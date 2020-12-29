У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що в 2020 році в кінопрокат вийшло 20 українських фільмів, створених за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У кінопрокат вийшло 20 українських фільмів у цьому році, створених за підтримки Держкіно. Запущені у виробництво 92 проєкти", - заявив Ткаченко в ході онлайн-конференції за підсумками роботи в 2020 році.

Крім того, міністр нагадав, що в 13-му конкурсі кінопроєктів визначено 23 переможці на отримання держфінансування, а також 72 переможці в 14-му конкурсному доборі.

