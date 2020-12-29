УКР
У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко

У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що в 2020 році в кінопрокат вийшло 20 українських фільмів, створених за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У кінопрокат вийшло 20 українських фільмів у цьому році, створених за підтримки Держкіно. Запущені у виробництво 92 проєкти", - заявив Ткаченко в ході онлайн-конференції за підсумками роботи в 2020 році.

Крім того, міністр нагадав, що в 13-му конкурсі кінопроєктів визначено 23 переможці на отримання держфінансування, а також 72 переможці в 14-му конкурсному доборі.

И сколько из них реально украинские, а не квартал, сваты, менты и глухари?
29.12.2020 17:25 Відповісти
У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2029
29.12.2020 17:41 Відповісти
если фильмы типа сватов или слуга народа, то, ну их на...
29.12.2020 17:31 Відповісти
Список в студию!!!!!
29.12.2020 18:04 Відповісти
В гугле забанили?
29.12.2020 18:25 Відповісти
И какой фильм из этих "убожеств" можно смотреть без слёз? Выброшенные (отмытые) деньги.
29.12.2020 18:04 Відповісти
Убогий, ты когда последний раз ходил в кинотеатр на украинский фильм?! Не секрет, что твой уровень - это бесплатное кацапское говнище, которое постоянно в трендах ютуба с названием типа: "Новый русский фильм, до мурашек..."
29.12.2020 18:24 Відповісти
Привет зашкварики, 3 дня блокировки, спасибо, отдохнул от ненормальных. Ну, начнем. кто видел это кино?Сколько просмотров, миллион есть, давай кассу, давай Оскара. Мі в переди и не спорьте.
29.12.2020 18:05 Відповісти
Кривой, меня тоже только вчера выпустили
29.12.2020 19:21 Відповісти
Значит не надолго, здесь всех можно парить, кроме, думай сам, а то и до Нового года не дотяну.
29.12.2020 20:35 Відповісти
А вот это - правильная украинизация.
30.12.2020 09:44 Відповісти
 
 