрита травма живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, гемоперитоніум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомою речовиною".
"Наявні зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння", - сказано в документі.
Лановенко заперечує факт побиття.
Двоє лейтенантів розповіли слідчим, що чули розмову між комбатом і солдатом. "Ти що, знову?!" - голосно запитав комбат. "Так, командире", - відповів солдат, після чого почувся звук удару. Самого побиття вони при цьому не бачили.
У документі зазначено, що командування підрозділу характеризує побитого солдата негативно.
Комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 днів.
а может все же наркоше... где-то в помещении.... добавили..."от себя" (может даже те же, кто "слышал" два удара от комбата??? и сами с усами такие же... имеющие зуб на комбата)
х/з что там было... но какие-то нестыковочки есть со всех сторон (и главное, какая стоит цель следствия - строго наказать комбата или показательно....или все же разобраться по сути)
1. Как наркоман попал в армию?
2. Как мудло, которое махает кулаками до тяжких телесных, попало в армию?
3. Когда закончится этот ****** в армии?
1)порушив Статут і накази, не повідомивши командування про надзвичайну подію; із-за цього не проводилось розслідування про те, як, якими каналами, в якій кількості, звідки потрапляють в підрозділ заборонені речовини, хто ще їх вживав чи вживає.
2)командир вчинив злочин, здійснюючи "командування" з допомогою побоїв і нанісши військовослужбовцю важкі тілесні пошкодження.
Представьте себе в реальной жизни, диалог двух людей
"Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир" -)))))) что за бред