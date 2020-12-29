РУС
КБ "Южное" уходит в простой из-за COVID-19

КБ

ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. Янгеля" с 4 января 2021 года уходит в простой из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Цензор.НЕТ.

Простой предприятия продлится до издания отдельного приказа о возобновлении работы. На время простоя сотрудникам будут выплачивать 2/3 ставки, но не меньше минимальной зарплаты.

"По состоянию на 28 декабря на предприятии зафиксированы обстоятельства, которые привели к отсутствию организационных условий, необходимых для выполнения работы и которые стали последствиями ограничительных мер", – говорится в приказе и.о. гендиректора КБ Михаила Бондаря.

Информацию о уходе в простое предприятия LIGA.net также подтвердили в КБ "Южное". В КБ сообщили, что обстановка на предприятии нормальная, а "процент заболеваемости очень низкий".

КБ "Южное" – стратегическое госпредприятие, основанное в 1954 году на базе завода "Южмаш". Компания работает на космическом рынке: создает ракеты-носители, двигатели и космические транспортные системы. Компания участвовала в создании РКК "Зенит", ракет носителей "Антарес" и "Циклон-4М". Компания также создала четыре поколения боевых ракетных комплексов. Южное активно участвует в международных космически проектах. В 2018 году на предприятии работало 5000 сотрудников.

То мабуть час визнчитись,КБ"Южноє"(укр.),чи "Пивдене"(рос.) !!!)))
29.12.2020 10:28 Ответить
Да редактору надо написать
Уже несколько раз я обращала их внимание «Панасоник не переводится»
Но они не обращают внимания на это - хотя этим нбюансам учат в интституте
29.12.2020 10:33 Ответить
Правопис ім"я власного вивчают ще в школі !!!)))
29.12.2020 10:44 Ответить
Колись в 90-х ми як пішли на простій перед Новим роком, так і вийшли аж 6 березня.
29.12.2020 10:17 Ответить
Вот если бы Северная Нигерия свалилась в отстой из-за ковид19, то была бы от этого китайского вируса хоть какая-то польза.
29.12.2020 10:19 Ответить
Запаребріку пофігу на ковід, лапті працюватимуть до останньго лаптя.
29.12.2020 10:25 Ответить
там стадный иммунитет со времен опричных дыб и плетей...
29.12.2020 10:31 Ответить
""По состоянию на 28 декабря на предприятии зафиксированы обстоятельства, которые привели к отсутствию организационных условий, необходимых для выполнения работы и которые стали последствиями ограничительных мер", - говорится в приказе и.о. гендиректора КБ Михаила Бондаря."

https://censor.net/ru/n3239585
29.12.2020 10:21 Ответить
То мабуть час визнчитись,КБ"Южноє"(укр.),чи "Пивдене"(рос.) !!!)))
29.12.2020 10:28 Ответить
Да редактору надо написать
Уже несколько раз я обращала их внимание «Панасоник не переводится»
Но они не обращают внимания на это - хотя этим нбюансам учат в интституте
29.12.2020 10:33 Ответить
Правопис ім"я власного вивчают ще в школі !!!)))
29.12.2020 10:44 Ответить
І ТМ"Нестле",це не ТМ"Гнездо" !!!))))
29.12.2020 10:45 Ответить
это в забайдонной америке сиэнэнные фейкометатели - из гарвардов и йелей, а в стране вылившейся за края перебродившей сои хватает и плевательных навыков детсадовской песочницы.
29.12.2020 10:49 Ответить
Закосневшее оно,живёт на старых наработках.На Маска надо ориентироваться!Открывать кучу направлений.Маск один завалил Роскосмос и Газпром и Роснефть.Сделал Кремль побирушкой.Сейчас в Украине модно кидалово,а не реальное производство и технические мозги.Русский сегмент МКС -дырявое решето. И это не Маск виноват.Там даже робот Фёдор взбунтовался против алконавтов ордынских,потому что мозги американские.
29.12.2020 10:45 Ответить
Да там давно все не весело, а после смерти генерального вообще скорее всего наступит Ж, ибо даже не сомневаюсь что новым генеральным станет какой- нибудь костюмер из 95 квартала . И да там уже несколько месяцев была 3х дневка .
С другой стороны» а какая разница? Правда 73%?
29.12.2020 10:56 Ответить
 
 