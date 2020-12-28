В Україні діє понад 7 тисяч релігійних громад ПЦУ і майже 12,5 тисяч - УПЦ МП, - МКІП

В Україні нараховується 7097 релігійних організацій, які належать до структури Православної церкви України (ПЦУ), і 12410 – зі структури Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

Про це йдеться в отриманій 28 грудня відповіді Міністерства культури та інформаційної політики на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Статистичний звіт, на який посилається міністерство, містить застарілі майже на рік дані (станом на 01.01.2020). Вперше вони були оприлюднені в наказі Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.04.2020 № 1657.

"Для проведення богослужінь релігійні організації Православної церкви України використовували 5299 культових та пристосованих під молитовні будівель: 3673 культові будівлі та 1626 приміщень, пристосованих під молитовні. Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом налічувала 12410 релігійних організацій, які своєму користуванні мали 11157 культових та пристосованих під молитовні будівель, зокрема 7804 культових будівель та 3353 приміщень, пристосованих під молитовні", – сказано у відповіді.

У міністерстві також звернули увагу, що не мають даних про діяльність релігійних структур, які діють на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим та на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.