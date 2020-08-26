Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

Кабинет министров выделил 210 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты сотрудникам производственного объединения "Южный машиностроительный завод имени Макарова" (Днепр).

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, информирует Цензор.НЕТ.

"Средства госбюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате зарплаты сотрудникам в размере 210 млн грн", - указало Минэкономики по итогам правительственного заседания в среду.

ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.

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Ранее в среду "Южмаш" посетил президент Владимир Зеленский. Он сравнил предприятие с компаниями американского миллиардера Илона Маска и посетовал, что находить деньги на погашение долгов по зарплате "тяжело".