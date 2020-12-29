Кривонос об увольнении: "Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок"
Уволенный сегодня с поста заместителя секретаря СНБО Сергей Кривонос поблагодарил президента Владимира Зеленского за новогодний подарок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук генерала.
"Сегодня 29 декабря ....
На сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" 4504 зарегистрированный 16 декабря 2020 г. при моем соавторстве.
но ......
На сайте Президента Украины появился Указ о моем увольнении с должности заместителя Секретаря СНБО.
Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок", - написал Кривонос.
Напоминаем, Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря.
Вот это рубанул, я аж вздрогнул)) А почему сам себе не сделал подарок сразу после избрания клоуна? Лапшу будешь на рошене вешать, "бескорыстный вы наш" ©