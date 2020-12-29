Центр помощи жертвам домашнего насилия в РФ признали "иностранным агентом"
Российский центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" признали "иностранным агентом".
Об этом сообщает Минюст РФ, передает Цензор.НЕТ.
Также об этом в фейсбуке рассказала соучредитель организации Анна Ривина.
"Сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агенства. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду лгбт", - написала она.
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России.
Или соглашайтесь что вашу деятельность финансируют из за границы.
В США первый соответствующий закон был принят в 1938 году под названием «Акт о регистрации иностранных агентов» (en:Foreign Agents Registration Act, FARA).
Закон, в частности, запрещает распространение «любых информационных материалов … в интересах … иностранного принципала» без помещения «на видном месте» заявления о том, что материалы «распространяются агентом от имени иностранного принципала».
Пособие получено?
Мы остановились на 3-й волне эмиграции? Ща опять обоих выгонят.
Бузину не посадили, но депортировали из США как не зарегистрировавшегося "иностранного агента"