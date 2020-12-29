На Полтавщині через вибух петарди 10-річній дівчинці відірвало фаланги пальців, - поліція
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом травмування петардою 10-річної дівчинки в місті Кременчук Полтавської області.
Про це повідомляє пресслужба управління Національної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, до відділення №1 Кременчуцького відділу поліції Полтавщини надійшла інформація від медиків місцевої дитячої лікарні про госпіталізацію 10-річної дівчинки. За попереднім діагнозом лікарів, дитина зазнала травми у вигляді ампутації дистальної фаланги 3-го та 4-го пальця, а також рвану рану 1-го пальця лівої кисті.
"За попередньою версією слідства, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки. Унаслідок вибуху піротехнічного виробу дівчинка зазнала тілесних ушкоджень та доставлена до дитячого медичного закладу Кременчука", - йдеться в повідомленні.
За фактом травмування дитини слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
родуны обязаны на цыпках бегать за детищем, прям как Яхве
б*же, да сто раз скажи своему рабенку шо не суй гвоздь в розетку и шо получится? правильно - тебе "отрывают голову"
Не треба ні за ким бігати, треба мати авторитет батьківський і все. Послухайте слова Подерев"янського. Сказав прямо, але дуже влучно
и чего же, прости б*же, он не предупредил?
ймовірно шо у нас тві третини населення як Свирид Панасов та Гліб Яков? (досліджують глибину глибин?)
Ну й нехай щастить їм..... та й нам з ними(на вибори не ходив та не піду - відразливо, три крайні і подалі)
различные петарды - и результат.
не все петарды безопасны.