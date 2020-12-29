У 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів, 92 проєкти запущені у виробництво, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що в 2020 році в кінопрокат вийшло 20 українських фільмів, створених за підтримки Державного агентства з питань кіно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У кінопрокат вийшло 20 українських фільмів у цьому році, створених за підтримки Держкіно. Запущені у виробництво 92 проєкти", - заявив Ткаченко в ході онлайн-конференції за підсумками роботи в 2020 році.
Крім того, міністр нагадав, що в 13-му конкурсі кінопроєктів визначено 23 переможці на отримання держфінансування, а також 72 переможці в 14-му конкурсному доборі.
Топ коментарі
+4 Герхард
показати весь коментар29.12.2020 17:25 Відповісти Посилання
+3 Топ Ган
показати весь коментар29.12.2020 17:41 Відповісти Посилання
+2 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар29.12.2020 17:31 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герхард
показати весь коментар29.12.2020 17:25 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар29.12.2020 17:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Топ Ган
показати весь коментар29.12.2020 17:41 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
vujko
показати весь коментар29.12.2020 18:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Super Gut
показати весь коментар29.12.2020 18:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Роман Петров #479729
показати весь коментар29.12.2020 18:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Super Gut
показати весь коментар29.12.2020 18:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Леха Прямой #470975
показати весь коментар29.12.2020 18:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Paulo Kit
показати весь коментар29.12.2020 19:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Леха Прямой #470975
показати весь коментар29.12.2020 20:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Andy Sok
показати весь коментар30.12.2020 09:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль