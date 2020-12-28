РУС
Кабмин создает отдельное Министерство агрополитики

Правительство отменило свое предыдущее постановление о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия к Министерству экономического развития и торговли.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, сегодняшнее решение необходимо для создания нового Министерства аграрной политики.

"Проектом постановления предлагается отменить решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, в конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении новоизбранного Кабинета министров создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Новый министр агрополитики Лещенко фигурирует на "пленках Ермака", - Лерос. ВИДЕО

17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Кабмин (14092) Минагрополитики (412) Петрашко Игорь (84) Лещенко Роман (68)
+2
Походу местов не хватає всім прибарахлитись
28.12.2020 20:04 Ответить
+2
А ще потрібно Міністерство Обліку Непотрібного Непотріба!
28.12.2020 20:06 Ответить
+2
Министерство агрополитики займеться підготовкою привласнення олігархами Української землі, яка між іншим за конституцією належить виключно народу України!!
28.12.2020 20:07 Ответить
Радйте, покращення наступило.
https://nua.in.ua/top/kommunalnye-tarify-chto-podorozhaet-s-novogo-goda/ Коммунальные тарифы: что подорожает с нового года
28.12.2020 19:53 Ответить
Вот! Наконец-то! Ты сможешь всё это добро на хлеб намазать.
28.12.2020 19:56 Ответить
Клас! Я безмежно радію цьому досягненню нашого презЕдента!
Чудова новина!
28.12.2020 19:57 Ответить
це зветься рехвормою "туди-сюди, взад-вперед, вдупу-впику"
28.12.2020 19:55 Ответить
щоб дармоїдам можна законно доїти націю
28.12.2020 19:57 Ответить
імітація бурхливої діяльності..
28.12.2020 19:58 Ответить
Походу местов не хватає всім прибарахлитись
28.12.2020 20:04 Ответить
А министерство по поглощению воздуха и как вариант, дождя, будет? и когда?
28.12.2020 20:05 Ответить
А ще потрібно Міністерство Обліку Непотрібного Непотріба!
28.12.2020 20:06 Ответить
Министерство агрополитики займеться підготовкою привласнення олігархами Української землі, яка між іншим за конституцією належить виключно народу України!!
28.12.2020 20:07 Ответить
* Міністерство агрополітики
28.12.2020 20:26 Ответить
Синекура для мажоров??
28.12.2020 20:07 Ответить
А потім офіс за наглядом Міністерства Непотрібного Непотріба! А потім Національну комісію по боротьбі з Непотрібним Непотрібом, а потім Національну агенцію по боротьбі з Непотрібним Непотрібом, а потім Спеціалізовану прокуратуру по боротьбі з Непотрібним Непотрібом, ну а вже потім Спеціалізований Суд!!!!
28.12.2020 20:12 Ответить
Ну а потім КС ці всі непотрібні структури похерить оскільки вони не потрібні!
28.12.2020 20:16 Ответить
хорошее министерство....всё свежее
28.12.2020 20:13 Ответить
Дайош министерство "ПРАВДЫ"!!
https://journal.bookmate.com/orwell-1984/
28.12.2020 20:13 Ответить
Корупція навряд чи зникне... Як не перекладай ті міністерства Ось приклад, з того же аграрного:

Карпатське https://suspilne.media/91855-u-lvovi-19-ricnij-kianin-odagnuv-sapku-iz-simvolom-srsr-jomu-zagrozue-do-5-rokiv-vaznici/ село Лавочне розташоване за кілька кілометрів від добре відомого гірськолижного Славського. Тут місцеві жителі перекрили дорогу, викликали журналістів на підмогу. Люди виступили проти масового вирубування дерев в місцевому лісі . Чи не кожного дня вивозять до 12-ти вантажних машин деревини. Хоча у Карпатах проводити лісовідновні рубки заборонено, а 9 грудня уряд вчергове підтвердив цю заборону.
https://podrobnosti.ua/2381281-zhiteli-lvvschini-protestujut-proti-varvarskogo-nischennja-karpatskih-lsv.html Це битва за Карпати - у прямому сенсі. Наприклад, 15грудня побили активіста, який намагався завадити масовому вирубуванню дерев. Обуреним місцевим жителям погрожували, мовляв, за розголос спалять хати. Проте люди не злякалися, ба, більше - показали місце злочину. Де масово рубають дерева - показують самі ж місцеві. У ліс піднімаємось уже добре розбитою стежкою від лісовозів.
Дерева рубають ось тут, у глибині лісу - це за кілометр від населеного пункту. Під пилу потрапили як хворі, так і здорові насадження. Спиляних здорових дерев у рази більше, ніж хворих, - підраховують активісти. Кілька десятків колод лежать під дощем у лісі.
«Це живе дерево, це живе, це здорове, - такене рубається. Ото вже ні. Оце ні, це сушняк, ось це - здорове» - показують селяни.
Любов Наумова, жителька Лавочного: "Вони все вночі відправляють. Я раз виходила на дорогу, спеціально дивилася - все нечіпований ліс. Все молодняк".
Місцевий житель Ігор Шумський, блогер, таки зупинив один із лісовозів. За це добряче, каже, перепало.
Ігор Шумський, житель Лавочного: "Вони стали, і я кажу: чого вивозите вночі, то було біля 10-ї години. Тоді я викликав міліцію. Почекайте, поки міліція приїде. Тут двоє ззаду надходять, мене в грудну клітку вдарили, я впав і все. Поки я піднявся, вони вже поїхали".
Інші селяни розповідають: бачили, як місцевий підприємець біля лісовоза давав хабаря.
Михайло Василитин, житель Лавочного: "Це був Сай Іван Миколайович, він витягнув гроші зелені, я не знаю - чи тисячу, чи 500, і менти поїхали. Все "змащено" було. Як то 20 років тут його пилорама є. Він каже, що він нікого не боїться, бо в нього син- прокурор зі Львова".
Підприємець Іван Сай розповідає, що працює підрядником. Рубає дерева, які заздалегідь позначили самі ж лісники. Каже: про те, що його працівники побили місцевого, не чув. Та й хабарі - не його рук справа. «Я взагалі такого не чув і не знаю, і перший раз від вас то чую. Я в житті поліції ніякі гроші не давав.»
Ділянка, де суцільно зрубали карпатські ялинки, перебуває в підпорядкуванні лісогоподарського підприємства "Галсільліс". Під пилу тут потрапило майже 200 кубів деревини. Лісники показують документи.
Руслан Сазанський головний інженер Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс": "Це є суцільна рубка лісовідновленя. Ці рубки назначає лісопорядча експедиція. Вони є запроектовані у нас, нічого не відбувається. Щоб отримати цей лісорубний квиток, потрібно пройти ціле коло інстанцій".
Натомість у лісовпорядній експедиції запевняють: документів на лісовідновну суцільну рубку не давали.
Роман Піпа, т.в.о. начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції: "Проектуємо лісовідновні рубки поступового способу рубання. Суцільних лісовідновних рубок в Карпатах не проектуємо кілька років. Не пам'ятаю навіть з якої дати. На даний момент тільки лісовідновні рубки лише поступові і вибіркові. Чи законний дозвіл на вирубування майже 200 кубів карпатських насаджень - перевірить обласна державна екоінспекція".
Цікава ситуація у Львівській області: тут дружину начальника обласного управління лісового господарства ЗМІ пов'язують з фірмою «Грінвуд», що займається оптовою торговлею лісоматеріалами. Виходить, що чоловік ліс охороняє, а дружина має на ньому бізнес - вигідний сімейний підряд. Про це повідомляє сайт klymenko-time.com. Там же зазначається, що діри в законодавстві України і корупційні схеми призводять до того, що природне надбання України в буквальному сенсі розпилюють на бруси. Якщо ситуацію не переламати, в наступному поколінні замість соснового бору і дубових гаїв, залишаться корчі й чагарник.
Тим часом 27 грудня згаданого вже активіста Михайла Василитина, який бореться з незаконними вирубками лісу, «заготівельники» побили, страшно катували: зв'язали тросом прив'язали до бампера лісовозу, і познущалися над ним, потягнули лісовою дорогою. Пригрозили вбити. Знущалися вчотирьохhttp://www.sitenews.biz.ua/zhahzvyazaly-trosom-ta-katuvalyz-vidomogo-zhurnalista-yakyj-b0retsya-z-nezak0nnymy-vyrubkamy-lisustrashn0-pozushhalysya/ . Дивіться фото: Поліція прийняла заяву, скаргу постраждалого про цей злочин. Розслідує. Обіцяють деталі оприлюднити у вівторок. М.Василитин зараз знаходиться в районній лікарні.
Висновок: Мораторій на експорт деревини-кругляка безперечно допоможе зберегти ліс. І все ж основною бідою залишаються масштабні крадіжки, в яких часто беруть участь ті, хто в силу посадових обов'язків повинен охороняти природне багатство. І можна багато говорити про гнучкий обліку деревних ресурсів, посилення контролю і кримінальної відповідальності. Але допоки в державній системі панує хаос, зразкового порядку в окремо взятій галузі добитися не вийде.
28.12.2020 20:17 Ответить
А де міністерство Лісової промисловості? І які правові наслідки для тих хто розвалив міністерсва і їх склеїв, а тепер їх знову розривають. Ви там у владі кончені олігофрени? Де крім хабарів і потоків здоровий управлінський глузд?
28.12.2020 20:17 Ответить
Д**илы, ***, так было же отдельное - но ********** всё объединил - реформатор **...ий.
28.12.2020 20:18 Ответить
Для Тимошенко. Кого из её людей продвинут. А за это фракция будет голосовать как надо зеленскому.
28.12.2020 20:54 Ответить
Так было же! Нахрена ломали? Чтобы снова восстанавливать, потом опять сломать... Интересная у нас власть, ничего не скажешь. Жаль, что запредельно тупая.
28.12.2020 21:05 Ответить
Ніфіга вони не тупі, собі гірше не зробили не разу. Об'єднують міністерства коли потрібно комусь передати більше потоків, а ділять, якщо треба когось працевлаштувати.
Будь-яка "реорганізація це. перерозподіл грошових потоків.
28.12.2020 22:10 Ответить
тут питають: нахріна ламали, а тепер типу відновлюють? А черз те, щоб завести нових (своїх) людей. Якщо по закону не можеш вигнати чужого і влаштувати свого - ліквідуй ту посаду. А потім відкрий іншу, з іншою назвою.
28.12.2020 22:06 Ответить
набір причин для "реорганізацій" набагато більший.
28.12.2020 22:11 Ответить
еге ж
28.12.2020 22:25 Ответить
З'явився хтось, кого потрібно працевлаштувати міністром.
28.12.2020 22:08 Ответить
 
 