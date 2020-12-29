Центр допомоги жертвам домашнього насильства в РФ визнали "іноземним агентом"
Російський центр допомоги жертвам домашнього насильства "Насилию.нет" визнали "іноземним агентом".
Про це повідомляє Мін'юст РФ, передає Цензор.НЕТ.
Також про це в фейсбуці розповіла співзасновниця організації Анна Рівіна.
"Сьогодні отримали документи з мін'юсту, нас визнали некомерційною організацією, яка виконує функції іноземного агентства. Скажу так: 95% нам прилетіло за законопроєкт проти насильства, а 5% - за пропаганду ЛГБТ", - написала вона.
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России.
В США первый соответствующий закон был принят в 1938 году под названием «Акт о регистрации иностранных агентов» (en:Foreign Agents Registration Act, FARA).
Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала».
