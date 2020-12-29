РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10814 посетителей онлайн
Новости
1 669 22

Центр помощи жертвам домашнего насилия в РФ признали "иностранным агентом"

Центр помощи жертвам домашнего насилия в РФ признали

Российский центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" признали "иностранным агентом".

Об этом сообщает Минюст РФ, передает Цензор.НЕТ.

Также об этом в фейсбуке рассказала соучредитель организации Анна Ривина.

"Сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агенства. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду лгбт", - написала она.

Смотрите также: Полиция в РФ составила протокол на режиссера Манского за пикет с синими трусами у здания ФСБ: белье назвали "средством наглядной агитации". ФОТО

насилие (402) россия (96910)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Снохачество - исконно кацапская забава...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:14 Ответить
+6
Здравый смысл признали на московии иностранным агентом.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:16 Ответить
+5
Все женщины мира завидуют засрахенским бабам..У них есть *****.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снохачество - исконно кацапская забава...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:14 Ответить
ну и любить по срузки в смысле периодически бить тоже исконно кацапская забава ...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:48 Ответить
Моральный облик московитов

В деспотичной Московии, по мысли французских интеллектуалов XVI века, живут самые настоящие варвары. Именно дикость и варварство «московитов» можно назвать второй ведущей составляющей чертой образа Московии.

Составные части морального облика московитов у Ф. де Бельфорэ весьма неприглядны: воинственные дикари, пьяницы, развратники, обманщики, взяточники, дурно относящиеся к женщинам, плохо образованные, приверженцы рабского состояния, заблуждающиеся христиане. Андре Тевэ «снимает» с московитов обвинения в пьянстве, но дополняет моральный облик их новыми штрихами: склонные к содомии, ортодоксы. Автор, повествуя о первой русской типографии, утверждает, что «по примеру греческих сектантов, некоторые из них путём тонкого коварства и подставных лиц нашли возможность сжечь их шрифты из страха, что печатные книги могут принести какие-либо изменения в их убеждения и религию».

Единственным исключением среди московитов Тевэ называет жителей Новгорода Великого, который до недавнего времени был «свободным городом». Но и нравы новгородцев уже стали портиться под влиянием московских властей: «Народ самый честный и учтивый, однако благодаря постоянным контактам они начинают облачаться в дикую природу тех, кто ими повелевает».
показать весь комментарий
29.12.2020 18:38 Ответить
Здравый смысл признали на московии иностранным агентом.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:16 Ответить
Все женщины мира завидуют засрахенским бабам..У них есть *****.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:17 Ответить
Территория абсурда !🤮😱. Как и порношут ничтожный - президент ( для прикацыпленной быдломассы )
показать весь комментарий
29.12.2020 17:21 Ответить
Территория абсурда !🤮😱.
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:32 Ответить
ну да...скрепы разгибают в домострое .чем не политическая деятельность
показать весь комментарий
29.12.2020 17:34 Ответить
Занимайтесь политической деятельностью на взносы граждан. (на свои деньги) и не будете иностранным агентом. В чём проблема?
Или соглашайтесь что вашу деятельность финансируют из за границы.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:59 Ответить
тебе о том,что они против домашнего насилия-а ты о том,что это политическая деятельность .значит твоему ***** чем угрожает отсутствие домашнего насилия...это уже конкретный антискрепный бунт
показать весь комментарий
29.12.2020 18:20 Ответить
Виктория Ермолова 85bf4d73
https://censor.net/ru/comments/locate/3239701/0192148e-9761-705e-ac17-4fd587786cad
показать весь комментарий
29.12.2020 19:16 Ответить
Центр помощи жертвам домашнего насилия занимается политикой? Скажите, а шахматные клубы в вашей стране-помойке тоже занимаются политикой?
показать весь комментарий
29.12.2020 18:26 Ответить
статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации (НКО), которые: занимаются «политической деятельностью» на территории России а также принимают участие в формировании общественного мнения в указанных целях.»; но при этом «к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, соцподдержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты животного и растительного мира, благотворительная деятельность» и получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства»
показать весь комментарий
29.12.2020 19:02 Ответить
"дура,нашла чем хвастаться"(с)
показать весь комментарий
29.12.2020 19:33 Ответить
Для жителей США возмущённых применением термина "иностранный агент"
В США первый соответствующий закон был принят в 1938 году под названием «Акт о регистрации иностранных агентов» (en:Foreign Agents Registration Act, FARA).
Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала».

Пособие получено?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:09 Ответить
Вы делаете открытие? Чей Крым лучше скажите.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:14 Ответить
Крым, и Донбасс это однозначно Украина.
Мы остановились на 3-й волне эмиграции? Ща опять обоих выгонят.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:27 Ответить
Как у вас умещаются в одной голове Крым и Донбасс - Украина, и защита "законодательства" вонючей страны-помйки?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:42 Ответить
Такое законодательство надо применять к медведчуковским каналам и про венгерским общественным организациям.
Бузину не посадили, но депортировали из США как не зарегистрировавшегося "иностранного агента"
показать весь комментарий
29.12.2020 20:02 Ответить
Они не могут отказаться от "бьёт , значит любит" ? Изолируйте уже наконец этот зверинец .
показать весь комментарий
29.12.2020 17:42 Ответить
"Скрєпи" це ж їхне "всьо" - "Раз в нєдєлю ставь бабу раком даби нє забивала что она скотіна" - настанови кацапа синові...
показать весь комментарий
29.12.2020 18:34 Ответить
 
 