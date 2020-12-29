Центр помощи жертвам домашнего насилия в РФ признали "иностранным агентом"

Российский центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" признали "иностранным агентом".

Об этом сообщает Минюст РФ, передает Цензор.НЕТ.

Также об этом в фейсбуке рассказала соучредитель организации Анна Ривина.

"Сегодня получили документы из минюста, нас признали некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агенства. Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду лгбт", - написала она.

Смотрите также: Полиция в РФ составила протокол на режиссера Манского за пикет с синими трусами у здания ФСБ: белье назвали "средством наглядной агитации". ФОТО