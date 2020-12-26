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Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці. ВIДЕО

Учасник конфлікту біля кафе Нової Каховки дістав із сумки знаряддя вбивства і вдарив військовослужбовця ЗСУ ззаду.

Про це у фейсбуці повідомив одеський активіст Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.

"У багатьох ЗМІ розганяється повідомлення, що військовослужбовець унаслідок бійки з цивільними помер на місці події. Все відбувалося в кафе в Новій Каховці. За інформацією, що дійшла до мене, хлопця просто ззаду вдарили, найімовірніше кастетом. Бійки як такої не було, був конфлікт і вбивство. А поліція, замість затримання винних, їх встановила, але не затримала. Тепер вони в розшуку. І є ймовірність, що справу можуть кваліфікувати як просто бійку, як "хуліганку", - повідомив активіст. 

Він також вказав на небезпеку того, що зазначені медіа "убитого майже роблять винуватим".

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Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці 01
Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці 02
Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці 03

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У наступному пості Гордієнко додав відео вбивства військовослужбовця ЗСУ.

"Ще раз акцентую увагу на тому, що поліцейські відпустили вбивць. Єдине кафе, що працює під час карантину. Боєць перебував у відпустці, а його начальство, тобто командування ЗСУ, починає співати ФСБшну тему, мовляв, боєць винен у тому, що пішов у кафе. ЗМІ почали розганяти ФСБшну версію, мовляв, була бійка і вбили в бійці військового. На відео чітко видно, що вбивця дістав із сумки знаряддя вбивства і вдарив по потилиці військовослужбовця", - зазначив активіст.

На його думку, "якби це був 2014 рік і Одеса, то ми уже давно всіх затримали і покарали б".

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"Але зараз реванш Портнова і Татарова... і "ватяні" ЗМІ, і загальний тренд п#здеця", - резюмує Гордієнко.

Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці 04

Нагадаємо, 26 грудня оперативне командування "Південь" повідомило, що напередодні в Новій Каховці Херсонської області військовослужбовець помер від тілесних ушкоджень після бійки з цивільними.

Автор: 

Нова Каховка (181) вбивство (3096) військовослужбовці (4775) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+68
"А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала",

- в Германии это би считалось что полицейские в сговоре.
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26.12.2020 23:03
+56
Земразь ролик скоро запишет
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26.12.2020 22:59
+44
Земрази правят бал...
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26.12.2020 23:00
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"Вдома" - казарма/общага?))). Не наша справа. Кабак=смерть? Нєбожитєлі Кийова злітаються на свої вєлюрьі близько 1-2год. заряджені коксами і з снопами трави в кишенях.
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27.12.2020 09:27 Відповісти
Возле моего дома убили ветерана АТО по той же схеме. Ночная пьянка, улица, нож в спину. Мне это не нравится. это мое дело.
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27.12.2020 09:35 Відповісти
Люди ви чи прип**яні на всю голову ? А як ще компенсувати находження на фронті під обстрілами снайпера і кожнодневне окопне життя ? Вояк не з санаторія приїхав, а відпочити від війни яка там йде попри відосики клоуна.
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27.12.2020 12:42 Відповісти
Печально, что компенсация за тяготы войны - смерть. Так быть не должно.
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27.12.2020 13:07 Відповісти
Русский мир убивает только сзади и сподтишка (примеров много Немцов, Аэропорт, Шпили, политики оппозиционеры Политковская и др. а на видео подрастающая смена)
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27.12.2020 05:44 Відповісти
Пілступний удар позаду... Тварини бикові.
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27.12.2020 07:37 Відповісти
ВАСЯ, (мент каховский, по совместительству бизнесмен) ГОЛОС.
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27.12.2020 07:50 Відповісти
Полицейских-к ответу, в КПЗ, пока не поймают преступников! Сволочи!
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27.12.2020 08:12 Відповісти
Нова Каховка це таке сепарське кубло, що дивно, чому там досі нема путена.
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27.12.2020 09:07 Відповісти
Пожизненное подонку,за то что ударил сзади!
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27.12.2020 09:27 Відповісти
Что делал военный в кабаке в 4 утра? Искал на жопу приключений, бухал? Жалко его конечно. Но какой нормальный будет в 4 утра сидеть в кабаке?
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27.12.2020 10:10 Відповісти
для військового, який весь час на війні, і який нарешті пішов у відпустку - кожна хвилина відпочинку на вагу золота. І то його справа де йому бути в 4 ранку. В нас що комендантська гоина? Чи "мафія" яка "просипається", коли "город засыпает"? Що за дурниці ви пишете. Я б ще зрозуміла, якби жіти та родина в хлопця були. А коли немає а ні дружини а ні дітей, то кого це повинно парити де воїн був в 4 годині ранку?
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27.12.2020 10:54 Відповісти
Ти дебіл з монастиря? Що за кончені питання..
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27.12.2020 12:38 Відповісти
Місяцями в окопах під обстрілами сидіти краще? Чи ти, падло, тільки на дивані шукаєш на жопу приключений?
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27.12.2020 12:41 Відповісти
и шо, за это убивать?
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27.12.2020 14:30 Відповісти
Ты такой умный, череп не жмёт?
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27.12.2020 21:47 Відповісти
Їм же за зраду багато наших грошей виділили в бюджеті. Найбільше силовому блоку.
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27.12.2020 12:46 Відповісти
мразота чортова! І вбивці і "ПОлІЦІЯ" !!
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27.12.2020 10:50 Відповісти
Полиция в Новой Каховке антиукраинская и промосковская, всех ментов отстранить и вручить пидозру, факт нарушения закона на лицо, менты прокуратура , суды пятая колонна в Украине, всех их в Украину присылали с РСФСР а в данный момент работают их внуки и дети....
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27.12.2020 12:15 Відповісти
Внуки і діти пішли в Нацжони, які заснував і фінансує з раші агент-единорос коротких з допомогою мутного білецького і авакяна. П'ята колона.
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27.12.2020 12:51 Відповісти
Тепер саджають тільки патріотів, ворогів милують і відпускають. Президент заявив, що не треба "героїзувати" армію. У відповідь стали вбивати військових у спину...
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27.12.2020 12:56 Відповісти
Шо бидло порохосоне, досі пече від нацкорпусу??? А що ти бидло особисте зробило для захисту України від кацапів? Нацкорпус, що є політичною структурою Азова і в яку входять багато ветеранів цього полку, та ультраси і патріотична молодь воювала за цю країну, відстояла Харків та Одесу, звільнили Маріуполь, а що зробило ти, потвора? Починай скиглити, що ти хворе бидло, і тому не змогло ніяк допомогати нашій армії.
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27.12.2020 14:23 Відповісти
Бажаю риговським реваншистам бути повішеними за яйця на Хрещатику, всім - і малим і великим, от тоді Україні насправді полегшає
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27.12.2020 12:36 Відповісти
Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці - Цензор.НЕТ 4878
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27.12.2020 12:51 Відповісти
це ще не всі мордяки
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27.12.2020 13:25 Відповісти
А где морда Зетвари?
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27.12.2020 20:41 Відповісти
Камера спостереження зафіксувала момент убивства військовослужбовця біля кафе в Новій Каховці - Цензор.НЕТ 9442
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27.12.2020 12:52 Відповісти
Якби військовий вбив нападника , то його би одразу ж арештували, а тут вбивцю відпустили, тепер він втік.
Може час брати калаші і стрельнути засранців прокурорських, суддівських, зеленських ?
Всю ватну бридоту, яка захищає бандюків та крадіїв.
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27.12.2020 13:25 Відповісти
Закони занадто лояльні до сепарні і колаборантів. Фактично вони залишилися безкарними, що заохочує до нових злочинів. Штепа і Єфремов яскраві приклади. Людей, яким в РФ дали б 25 або по життєве у нас просто відпущені на свободу. Держава буде захищати свої основи чи жувати зелені соплі?
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27.12.2020 14:22 Відповісти
зачем содержать ублюдочных мусоров за счет налогоплательщиков ?
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27.12.2020 17:22 Відповісти
Ніяких військовослужбовців, ніякої армії в Україні , на жаль, немає. Була би , то такий випадок не міг би статись.
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27.12.2020 18:24 Відповісти
Разве есть сведения о причине конфликта или хотя бы о том, что подозреваемые знали, что потерпевший - военнослужащий? Если следствие это докажет, то в УК предусмотрено такое отягчающее вину обстоятельство.

А пока больше похоже на манипуляции этой темой, и даже власть с зеленским сюда приплели.
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11.02.2021 13:55 Відповісти
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