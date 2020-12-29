УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12581 відвідувач онлайн
Новини
5 107 16

Депутату облради Миколаївщини вручили підозру через загибель дружини: недбало зберігав зброю

Депутату облради Миколаївщини вручили підозру через загибель дружини: недбало зберігав зброю

Поліція повідомила про підозру колишньому депутату Миколаївської облради у зв'язку із загибеллю його дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

За даними правоохоронців, політика підозрюють у недбалому зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство встановило, що чоловік загиблої грубо порушив передбачені нормативними актами правила й умови зберігання зброї та бойових припасів. За Інструкцією зброя та бойові припаси до неї мають зберігатися у металевих шафах, сейфах, при цьому зброя повинна зберігатись в розрядженому стані.

Також дивіться: Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці. ВIДЕО

Підозрюваний залишив свій пістолет Форт-12РМ з гумовими кулями калібру 9 мм в машині.

29 червня між подружжям виникла сварка, в ході якої 33-річна жінка вибігла у двір, взяла з машини пістолет чоловіка, повернулася в будинок, закрилася в кімнаті на другому поверсі і вистрілила собі в голову.

Отримані результати низки експертиз підтверджують, що жінка вчинила самогубство.

Слідство триває.

У поліції не називають ім'я колишнього депутата, однак 29 червня ЗМІ повідомляли про смерть дружини депутата від "Батьківщини" Ігоря Івануни. 33-річну Христину Івануну виявили в будинку з пораненням у голову, поруч з нею лежав пістолет.

Автор: 

Миколаївська область (2349) Нацполіція (15426) вбивство (3154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
фигня какая то... министр мвд Кравченко, выстрелил себе в голову аж два раза из пистолета макарова , пот то - самоубийство. а тут непонятно...
показати весь коментар
29.12.2020 13:10 Відповісти
+5
А если бы она слетела со ступеней лестницы и сломала шею - небрежное хранение ступеней? Или проблема открыть шкаф и зарядить пистолет? Кстати, резинострел разве не разрешен "отдельным категориям лиц" для ношения в целях самозащиты? Или носить тоже надо в сейфе в разряженном состоянии и в таком же виде им защищаться?
показати весь коментар
29.12.2020 13:16 Відповісти
+4
А кому влепили подозрение в небежном хранении боеприпасов на складах, благополучно взлетевших в воздух в своё время?
показати весь коментар
29.12.2020 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Депутату облсовета Николаевщины вручили подозрение из-за гибели жены: небрежно хранил оружие - Цензор.НЕТ 2242
показати весь коментар
29.12.2020 13:09 Відповісти
фигня какая то... министр мвд Кравченко, выстрелил себе в голову аж два раза из пистолета макарова , пот то - самоубийство. а тут непонятно...
показати весь коментар
29.12.2020 13:10 Відповісти
https://censor.net/ua/user/212670 Из "ЧЗ".
показати весь коментар
29.12.2020 21:24 Відповісти
это просто потому, что у него кэрхера небыло )
показати весь коментар
29.12.2020 13:12 Відповісти
Ссора довела до самоубийства...,мне повезло с женой,ссор за 30 лет не было...только юмор...
показати весь коментар
29.12.2020 13:15 Відповісти
тоже как индусы в день свадьбы жене метку целевую на лбу нарисовал?
показати весь коментар
29.12.2020 13:25 Відповісти
Небрежное хранение жены. Не сохранил.
показати весь коментар
29.12.2020 13:16 Відповісти
А если бы она слетела со ступеней лестницы и сломала шею - небрежное хранение ступеней? Или проблема открыть шкаф и зарядить пистолет? Кстати, резинострел разве не разрешен "отдельным категориям лиц" для ношения в целях самозащиты? Или носить тоже надо в сейфе в разряженном состоянии и в таком же виде им защищаться?
показати весь коментар
29.12.2020 13:16 Відповісти
На РАБссии в питере недавно известный биолог выпал с 14 этажа..блогеры РАБссии говорят помогли...не Новичком...
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
Зовут биолога Александр Каганский
показати весь коментар
29.12.2020 13:23 Відповісти
новичок химическое оружие, а не биологическое... у биолога скорее ковид-19 ближе к теме.
показати весь коментар
29.12.2020 13:24 Відповісти
судя по результатам химией там занимаются биологи,а химики биологией
показати весь коментар
29.12.2020 13:27 Відповісти
это потому что у них стоматологи занимаются проктологией )))
показати весь коментар
29.12.2020 13:29 Відповісти
Депутату - подозрение в небрежном хранении.
Простому нищему гражданину пришили бы убийство.
показати весь коментар
29.12.2020 13:45 Відповісти
феерично отмазали...
показати весь коментар
29.12.2020 14:49 Відповісти
А кому влепили подозрение в небежном хранении боеприпасов на складах, благополучно взлетевших в воздух в своё время?
показати весь коментар
29.12.2020 14:57 Відповісти
 
 