Кривонос про звільнення: "Дякую президенту України за новорічний подарунок"
Звільнений сьогодні з посади заступника секретаря РНБО Сергій Кривонос подякував президенту Володимиру Зеленському за новорічний подарунок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук генерала.
"Сьогодні 29 грудня ....
На сайті Верховної Ради України, є тільки один проєкт закону "Про територіальну оборону України" 4504 зареєстровано 16 грудня 2020 р за мого співавторства.
але ......
На сайті президента України з'явився Указ про моє звільнення з посади заступника секретаря РНБО.
Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України за новорічний подарунок", - написав Кривонос.
Нагадуємо, Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України від 29 грудня.
Вот это рубанул, я аж вздрогнул)) А почему сам себе не сделал подарок сразу после избрания клоуна? Лапшу будешь на рошене вешать, "бескорыстный вы наш" ©