КБ "Южное" уходит в простой из-за COVID-19
ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. Янгеля" с 4 января 2021 года уходит в простой из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Цензор.НЕТ.
Простой предприятия продлится до издания отдельного приказа о возобновлении работы. На время простоя сотрудникам будут выплачивать 2/3 ставки, но не меньше минимальной зарплаты.
"По состоянию на 28 декабря на предприятии зафиксированы обстоятельства, которые привели к отсутствию организационных условий, необходимых для выполнения работы и которые стали последствиями ограничительных мер", – говорится в приказе и.о. гендиректора КБ Михаила Бондаря.
Информацию о уходе в простое предприятия LIGA.net также подтвердили в КБ "Южное". В КБ сообщили, что обстановка на предприятии нормальная, а "процент заболеваемости очень низкий".
КБ "Южное" – стратегическое госпредприятие, основанное в 1954 году на базе завода "Южмаш". Компания работает на космическом рынке: создает ракеты-носители, двигатели и космические транспортные системы. Компания участвовала в создании РКК "Зенит", ракет носителей "Антарес" и "Циклон-4М". Компания также создала четыре поколения боевых ракетных комплексов. Южное активно участвует в международных космически проектах. В 2018 году на предприятии работало 5000 сотрудников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/n3239585
Уже несколько раз я обращала их внимание «Панасоник не переводится»
Но они не обращают внимания на это - хотя этим нбюансам учат в интституте
С другой стороны» а какая разница? Правда 73%?