Доповідь про конфлікт у 37-му батальйоні, через який заарештували комбата Лановенка - "Морпіха". ДОКУМЕНТ

Комбата 37 батальйону Лановенка поміщено на 30 діб на гауптвахту за те, що побив старшого солдата-контрактника Лямцева, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

У розпорядженні редакції Цензор.НЕТ є доповідь про перекваліфікацію кримінальної справи за фактом травмування військовослужбовця.

У документі зазначено, що, за словами Лямцева, побиття сталося 23 грудня. Солдат розповів, що зустрів на стежині командира частини, між ними виникла словесна перепалка, і командир кілька разів його вдарив.

По допомогу до медиків солдат звернувся тільки близько 22:30. Під ранок його доставили в госпіталь у Покровське і зробили операцію.

Діагноз - "закрита травма живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, гемоперитоніум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомою речовиною".

"Наявні зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння", - сказано в документі.

Лановенко заперечує факт побиття.

Двоє лейтенантів розповіли слідчим, що чули розмову між комбатом і солдатом. "Ти що, знову?!" - голосно запитав комбат. "Так, командире", - відповів солдат, після чого почувся звук удару. Самого побиття вони при цьому не бачили.

У документі зазначено, що командування підрозділу характеризує побитого солдата негативно.

Комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 днів.






