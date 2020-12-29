КБ "Южное" уходит в простой из-за COVID-19

ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. Янгеля" с 4 января 2021 года уходит в простой из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Цензор.НЕТ.

Простой предприятия продлится до издания отдельного приказа о возобновлении работы. На время простоя сотрудникам будут выплачивать 2/3 ставки, но не меньше минимальной зарплаты.

"По состоянию на 28 декабря на предприятии зафиксированы обстоятельства, которые привели к отсутствию организационных условий, необходимых для выполнения работы и которые стали последствиями ограничительных мер", – говорится в приказе и.о. гендиректора КБ Михаила Бондаря.

Информацию о уходе в простое предприятия LIGA.net также подтвердили в КБ "Южное". В КБ сообщили, что обстановка на предприятии нормальная, а "процент заболеваемости очень низкий".

КБ "Южное" – стратегическое госпредприятие, основанное в 1954 году на базе завода "Южмаш". Компания работает на космическом рынке: создает ракеты-носители, двигатели и космические транспортные системы. Компания участвовала в создании РКК "Зенит", ракет носителей "Антарес" и "Циклон-4М". Компания также создала четыре поколения боевых ракетных комплексов. Южное активно участвует в международных космически проектах. В 2018 году на предприятии работало 5000 сотрудников.



