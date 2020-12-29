На Полтавщині через вибух петарди 10-річній дівчинці відірвало фаланги пальців, - поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом травмування петардою 10-річної дівчинки в місті Кременчук Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба управління Національної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, до відділення №1 Кременчуцького відділу поліції Полтавщини надійшла інформація від медиків місцевої дитячої лікарні про госпіталізацію 10-річної дівчинки. За попереднім діагнозом лікарів, дитина зазнала травми у вигляді ампутації дистальної фаланги 3-го та 4-го пальця, а також рвану рану 1-го пальця лівої кисті.

"За попередньою версією слідства, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки. Унаслідок вибуху піротехнічного виробу дівчинка зазнала тілесних ушкоджень та доставлена до дитячого медичного закладу Кременчука", - йдеться в повідомленні.

За фактом травмування дитини слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

