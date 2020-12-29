Центр допомоги жертвам домашнього насильства в РФ визнали "іноземним агентом"

Російський центр допомоги жертвам домашнього насильства "Насилию.нет" визнали "іноземним агентом".

Про це повідомляє Мін'юст РФ, передає Цензор.НЕТ.

Також про це в фейсбуці розповіла співзасновниця організації Анна Рівіна.

"Сьогодні отримали документи з мін'юсту, нас визнали некомерційною організацією, яка виконує функції іноземного агентства. Скажу так: 95% нам прилетіло за законопроєкт проти насильства, а 5% - за пропаганду ЛГБТ", - написала вона.

