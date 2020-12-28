Кабмин создает отдельное Министерство агрополитики
Правительство отменило свое предыдущее постановление о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия к Министерству экономического развития и торговли.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, сегодняшнее решение необходимо для создания нового Министерства аграрной политики.
"Проектом постановления предлагается отменить решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики. ВИДЕО+ФОТО
Напомним, в конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении новоизбранного Кабинета министров создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Новый министр агрополитики Лещенко фигурирует на "пленках Ермака", - Лерос. ВИДЕО
17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
