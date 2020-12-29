КБ "Південне" йде на простій через COVID-19

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. Янгеля" з 4 січня 2021 року йде на простій через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Український мілітарний портал, передає Цензор.НЕТ.

Простий підприємства триватиме до видання окремого наказу про відновлення роботи. На час простою співробітникам виплачуватимуть 2/3 ставки, але не менше мінімальної зарплати.

"Станом на 28 грудня на підприємстві зафіксовані обставини, які призвели до відсутності організаційних умов, необхідних для виконання роботи і які стали наслідками обмежувальних заходів", - йдеться в наказі в.о. гендиректора КБ Михайла Бондаря.

Також читайте: Кабмін виділив "Південмашу" 210 млн грн на погашення заборгованості із зарплати

Інформацію про вихід на простій підприємства LIGA.net також підтвердили в КБ "Південне". У КБ повідомили, що обстановка на підприємстві нормальна, а "відсоток захворюваності дуже низький".

КБ "Південне" - стратегічне держпідприємство, засноване в 1954 році на базі заводу "Південмаш". Компанія працює на космічному ринку: створює ракети-носії, двигуни і космічні транспортні системи. Компанія брала участь у створенні РКК "Зеніт", ракет носіїв "Антарес" і "Циклон-4М". Компанія також створила чотири покоління бойових ракетних комплексів. "Південне" активно бере участь у міжнародних космічно проєктах. У 2018 році на підприємстві працювало 5000 співробітників.



