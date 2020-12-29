УКР
КБ "Південне" йде на простій через COVID-19

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. Янгеля" з 4 січня 2021 року йде на простій через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Український мілітарний портал, передає Цензор.НЕТ.

Простий підприємства триватиме до видання окремого наказу про відновлення роботи. На час простою співробітникам виплачуватимуть 2/3 ставки, але не менше мінімальної зарплати.

"Станом на 28 грудня на підприємстві зафіксовані обставини, які призвели до відсутності організаційних умов, необхідних для виконання роботи і які стали наслідками обмежувальних заходів", - йдеться в наказі в.о. гендиректора КБ Михайла Бондаря.

Кабмін виділив "Південмашу" 210 млн грн на погашення заборгованості із зарплати

Інформацію про вихід на простій підприємства LIGA.net також підтвердили в КБ "Південне". У КБ повідомили, що обстановка на підприємстві нормальна, а "відсоток захворюваності дуже низький".

КБ "Південне" - стратегічне держпідприємство, засноване в 1954 році на базі заводу "Південмаш". Компанія працює на космічному ринку: створює ракети-носії, двигуни і космічні транспортні системи. Компанія брала участь у створенні РКК "Зеніт", ракет носіїв "Антарес" і "Циклон-4М". Компанія також створила чотири покоління бойових ракетних комплексів. "Південне" активно бере участь у міжнародних космічно проєктах. У 2018 році на підприємстві працювало 5000 співробітників.

То мабуть час визнчитись,КБ"Южноє"(укр.),чи "Пивдене"(рос.) !!!)))
29.12.2020 10:28 Відповісти
Да редактору надо написать
Уже несколько раз я обращала их внимание «Панасоник не переводится»
Но они не обращают внимания на это - хотя этим нбюансам учат в интституте
29.12.2020 10:33 Відповісти
Правопис ім"я власного вивчают ще в школі !!!)))
29.12.2020 10:44 Відповісти
Колись в 90-х ми як пішли на простій перед Новим роком, так і вийшли аж 6 березня.
29.12.2020 10:17 Відповісти
Вот если бы Северная Нигерия свалилась в отстой из-за ковид19, то была бы от этого китайского вируса хоть какая-то польза.
показати весь коментар
29.12.2020 10:19 Відповісти
Запаребріку пофігу на ковід, лапті працюватимуть до останньго лаптя.
показати весь коментар
29.12.2020 10:25 Відповісти
там стадный иммунитет со времен опричных дыб и плетей...
показати весь коментар
29.12.2020 10:31 Відповісти
""По состоянию на 28 декабря на предприятии зафиксированы обстоятельства, которые привели к отсутствию организационных условий, необходимых для выполнения работы и которые стали последствиями ограничительных мер", - говорится в приказе и.о. гендиректора КБ Михаила Бондаря."

https://censor.net/ru/n3239585
29.12.2020 10:21 Відповісти
Закосневшее оно,живёт на старых наработках.На Маска надо ориентироваться!Открывать кучу направлений.Маск один завалил Роскосмос и Газпром и Роснефть.Сделал Кремль побирушкой.Сейчас в Украине модно кидалово,а не реальное производство и технические мозги.Русский сегмент МКС -дырявое решето. И это не Маск виноват.Там даже робот Фёдор взбунтовался против алконавтов ордынских,потому что мозги американские.
29.12.2020 10:45 Відповісти
Да там давно все не весело, а после смерти генерального вообще скорее всего наступит Ж, ибо даже не сомневаюсь что новым генеральным станет какой- нибудь костюмер из 95 квартала . И да там уже несколько месяцев была 3х дневка .
С другой стороны» а какая разница? Правда 73%?
29.12.2020 10:56 Відповісти
 
 