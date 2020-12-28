УКР
Створення Помісної Церкви
В Україні діє понад 7 тисяч релігійних громад ПЦУ і майже 12,5 тисяч - УПЦ МП, - МКІП

В Україні нараховується 7097 релігійних організацій, які належать до структури Православної церкви України (ПЦУ), і 12410 – зі структури Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

Про це йдеться в отриманій 28 грудня відповіді Міністерства культури та інформаційної політики на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Статистичний звіт, на який посилається міністерство, містить застарілі майже на рік дані (станом на 01.01.2020). Вперше вони були оприлюднені в наказі Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.04.2020 № 1657.

"Для проведення богослужінь релігійні організації Православної церкви України використовували 5299 культових та пристосованих під молитовні будівель: 3673 культові будівлі та 1626 приміщень, пристосованих під молитовні. Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом налічувала 12410 релігійних організацій, які своєму користуванні мали 11157 культових та пристосованих під молитовні будівель, зокрема 7804 культових будівель та 3353 приміщень, пристосованих під молитовні", – сказано у відповіді.

Читайте також: ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

У міністерстві також звернули увагу, що не мають даних про діяльність релігійних структур, які діють на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим та на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Міністерство культури (771) УПЦ МП (1224) ПЦУ (797)
+23
УПЦ МП не существует.Есть незаконный филиал РПЦ в Украине.Когда уже цензоровские редакторы раздуплятся?
показати весь коментар
28.12.2020 22:47 Відповісти
+15
И это при том, что прихожан ПЦУ 38% населения , а прихожан МП 25%! Твари московитские только показухой занимаются.
показати весь коментар
28.12.2020 22:44 Відповісти
+15
МП це філія ФСБ в Україні!!! Нах,за порєбрік,цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!)
показати весь коментар
28.12.2020 22:52 Відповісти
Скільки нероб ... піпец , а толку з них як з цапа молока .
показати весь коментар
28.12.2020 22:41 Відповісти
ПЦУ - це прямий звязок з церквою, яка хрестила київську русь...іншої тоді не було...
а в москві тоді не було ніякої церкви..
це до питання про спадковість і спадщину...
без цього історія лише з 1991 року
показати весь коментар
28.12.2020 23:31 Відповісти
Хто мене знає - мене важко звинуватити у прихильності до москалів. але правда така: прямий звязок з цеквою, яка хресттила Русь має грекокатолицька церква. Коли у констанитинополі почали хазяйнувати османи-мусульмани, то доступ до патріарха надзвичайно утруднився (до речі: статут церкви забороняє епіскопам чи митрополитам покидати місце прописки). І висвячувати в Україні митрополитів стало неможливим. І тоді руські князі і епіскопи звернулися до папи, аби стати під його руку. Чим розгнівали Великого Князя Константина Острозького. Ну не оцінив князь такого вигідного ходу. Частина епіскопів таких пішла під омофор папи (зверніть увагу на вигоди виторгувані ними: православний обряд, українська мова богослужіння), часттина так і бовталася вибираючи митрополитів поміж себе або навіть без оних.
І лише Сагайдачний, коли патріарх єрусалимський Єремія (якого послав саме султан) пішов через Україну висвячувати митрополита у москву (там був самозванець), то зажадав перед цим висвятити митрополита і для Києва. Тобто і в москві і в нас висвята була не від Константинополя, а від Єрусалиму. Певно боявся султан відпускати саме Константинопольсько. Боявся, що козаки можуть можуть оставитти патріарха у себе і тоді стати справді центром хрестиянства (ще й уніати на заході ).
Це я пояснюю для тих упоротих, що гавкають на віруючих та їхню релігійну організацію як якихось придурків. Як бачите: у Османській імперії ці питання нне вважали якимись нне вартими уваги. Але посилаючи до слабої і йогнутої на всю голову москви Єремію, все ж султан помилився. Бо не стала москва більш цивілізованою. А пихи і самовпевненості додалося аж до того, що майбутня російська імперія завдала османській дуже великих втрат. Ну хто ж знав?
показати весь коментар
29.12.2020 00:21 Відповісти
це лише додає барв українській церкві,..
отже єрусалимський патріарх доповнив українську церкву, як і папа?
показати весь коментар
29.12.2020 16:05 Відповісти
Якщо висвячення творилося з ласки султана, то барв дійсно аж занадто. До речі: Єремія висвятив сина (!) митрополита московського, бо сам той перебував у полоні польського короля. коли митрополит повернувся з полону, то москалі сина прогнали і знову поставили папашу . Отака легітимність московської церкви. Патріархат вирвали загрозою життю гостю із Константинополя. Потім та згода на патріархат була визнана неканонічною. Потім, коли московія набрала достатньої сили, то старим "папам" прийшлось миритись з існуванням самозванців. Потім петро-збоченець взагалі відмінив патріарха. Але військова сила імперії і гроші з грабунку територій змушували до прихильності і визнання навколишніх православних церков. Яких росія визволяла з під турецького панування.
Якщо коротко: час все розставляє на свої місця. І ПЦУ визнають всі церкви. А якщо буде діалог із греко-католиками, то Україна має шанс стати дуже впливовою у християнському світі.
Якщо коротко: час все розставляє на свої місця. І ПЦУ визнають всі церкви. А якщо буде діалог із греко-католиками, то Україна має шанс стати дуже впливовою у християнському світі.
показати весь коментар
31.12.2020 17:32 Відповісти
Коли хрестили Русь, москви ще не було. а на тому місці, де є зараз москва, ще жаби квакали в болотах.
показати весь коментар
29.12.2020 00:22 Відповісти
Треба зауважити, що й розділу на католиків і православних ще не було.
показати весь коментар
31.12.2020 17:33 Відповісти
Так кацапы для массовки и придания статусности "митрапАлитов" уже во всех райцентрах и п.г.т. поназначали.
Их прихожане интересуют в последнюю очередь, как дополнение к политическому заказу луноликого Пу. А так: недвижимость (в снежной Нигерии все сооружения - собственность церкви, а не религиозной общины как у нас), бизнес без налогов, отмывка грязных денег и пр.
показати весь коментар
28.12.2020 22:54 Відповісти
Головне пастух,а стадо баранів знайдеться !!)
показати весь коментар
28.12.2020 23:00 Відповісти
у полтавські епархії РпЦ був Філіп, випускник біофаку ХГУ, психолог за професією. Я мав з ним спілкування. Ганяв попів-алкашів та інших пройдисвітів. Але кременчуцькі вирішили вийти з під його влади дуже просто - створили із благословення Києва власний епіскопат. Ходили слухи, що... Не буду повторювати, бо не був свідком тих злочинів. Отак у кожній області. Був один епіскоп на область, стало двоє-троє. Багато попів мцп - малограмотні пройдисвіти, у яких в руках влада і ресурси. НЕ забуваємо: Новінський, Шуфрич та багато інших депутатів і начальників підтримуюють саме РПЦ. Багато попів стало фермерами. Ну звичайно ж не на тракторі самі їздять.
показати весь коментар
29.12.2020 00:29 Відповісти
Советую тебе пройтись и проехаться по храмам и монастырям ПЦУ и УПЦ и проверить эту статистику. Уверяю, сильно удивишься. Прихожане - это люди регулярно посещающие богослужения, а не патриотически настроенные атеисты, которых записывают в прихожан ПЦУ, равно, как и верующих, но не посещающих храмы людей. Я знаю эти опросы, - подходят к человеку и спрашивают - ты поддерживаешь ПЦУ или УПЦ ? А верит ли человек в Бога, ходит ли он в храм или вообще принадлежит к другой конфессии (католик, греко-католик, баптист, иудей, мусульманин...) - это никого не интересует. Вот отсюда и вытекает подобная, за уши притянутая, статистика.
показати весь коментар
28.12.2020 23:20 Відповісти
Зїздь подивись як в Зах.Україні паства іде до церкви і як на Півд.,Цент. та Схід.Україні ідуть до церкви !!)
показати весь коментар
28.12.2020 23:44 Відповісти
Не пойму к чему ты ведёшь ?
показати весь коментар
29.12.2020 00:17 Відповісти
Редактори ,то таке,цікаво коли народ роздуплиться !!)
показати весь коментар
28.12.2020 22:57 Відповісти
Я прочитав спочатку, то подумав, що мені привиділось
показати весь коментар
28.12.2020 23:32 Відповісти
В Украине действует Медведчук, Ермак и Зеленский. Как там они вещали, Томос на хлеб не намажешь, поэтому они намазали на свой хлеб украинцев.
показати весь коментар
28.12.2020 22:49 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 22:53 Відповісти
Все попы УпцМп внештатные и со званиями скорее всего
показати весь коментар
28.12.2020 22:56 Відповісти
Штатні чи позаштатні,в званнях чи ні ,пох,за порєбрік !!!
показати весь коментар
28.12.2020 22:59 Відповісти
А вы ещё удивляетесь откуда в Украине такая бедность? А откуда богатство возьмётся при таком количестве тунеядцев и дураков, своих попов мало так ещё мацковских корми...
показати весь коментар
28.12.2020 23:01 Відповісти
За місце на сільському кладовищі 500 грн попу в лапу відстьобнули. Я вже мовчу за міста...
показати весь коментар
28.12.2020 23:11 Відповісти
Разве места на кладбищах священники распределяют ?
показати весь коментар
28.12.2020 23:23 Відповісти
порошенко вміє визначати пріоритети -
- віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини чи литви тому підтвердження
показати весь коментар
28.12.2020 23:38 Відповісти
Це наріжні кам
показати весь коментар
28.12.2020 23:47 Відповісти
Эти общины наверняка зомбируют половину населения и их поборы можно сравнивать с бюджетом Украины...
показати весь коментар
28.12.2020 23:05 Відповісти
Третє тисячоліття на дворі, а ми, незалежна Україна, і досі цих дармоїдів запорєюбрікових годуємо. Женіть цих попів кагебешних сраним віником на масковію.
показати весь коментар
28.12.2020 23:07 Відповісти
україна може відбутись, а може й ні...
кажуть, що приречені на те, щоб відбулась
показати весь коментар
28.12.2020 23:40 Відповісти
Україна відбулася ще тоді, коли на московських болотах жаби квакали. Зрадників в Україні багато, ось саме це наша біда. Ці зрадники протягом всієї історії намагались знищити Неньку, вони і зараз над цим працюють. Дєрьмак та Янелох тому яскравий приклад.
показати весь коментар
28.12.2020 23:50 Відповісти
Про що говорити, якщо навіть деякі колишні президенти в рясі дячка рпц красувались.
показати весь коментар
28.12.2020 23:16 Відповісти
про віру, мову та армію
показати весь коментар
28.12.2020 23:41 Відповісти
73%лохів їх якраз і не схавали...

фактично в цих трьох словах лозунгу викладена українська ідея...
віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини, литви тому підтвердження

про мир, труд, май сказати нема чого...звучне, односкладне, безсмисленне поєднання..
по українськи не скандувалось - слово травень спотворювало всю звучність
показати весь коментар
29.12.2020 15:54 Відповісти
Вот потому надо провести украинский референдум о статусе кацапского сатаната в Украине . Должно быть 2 вопроса 1- признать иностранной церковью с обязательной вывеской , что это мудачье благославляет наших врагов , 2- полный запрет этой секты с конфискацией всего что эти твари нажили обманывая доверчивых граждан Украины.
показати весь коментар
28.12.2020 23:24 Відповісти
РПЦ в Україні, а не УПЦ, ще й не канонічні вони тут.
показати весь коментар
28.12.2020 23:44 Відповісти
" Невежды во власти" Иисус Христос 25 г.н.э
показати весь коментар
28.12.2020 23:53 Відповісти
Какая разрица, с этим православным быдлячим населением мы долго будем строить независимую Украину, или ждать, когда передохнут совки и хохлы и придет новое поколение, не знаю.
показати весь коментар
29.12.2020 00:00 Відповісти
1000%
показати весь коментар
29.12.2020 00:45 Відповісти
Немає УПЦ МП, є РПЦ в Україні... Фєдєрамтова православнута сєкта...
показати весь коментар
29.12.2020 00:39 Відповісти
існують бо їх керівник має корупційні зв*язки у Верховному Суді куди заносить гроші..і адміністративні суди заборонили всі намагання ліквідувати незаконні приходи московського патріархату які не приводять свої статути у відповідність до закону...І більшість цієї шушери з судової гілки влади ходить замолювати грихи до московського пархату
показати весь коментар
29.12.2020 01:26 Відповісти
жаль, что у раскольнической церкви больше приходов... но люди, которые раскольнические приходы посещают, когда-то поймут - они являются последователями нечисти на Земле и несут в свои семьи только зло... может понимание их изменит... но для начала пусть посмотрят на онуфрия - даже его внешний вид является воплощением человеконенавистничества... не говоря уже о его речах, исполненных ненавистью к украинцам...
показати весь коментар
29.12.2020 04:59 Відповісти
Мракобісся яке помножене на ФСБ.
показати весь коментар
29.12.2020 06:23 Відповісти
Подякуйте Баканову, що ця мережа ФСБ, знов чухає себе краще за всі інші.
Ви зробили це РАЗОМ!
показати весь коментар
29.12.2020 07:10 Відповісти
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні сатанинської РПЦ.
показати весь коментар
29.12.2020 07:23 Відповісти
Вся партия ОПЗЖ держится на прихожанах РПЦ.
показати весь коментар
29.12.2020 08:31 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 09:17 Відповісти
имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий

12 тыс. молитвенных зданий на 40 млн. человек.
Это 3300 человек на одну церковь!
По воскресеньям и праздникам набиваются как селедки?
показати весь коментар
29.12.2020 10:16 Відповісти
12,5 тысяч гадюшников гундяевской секты и это на 30-м году независимости, и 7-м году войны с московским миром, дно, а какой победе можно говорить, только о капитуляции, где эти шляшковцы, тягниборцы, все катаются голой Ж, по разлитым щам, на бабло барыг и с ТВ обвиняют во всем пороха, типа нашли в зе-цирке, место для своего шоу.
показати весь коментар
29.12.2020 10:33 Відповісти
Сколько трутней в Украине. Средневековье, никак иначе, и всю эту ораву надо кормить бедной пастве))))
показати весь коментар
29.12.2020 11:13 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 11:28 Відповісти
--Не може такого бути щоб закордонна церква (МП) нашого найлютішого кривавого ворога окупанта в світі, вона теж не була ворожою нам українцям. І так воно і є, в Україні окупаційна церква московського патріархату (УПЦ - МП, це філіал кацапської РПЦ) який у всьому сприяє кремлівським фашистам )(уйла в їх кривавій загарбницькій війні проти України. Підтримує вона і тимчасову окупацію проклятою москвою суверенну українську землю Криму і Донбасу. Заохочує злочинну федералізацію і знищення суверенітету Української держави. І разом з проклятим кремлем намагається знищити рідну нам українську мову і рідну українську церкву ПЦУ. Ну а що треба чинити з усіма ворогами Української держави незалежно до яких організацій навіть релігійних ці вороги не відносилися. Так, і з ними кацапськими " святошами "треба поступати дуже жорстко, точно так як і з усіма іншими лютими ворогами окупантами Української держави .
показати весь коментар
29.12.2020 11:29 Відповісти
 
 