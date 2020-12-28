УКР
Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка - "Морпіха". ДОКУМЕНТ

Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка -

Комбата 37 батальйону Лановенка поміщено на 30 діб на гауптвахту за те, що побив старшого солдата-контрактника Лямцева, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ є доповідь про перекваліфікацію кримінальної справи за фактом травмування військовослужбовця.

У документі зазначено, що, за словами Лямцева, побиття сталося 23 грудня. Солдат розповів, що зустрів на стежині командира частини, між ними виникла словесна перепалка, і командир кілька разів його вдарив.

По допомогу до медиків солдат звернувся тільки близько 22:30. Під ранок його доставили в госпіталь у Покровське і зробили операцію.

Діагноз - "закрита травма живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, гемоперитоніум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомою речовиною".

Читайте також: Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК "Південь"

"Наявні зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння", - сказано в документі.

Лановенко заперечує факт побиття.

Двоє лейтенантів розповіли слідчим, що чули розмову між комбатом і солдатом. "Ти що, знову?!" - голосно запитав комбат. "Так, командире", - відповів солдат, після чого почувся звук удару. Самого побиття вони при цьому не бачили.

У документі зазначено, що командування підрозділу характеризує побитого солдата негативно.

Комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 днів.

Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка - Морпіха 01
Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка - Морпіха 02
Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка - Морпіха 03

+51
Наркоша в жизни -- это болезнь, наркоша на нуле -- это беда сильная остальным бойцам. .
28.12.2020 19:35 Відповісти
+40
Комбата наградить, солдата нафиг с армии
28.12.2020 19:34 Відповісти
+39
Если за такое судить, то тогда почти всех боевых комбатов 2014-2015 годов можно пересадить.
28.12.2020 19:33 Відповісти
Спусти пар, ПАРОВОЗ! К тому же, украинцы НЕ КРОВОЖАДНЫЕ, в отличие от кацапов- мильчаковых!!!
29.12.2020 11:38 Відповісти
ну а насчет фамилий граждан Украины? с кацапскими окончаниями , как быть ?
29.12.2020 11:42 Відповісти
А дело не в фамилии, а в ее носителе.
29.12.2020 12:20 Відповісти
ну Вы же выше написали
29.12.2020 12:22 Відповісти
а солдат был без броника...разгрузки? это ж как надо уметь вдарить два раза чтоб через броник и зимнюю одежду переколошкать внутренности...(броник ведь прикрывает селезенку?)
а может все же наркоше... где-то в помещении.... добавили..."от себя" (может даже те же, кто "слышал" два удара от комбата??? и сами с усами такие же... имеющие зуб на комбата)
х/з что там было... но какие-то нестыковочки есть со всех сторон (и главное, какая стоит цель следствия - строго наказать комбата или показательно....или все же разобраться по сути)
29.12.2020 09:36 Відповісти
тут дехто,дуже сердобольний,каже що комбат не мав права цього робити та сидячи у компа в теплому приміщенні тицяючи пальцем у клаву,викахують великі особисті моральні якості,в мене до них лише два питання,перше,якщо б ви перебували зараз на нулі,пішли б з цим наркоманом на бойове чергування...,друге,взяли б на себе відповідальність замість комбата за те що накоїв би цей паскудник наркоман...,думаю,що ні,то моралісти,краще заткніться,бо комбат зі своїм підрозділом вас захищає поки ви тицяєте у клаву,а такі наркомани та аватари,ладні здати країну...
29.12.2020 09:36 Відповісти
ходили на дежурство и с такими и с такими.не надо ныть армия это срез общества и стресс влияет на каждого.есть замполит доложи что у тебя алкаши и наркоманы он тебе приведет в армию спортсменов активистов комсомольцев.ГЛАВНОЕ НЕ ССАТЬ.
29.12.2020 10:53 Відповісти
Мы не сердобольные ,я против насилия ,и армию нормальную на неустовных отношениях не построишь ,вы ещё розги введите . А люди которые оправдывают насилия , потом оправдывают коррупцию ,и выбор Януковича ,😠 . Ну как же без этого . Пусть командиры учатся как влиЯть на личный состав без насилия и побоев . ,😠
29.12.2020 10:11 Відповісти
Ты бы повлиял, ага. ВСП вызываешь, они говорят что нариков в армии нет, ничем не поможем. Что ты ему сделаешь, он болен его лечить нужно, а тебе везде гордо говорят - наркоманов в армии нет, в госпиталь и в дурку сдать невозможно. И ты вынужден тратить свои нервы и привязывать их до батареи чтобы оно хоть не сдохли от передоза. Повлиял на такое чмо если его уже тебе привезли и сказали - вот твой новый подчинённый.
08.01.2022 13:34 Відповісти
А почему никто не задает три простых вопроса:
1. Как наркоман попал в армию?
2. Как мудло, которое махает кулаками до тяжких телесных, попало в армию?
3. Когда закончится этот ****** в армии?
29.12.2020 10:27 Відповісти
Как попал в армию наркоман? Это ты у военкома и ВЛК спроси. Ты сам мудло ты даже дела никогда с этим не имел.
08.01.2022 13:35 Відповісти
Оце "Що, знову?", якщо воно звучало, чітко свідчить про те, що командир знав про НАЯВНІСТЬ в підрозділі заборонених ресовин і НЕОДНОРАЗОВЕ їх вживання військовослужбовцем/-ями, чим
1)порушив Статут і накази, не повідомивши командування про надзвичайну подію; із-за цього не проводилось розслідування про те, як, якими каналами, в якій кількості, звідки потрапляють в підрозділ заборонені речовини, хто ще їх вживав чи вживає.
2)командир вчинив злочин, здійснюючи "командування" з допомогою побоїв і нанісши військовослужбовцю важкі тілесні пошкодження.
29.12.2020 10:30 Відповісти
Солдата -наркомана вилікує тільки куля,ну ще і Хороший ,міцний кулак.. Це як вже було довести офіцера,що той не втримався і влупив в живіт.
29.12.2020 10:47 Відповісти
Спортсмены в большинстве случаев ищут повод продемонстрировать свою круть в карате и боксе. Проверено.
29.12.2020 11:32 Відповісти
А сколько за шесть лет небоевых потерь из за наркоты и алкоголя, ооооо, на цензоре об этом не пишут)))).
Представьте себе в реальной жизни, диалог двух людей
"Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир" -)))))) что за бред
29.12.2020 11:02 Відповісти
ШО ОПЯТЬ?
29.12.2020 11:05 Відповісти
