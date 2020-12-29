УКР
Кривонос про звільнення: "Дякую президенту України за новорічний подарунок"

Кривонос про звільнення:

Звільнений сьогодні з посади заступника секретаря РНБО Сергій Кривонос подякував президенту Володимиру Зеленському за новорічний подарунок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук генерала.

"Сьогодні 29 грудня ....

На сайті Верховної Ради України, є тільки один проєкт закону "Про територіальну оборону України" 4504 зареєстровано 16 грудня 2020 р за мого співавторства.

але ......

На сайті президента України з'явився Указ про моє звільнення з посади заступника секретаря РНБО.

Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України за новорічний подарунок", - написав Кривонос.

Нагадуємо, Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України від 29 грудня.

Кривонос про звільнення: Дякую президенту України за новорічний подарунок 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом"

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) оборона (4881) РНБО (2326) Кривонос Сергій (81) тероборона (396)
+86
ЗЕсепар уже готовит замену...какого то прокремлёвского сепарка...
29.12.2020 21:55 Відповісти
+75
Это не президент. Это закомплексованный и мстительный карлик.
29.12.2020 21:59 Відповісти
+64
А Генерал таки щось знає, видно срака скоро зє сєпарському режиму

Кривонос об увольнении: "Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок" - Цензор.НЕТ 7778
29.12.2020 22:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3239756/krivonos_ob_uvolnenii_spasibo_prezidentu_ukrainy_za_novogodniyi_podarok

Вот это рубанул, я аж вздрогнул)) А почему сам себе не сделал подарок сразу после избрания клоуна? Лапшу будешь на рошене вешать, "бескорыстный вы наш" ©
30.12.2020 06:23 Відповісти
Він сам собі зробив подарунок, коли знявся з передвиборчих перегонів як кандидат в Президенти, на користь Соєвого Бариги.
30.12.2020 20:23 Відповісти
ой від вас обох так ЗЕленим гівном тхне
30.12.2020 21:31 Відповісти
1000% щас забанят и запишут в ряды зебилов))))))
30.12.2020 21:33 Відповісти
Да пофиг сейчас всем на любые указы и законы. Если Кривоносу не лень, то может спокойно на все забить и продолжать ходить на работу.
30.12.2020 08:02 Відповісти
Убога людина цей ЗЕлик. Погано закінчить він.
30.12.2020 09:16 Відповісти
Давно нужно было прогнать эту тварь.
30.12.2020 09:41 Відповісти
Так приятно,когда мечты человека сбываются,и он с благодарностью отзывается о тех,кому обязан...Короче,флаг в руки,и скатертью дорога. Родина не заметила "потери "бойца""
30.12.2020 10:35 Відповісти
В українців - Батьківщина,родіна - в ординців.
30.12.2020 11:18 Відповісти
Совет обороны - сборище продвинутых мальчиков-хипстеров....
30.12.2020 10:49 Відповісти
Чого ж так різко висловлюватись про таку потужну кузню патріотів України, як РНБО? Один турьчіновічь, інвалід героїчної оборони Криму, чого вартий
30.12.2020 20:32 Відповісти
Чем меньше ты знаешь о реальной ситуации с Крымом - тем безапелляционнее твои суждения....
31.12.2020 11:34 Відповісти
Смотрел интервью Кривоноса, умнейший адекватный дядько.
30.12.2020 20:34 Відповісти
Мужик красава! Респект!
30.12.2020 22:44 Відповісти
