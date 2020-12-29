Депутату облради Миколаївщини вручили підозру через загибель дружини: недбало зберігав зброю

Поліція повідомила про підозру колишньому депутату Миколаївської облради у зв'язку із загибеллю його дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

За даними правоохоронців, політика підозрюють у недбалому зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство встановило, що чоловік загиблої грубо порушив передбачені нормативними актами правила й умови зберігання зброї та бойових припасів. За Інструкцією зброя та бойові припаси до неї мають зберігатися у металевих шафах, сейфах, при цьому зброя повинна зберігатись в розрядженому стані.

Підозрюваний залишив свій пістолет Форт-12РМ з гумовими кулями калібру 9 мм в машині.

29 червня між подружжям виникла сварка, в ході якої 33-річна жінка вибігла у двір, взяла з машини пістолет чоловіка, повернулася в будинок, закрилася в кімнаті на другому поверсі і вистрілила собі в голову.

Отримані результати низки експертиз підтверджують, що жінка вчинила самогубство.

Слідство триває.

У поліції не називають ім'я колишнього депутата, однак 29 червня ЗМІ повідомляли про смерть дружини депутата від "Батьківщини" Ігоря Івануни. 33-річну Христину Івануну виявили в будинку з пораненням у голову, поруч з нею лежав пістолет.