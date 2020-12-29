Кривонос про звільнення: "Дякую президенту України за новорічний подарунок"

Звільнений сьогодні з посади заступника секретаря РНБО Сергій Кривонос подякував президенту Володимиру Зеленському за новорічний подарунок.

"Сьогодні 29 грудня ....

На сайті Верховної Ради України, є тільки один проєкт закону "Про територіальну оборону України" 4504 зареєстровано 16 грудня 2020 р за мого співавторства.

але ......

На сайті президента України з'явився Указ про моє звільнення з посади заступника секретаря РНБО.

Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України за новорічний подарунок", - написав Кривонос.

