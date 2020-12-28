В Україні діє понад 7 тисяч релігійних громад ПЦУ і майже 12,5 тисяч - УПЦ МП, - МКІП
В Україні нараховується 7097 релігійних організацій, які належать до структури Православної церкви України (ПЦУ), і 12410 – зі структури Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.
Про це йдеться в отриманій 28 грудня відповіді Міністерства культури та інформаційної політики на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Статистичний звіт, на який посилається міністерство, містить застарілі майже на рік дані (станом на 01.01.2020). Вперше вони були оприлюднені в наказі Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.04.2020 № 1657.
"Для проведення богослужінь релігійні організації Православної церкви України використовували 5299 культових та пристосованих під молитовні будівель: 3673 культові будівлі та 1626 приміщень, пристосованих під молитовні. Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом налічувала 12410 релігійних організацій, які своєму користуванні мали 11157 культових та пристосованих під молитовні будівель, зокрема 7804 культових будівель та 3353 приміщень, пристосованих під молитовні", – сказано у відповіді.
У міністерстві також звернули увагу, що не мають даних про діяльність релігійних структур, які діють на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим та на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
а в москві тоді не було ніякої церкви..
це до питання про спадковість і спадщину...
без цього історія лише з 1991 року
І лише Сагайдачний, коли патріарх єрусалимський Єремія (якого послав саме султан) пішов через Україну висвячувати митрополита у москву (там був самозванець), то зажадав перед цим висвятити митрополита і для Києва. Тобто і в москві і в нас висвята була не від Константинополя, а від Єрусалиму. Певно боявся султан відпускати саме Константинопольсько. Боявся, що козаки можуть можуть оставитти патріарха у себе і тоді стати справді центром хрестиянства (ще й уніати на заході ).
Це я пояснюю для тих упоротих, що гавкають на віруючих та їхню релігійну організацію як якихось придурків. Як бачите: у Османській імперії ці питання нне вважали якимись нне вартими уваги. Але посилаючи до слабої і йогнутої на всю голову москви Єремію, все ж султан помилився. Бо не стала москва більш цивілізованою. А пихи і самовпевненості додалося аж до того, що майбутня російська імперія завдала османській дуже великих втрат. Ну хто ж знав?
отже єрусалимський патріарх доповнив українську церкву, як і папа?
Якщо коротко: час все розставляє на свої місця. І ПЦУ визнають всі церкви. А якщо буде діалог із греко-католиками, то Україна має шанс стати дуже впливовою у християнському світі.
Их прихожане интересуют в последнюю очередь, как дополнение к политическому заказу луноликого Пу. А так: недвижимость (в снежной Нигерии все сооружения - собственность церкви, а не религиозной общины как у нас), бизнес без налогов, отмывка грязных денег и пр.
- віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини чи литви тому підтвердження
кажуть, що приречені на те, щоб відбулась
фактично в цих трьох словах лозунгу викладена українська ідея...
про мир, труд, май сказати нема чого...звучне, односкладне, безсмисленне поєднання..
по українськи не скандувалось - слово травень спотворювало всю звучність
Ви зробили це РАЗОМ!
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні сатанинської РПЦ.
12 тыс. молитвенных зданий на 40 млн. человек.
Это 3300 человек на одну церковь!
По воскресеньям и праздникам набиваются как селедки?