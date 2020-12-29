РУС
Кривонос об увольнении: "Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок"

Уволенный сегодня с поста заместителя секретаря СНБО Сергей Кривонос поблагодарил президента Владимира Зеленского за новогодний подарок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук генерала.

"Сегодня 29 декабря ....
На сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" 4504 зарегистрированный 16 декабря 2020 г. при моем соавторстве.
но ......
На сайте Президента Украины появился Указ о моем увольнении с должности заместителя Секретаря СНБО.

Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок", - написал Кривонос.

Напоминаем, Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря.

Зеленский Владимир (21647) оборона (5268) СНБО (4462) Кривонос Сергей (97) тероборона (349)
Топ комментарии
+86
ЗЕсепар уже готовит замену...какого то прокремлёвского сепарка...
29.12.2020 21:55 Ответить
+75
Это не президент. Это закомплексованный и мстительный карлик.
29.12.2020 21:59 Ответить
+64
А Генерал таки щось знає, видно срака скоро зє сєпарському режиму

Кривонос об увольнении: "Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок" - Цензор.НЕТ 7778
29.12.2020 22:01 Ответить
Вот это рубанул, я аж вздрогнул)) А почему сам себе не сделал подарок сразу после избрания клоуна? Лапшу будешь на рошене вешать, "бескорыстный вы наш" ©
30.12.2020 06:23 Ответить
Він сам собі зробив подарунок, коли знявся з передвиборчих перегонів як кандидат в Президенти, на користь Соєвого Бариги.
30.12.2020 20:23 Ответить
ой від вас обох так ЗЕленим гівном тхне
30.12.2020 21:31 Ответить
1000% щас забанят и запишут в ряды зебилов))))))
30.12.2020 21:33 Ответить
Да пофиг сейчас всем на любые указы и законы. Если Кривоносу не лень, то может спокойно на все забить и продолжать ходить на работу.
30.12.2020 08:02 Ответить
Убога людина цей ЗЕлик. Погано закінчить він.
30.12.2020 09:16 Ответить
Давно нужно было прогнать эту тварь.
30.12.2020 09:41 Ответить
Так приятно,когда мечты человека сбываются,и он с благодарностью отзывается о тех,кому обязан...Короче,флаг в руки,и скатертью дорога. Родина не заметила "потери "бойца""
30.12.2020 10:35 Ответить
В українців - Батьківщина,родіна - в ординців.
30.12.2020 11:18 Ответить
Совет обороны - сборище продвинутых мальчиков-хипстеров....
30.12.2020 10:49 Ответить
Чого ж так різко висловлюватись про таку потужну кузню патріотів України, як РНБО? Один турьчіновічь, інвалід героїчної оборони Криму, чого вартий
30.12.2020 20:32 Ответить
Чем меньше ты знаешь о реальной ситуации с Крымом - тем безапелляционнее твои суждения....
31.12.2020 11:34 Ответить
Смотрел интервью Кривоноса, умнейший адекватный дядько.
30.12.2020 20:34 Ответить
Мужик красава! Респект!
30.12.2020 22:44 Ответить
