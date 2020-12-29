УКР
На Полтавщині через вибух петарди 10-річній дівчинці відірвало фаланги пальців, - поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом травмування петардою 10-річної дівчинки в місті Кременчук Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба управління Національної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, до відділення №1 Кременчуцького відділу поліції Полтавщини надійшла інформація від медиків місцевої дитячої лікарні про госпіталізацію 10-річної дівчинки. За попереднім діагнозом лікарів, дитина зазнала травми у вигляді ампутації дистальної фаланги 3-го та 4-го пальця, а також рвану рану 1-го пальця лівої кисті.

"За попередньою версією слідства, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки. Унаслідок вибуху піротехнічного виробу дівчинка зазнала тілесних ушкоджень та доставлена до дитячого медичного закладу Кременчука", - йдеться в повідомленні.

За фактом травмування дитини слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

+7
Раньше девочки с куклами играли, теперь с петардами. Куда катится этот мир?
29.12.2020 11:28 Відповісти
+4
Приматы понакупали для бухой развлекухи петард и не спрятали от ребенка. Вот и результат
29.12.2020 11:35 Відповісти
+4
полиция , почему вы не пресекаете продавать такие " ГРАНАТЫ " ??? в моем детстве ГРОМЧЕ пистона и хлопушки в магазинах не ПРОДАВАЛИ !!! теперь будем КОРМИТЬ инвалида всю жизнь (((( так же нельзя , ну в самом то деле (((((
29.12.2020 12:14 Відповісти
29.12.2020 11:28 Відповісти
Родителям-головы,оторвать.
показати весь коментар
29.12.2020 11:29 Відповісти
а то!
родуны обязаны на цыпках бегать за детищем, прям как Яхве
б*же, да сто раз скажи своему рабенку шо не суй гвоздь в розетку и шо получится? правильно - тебе "отрывают голову"
показати весь коментар
29.12.2020 11:32 Відповісти
29.12.2020 11:35 Відповісти
https://youtu.be/QCzP6jacYGM Подерев"янський
Не треба ні за ким бігати, треба мати авторитет батьківський і все. Послухайте слова Подерев"янського. Сказав прямо, але дуже влучно
показати весь коментар
29.12.2020 13:17 Відповісти
а, потом посмотрю, но уже смотрел.
и чего же, прости б*же, он не предупредил?
ймовірно шо у нас тві третини населення як Свирид Панасов та Гліб Яков? (досліджують глибину глибин?)
Ну й нехай щастить їм..... та й нам з ними(на вибори не ходив та не піду - відразливо, три крайні і подалі)
показати весь коментар
29.12.2020 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VQTzXbi8FHw

различные петарды - и результат.
не все петарды безопасны.
показати весь коментар
29.12.2020 11:31 Відповісти
Вокруг огромное количество опасностей, которые подстерегают не только детей. Те же пресловутые розетки, автомобильный трафик, лестницы, балконы, газовые плиты и т.д. и т.п. Всё это доступно детям, и только здравый смысл помогает избежать травм и смертей от всего этого. Но только петарды, почему-то, занимают умы сострадальцев...
показати весь коментар
29.12.2020 11:41 Відповісти
Це називається природній добір: виживають розумніші та найсильніші
показати весь коментар
29.12.2020 11:57 Відповісти
ну таки "розумніші та найсильніші " в первую очередь погибают а сцыкуны боясь всего всего и до президентов дорастают
показати весь коментар
29.12.2020 13:34 Відповісти
,☹️☹️☹️ а что за петарды такие ,это больше похоже на динамит ,😡
показати весь коментар
29.12.2020 12:09 Відповісти
29.12.2020 12:14 Відповісти
Новогодний хоррор.. И стопудово продолжение будет.
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
Петарды можно и нужно смело запрещать! Пользоваться только в специально отведенных местах и только специально обученными людьми! На Майдане они уже не пригодятся, благо у всех уже есть оружие...
показати весь коментар
29.12.2020 13:38 Відповісти
А еще запретить любые ножи, топоры,а также спички, зажигалки, ну и автомобили, само собой.
показати весь коментар
29.12.2020 15:20 Відповісти
 
 