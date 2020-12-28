Кабмін створює окреме Міністерство агрополітики

Уряд скасував свою попередню постанову про приєднання Міністерства аграрної політики і продовольства до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Таке рішення було прийнято на нинішньому засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами очільника Мінекономіки Ігоря Петрашка, сьогоднішнє рішення необхідне для створення нового Міністерства аграрної політики.

"Проектом постанови пропонується скасувати рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Це по суті дає старт створенню нового Міністерства аграрної політики", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2019 року Міністерство аграрної політики та продовольства було об'єднано з Міністерством економічного розвитку і торгівлі в одну структуру - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

6 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про намір Кабінету Міністрів створити окреме міністерство агропромислового комплексу, а також окрему посаду для члена уряду, який займатиметься розвитком промисловості.

17 грудня Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

