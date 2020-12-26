Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці. ВIДЕО

Учасник конфлікту біля кафе Нової Каховки дістав із сумки знаряддя вбивства і вдарив військовослужбовця ЗСУ ззаду.

Про це у фейсбуці повідомив одеський активіст Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.

"У багатьох ЗМІ розганяється повідомлення, що військовослужбовець унаслідок бійки з цивільними помер на місці події. Все відбувалося в кафе в Новій Каховці. За інформацією, що дійшла до мене, хлопця просто ззаду вдарили, найімовірніше кастетом. Бійки як такої не було, був конфлікт і вбивство. А поліція, замість затримання винних, їх встановила, але не затримала. Тепер вони в розшуку. І є ймовірність, що справу можуть кваліфікувати як просто бійку, як "хуліганку", - повідомив активіст.

Він також вказав на небезпеку того, що зазначені медіа "убитого майже роблять винуватим".

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У наступному пості Гордієнко додав відео вбивства військовослужбовця ЗСУ.

"Ще раз акцентую увагу на тому, що поліцейські відпустили вбивць. Єдине кафе, що працює під час карантину. Боєць перебував у відпустці, а його начальство, тобто командування ЗСУ, починає співати ФСБшну тему, мовляв, боєць винен у тому, що пішов у кафе. ЗМІ почали розганяти ФСБшну версію, мовляв, була бійка і вбили в бійці військового. На відео чітко видно, що вбивця дістав із сумки знаряддя вбивства і вдарив по потилиці військовослужбовця", - зазначив активіст.

На його думку, "якби це був 2014 рік і Одеса, то ми уже давно всіх затримали і покарали б".

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"Але зараз реванш Портнова і Татарова... і "ватяні" ЗМІ, і загальний тренд п#здеця", - резюмує Гордієнко.

Нагадаємо, 26 грудня оперативне командування "Південь" повідомило, що напередодні в Новій Каховці Херсонської області військовослужбовець помер від тілесних ушкоджень після бійки з цивільними.